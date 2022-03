Kritiek op besluiten FIA omtrent zaak Rusland

Gisteren kwam het World Motor Sport Council van de FIA bij elkaar voor een spoedzitting. Dit was vanzelfsprekend naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Veel sporten namen maatregelen tegen Russische en Belarussische atleten en er waren vele ogen gericht op de FIA. Gisteravond kwam men met een statement.

Daaruit bleek dat de autosportbond races in Rusland en Belarus cancelt en dat er geen Russische teams meer mogen mee doen aan FIA-evenementen. Coureurs uit Rusland en Belarus worden niet geweerd, wel moeten ze onder neutrale vlag racen. Men mag niet meer de Russische vlag voeren tijdens races. Hiermee gaat de FIA in tegen het advies van het IOC. Het Olympisch comité wilde dat men sporters uit Rusland zou weren van evenementen.

Het besluit van de FIA komt de sport op de nodige kritiek te staan. Sky Sports-analist Karun Chandhok laat op Twitter weten teleurgesteld te zijn. Ook de bekende journalisten Joe Saward en Ben Hunt zijn overduidelijk in hun kritieken over de beslissingen van de FIA.

Have to say I'm a bit disappointed with this... Was hoping for a stronger stand like the IOC has taken. https://t.co/uGTwqOMIyc — Karun Chandhok (@karunchandhok) ___Escaped_link_621f4499dd67c___

Sitting on the fence has never been an elegant look. #fia — Joe Saward (@joesaward) ___Escaped_link_621f4499dd67e___