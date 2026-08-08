F1 Test calendar 2016

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CircuitTest calendarDriverFastest laptimekm / Laps
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1:08.713
1:06.750
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1:24.939
1:22.810
1:23.110
1:23.477
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1:23.022
1:23.261
1:22.765
1:22.852
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1:23.220
1:23.267
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1:31.290
1:30.665
630 / 105 Live
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racetracktestcalendar
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Jan 25 2016 - Jan 26 2016
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25 Jan D. Ricciardo 1:08.713
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26 Jan S. Vettel 1:06.750
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Feb 22 2016 - Feb 25 2016
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24 Feb N. Hülkenberg 1:23.110 Live
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25 Feb K. Räikkönen 1:23.477 Live
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Mar 1 2016 - Mar 4 2016
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1 Mar N. Rosberg 1:23.022 Live
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3 Mar K. Räikkönen 1:22.765 Live
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May 17 2016 - May 18 2016
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18 May M. Verstappen 1:23.267 Live
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Jul 12 2016 - Jul 13 2016
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13 Jul K. Räikkönen 1:30.665