Zandvoort verwacht Grade 1-licentie na verbouwing binnen te krijgen

Circuit Zandvoort wacht nog altijd op de Grade 1-licentie van de FIA, maar er zijn vooralsnog geen zorgen. De Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie verwacht de status begin 2020 te krijgen.

In mei werd aangekondigd dat de Formule 1 in 2020 na 35 jaar afwezigheid terugkeert in Nederland en Zandvoort. Op 1, 2 en 3 mei zal de Formule 1 terugkeren op Circuit Zandvoort, dat voor de gelegenheid nog wel verbouwd moet worden. Tevens moet het circuit nog de juiste licentie krijgen: alle Formule 1-circuits moeten een Grade 1-licentie hebben, maar Zandvoort heeft die momenteel nog niet.

Bij de KNAF maakt men zich geen zorgen over het binnenhalen van die licentie. Volgens algemeen directeur Maarten van Wesenbeeck zijn er toezeggingen gedaan door de FIA. "Er is een toezegging vanuit de FIA dat Zandvoort volgend jaar een Grade 1-licentie krijgt, zolang alles ook uitgevoerd wordt wat nu op papier staat", vertelde hij in de BNR-podcast The Road to Zandvoort.

Daarmee doelt Van Wesenbeeck op de verbouwing die Zandvoort nog te wachten staat. Zo zal de start-finishlijn meer naar de eerste bocht verplaatst worden, terwijl de Gerlachbocht een grotere uitloopstrook krijgt. De meest opvallende verandering zal zichtbaar zijn bij de Arie Luyendijkbocht: dat moet een kombocht worden, zodat de coureurs hun DRS al kunnen openklappen voor ze het rechte stuk opkomen.