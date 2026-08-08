F1 Test calendar 2018

-
CircuitTest calendarDriverFastest laptimekm / Laps
-
1:20.179
1:19.673
2:18.545
1:19.333
-
1:20.396
1:18.047
1:17.182
1:17.221
-
1:17.528
1:16.904
-
1:15.648
1:15.575
-
1:36.812
1:36.450
-
racetracktestcalendar
-
Feb 26 2018 - Mar 1 2018
-
26 Feb D. Ricciardo 1:20.179 Live
-
-
-
1 Mar L. Hamilton 1:19.333 Live
-
-
Mar 6 2018 - Mar 9 2018
-
-
7 Mar D. Ricciardo 1:18.047 Live
-
-
9 Mar K. Räikkönen 1:17.221 Live
-
May 15 2018 - May 16 2018
-
15 May M. Verstappen 1:17.528 Live
-
-
-
Jul 31 2018 - Aug 1 2018
-
31 Jul A. Giovinazzi 1:15.648 Live
-
1 Aug G. Russell 1:15.575 Live
-
-
Nov 27 2018 - Nov 28 2018
-
27 Nov S. Vettel 1:36.812
-
28 Nov C. Leclerc 1:36.450
-