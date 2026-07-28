Racereporter - Formule 1 Podcast
F1 RacereporterAfleveringen
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Nabeschouwing juli 2026: Iedereen wint, behalve Max en zijn compleet gebroken Red Bull
In deze afleveringDe races in Engeland, België en Hongarije!De woelige tijden rond Max Verstappen en Red Bull RacingKlinkende zege voor Lando Norris en McLarenDe fouten van Lew...28 jul 2026 21:19
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Nabeschouwing juni 2026: Russell vecht met Antonelli, Hamilton wint
Aflevering 197 van RaceReporter, seizoen 10. Host Lucas Degen met twee Jeroenen.* Jeroen Demmendaal: autosportschrijver en Green Green Green Indycar podcaster.* Jeroen Scholte: ...28 jun 2026 22:53
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Nabeschouwing april/mei 2026: Kimi grijpt de macht
Aflevering 195 van RaceReporter, seizoen 10! van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast. Host Lucas Degen met Jeroen Demmendaal en Jeroen Scholte.In deze afl...27 mei 2026 22:30
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Nabeschouwing maart 2026: Mercedes domineert rumoerige seizoenstart
In deze afleveringDe races in Australië, China en JapanAl het rumoer rond de nieuwe regelsDe toekomst van Max VerstappenDe allerjongste WK-leider ooit: tiener Kimi AntonelliVoo...30 maa 2026 21:24
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Formule 1 Voorbeschouwing Seizoen 2026
Aflevering 193 van RaceReporter In deze afleveringDe start van een heel nieuw tijdperk in de F1Gedoe rond de nieuwe regels, gedoe rond compressiesWat hebben de wintertests ons g...02 maa 2026 21:57
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Nabeschouwing slotfase 2025: Verstappen onttroond, Lando Norris is wereldkampioen
Aflevering 192 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Lucas Degen met twee Jeroenen en één Charrel:* Jeroen Demmendaal: auto...08 dec 2025 22:47
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Nabeschouwing oktober en een beetje meer 2025: Norris neemt de regie over, Verstappen schittert
Aflevering 191 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Host Lucas Degen met twee Jeroenen en één Charrel!* Jeroen Demmendaal:...10 nov 2025 21:28
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Nabeschouwing september 2025: Piastri wankelt, Verstappen voert de druk op
Aflevering 190 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Lucas Degen met twee Jeroenen:* Jeroen Demmendaal: autosportschrijver en...06 okt 2025 23:58
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Nabeschouwing Juli 2025: Horner exit, Verstappen blijft, McLaren 1 en 2
Aflevering 188 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Lucas Degen vandaag met beide de 2J’s* Jeroen Demmendaal: autosportsch...04 aug 2025 21:25
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Nabeschouwing Juni 2025: Verstappen vs Russell, Piastri neemt de regie
Aflevering 187 van RaceReporter, seizoen 9 In deze aflevering:De races in Monaco, Spanje en CanadaDe oplaaiende rivaliteit tussen Verstappen en RussellPiastri neemt de regie in ...16 jun 2025 22:04
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Nabeschouwing ‘mei’ 2025: Van McLaren dominantie naar zege voor Verstappen
- De Grand Prix van San Marino - Imola- Was Red Bulls 400e Grand Prix-start.- Verstappen heeft nu vier races op rij gewonnen in Imola, een circuitrecord.- Het was Williams' best...19 mei 2025 21:53
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Nabeschouwing april 2025: Piastri neemt de leiding, Verstappen haakt aan
Aflevering 185 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 poop-u-laire paascast.De races in Japan, Bahrein en Saoedi ArabiëVerstappen’s...21 apr 2025 21:32
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Nabeschouwing Maart 2025: McLaren is favoriet, maar Verstappen houdt de druk erop
Aflevering 184 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Ik ben Lucas Degen vandaag met … * Jeroen Demmendaal: autosportschrijv...24 maa 2025 22:26
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Voorbeschouwing 2025: Voor het eerst in jaren geen echte favoriet
Aflevering 183 van RaceReporter, seizoen 9 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Lucas Degen met* Jeroen Demmendaal: autosportschrijver en Green Green Gr...10 feb 2025 22:21
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Nabeschouwing 2024: Max én McLaren zijn de kampioenen
Aflevering 182 van RaceReporter, seizoen 8 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast. Lucas Degen met … * Jeroen Demmendaal: autosportschrijver en Green G...09 dec 2024 22:46
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Nabeschouwing oktober 2024: Titel nummer vier is zo goed als binnen
Aflevering 181 van RaceReporter, seizoen 8 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast.Ik ben jullie host Lucas Degen en ik zit hier vandaag met … * Jeroen ...04 nov 2024 22:39
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Nabeschouwing augustus 2024: Het WK blijft onverminderd spannend!
Aflevering 179 van RaceReporter, seizoen 8 van deze nog altijd volledig onafhankelijke (indie) Formule 1 podcast. Award Winning podcast host Lucas Degen met … * Jeroen Demmen...09 sep 2024 22:20
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Nabeschouwing juli 2024: F1 is weer onherkenbaar spectaculair!
Aflevering 178 van RaceReporter, seizoen 8 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast. Award Winning podcast host Lucas Degen en met … * Jeroen Demmendaal...07 aug 2024 22:27
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Nabeschouwing mei 2024 - De temperatuur loopt op tussen Verstappen en Norris
We zijn er weer met ons nieuwe, maandelijkse format! We kijken terug op de maand juni, praten na over de races in Canada, Spanje en Oostenrijk en bespreken de laatste nieuwtjes ...03 jul 2024 22:04
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Nabeschouwing mei 2024: Over Imola, Monaco, Ocon, Checo, en dikke witte lijnen
Aflevering 175 van RaceReporter, seizoen 8 van deze nog altijd volledig onafhankelijke Formule 1 podcast. Wat wil zeggen dat er geen eindredactie is die voor ons bepaalt wat we ...05 jun 2024 09:38
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
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Zaterdag
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Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Zondag
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Vrijdag
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
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Zaterdag
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Kwalificatie
16:00 - 17:00
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Zondag
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Snelste ronde
15:00 - 15:00