F1 Test calendar 2015

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CircuitTest calendarDriverFastest laptimekm / Laps
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1:22.620
no time
1:21.545
1:20.841
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1:25.011
1:24.574
1:24.348
1:24.067
-
1:23.500
1:22.792
1:23.022
1:23.063
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1:24.374
1:26.080
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1:11.005
1:09.113
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1:44.103
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racetracktestcalendar
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Feb 1 2015 - Feb 4 2015
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1 Feb S. Vettel 1:22.620
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2 Feb D. Kvyat no time
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3 Feb F. Nasr 1:21.545
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4 Feb K. Räikkönen 1:20.841
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Feb 19 2015 - Feb 22 2015
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19 Feb P. Maldonado 1:25.011
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20 Feb D. Ricciardo 1:24.574
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21 Feb P. Maldonado 1:24.348
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22 Feb R. Grosjean 1:24.067
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Feb 26 2015 - Mar 1 2015
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26 Feb F. Massa 1:23.500
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27 Feb N. Rosberg 1:22.792
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28 Feb L. Hamilton 1:23.022
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1 Mar V. Bottas 1:23.063
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May 12 2015 - May 13 2015
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12 May N. Rosberg 1:24.374
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13 May J. Palmer 1:26.080
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Jun 23 2015 - Jun 24 2015
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23 Jun P. Wehrlein 1:11.005
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24 Jun N. Rosberg 1:09.113
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Dec 1 2015 - Dec 1 2015
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1 Dec S. Vandoorne 1:44.103
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