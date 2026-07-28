Racereporter - Formule 1 Podcast

Racereporter is één van de eerste Nederlandse Formule 1 Podcast. Na iedere Grand Prix praten een raceverslag. Vier Formule 1 liefhebbers aan tafel; Lucas Degen, Jeroen Demmendaal, Charrel Jalving en Jeroen Scholte. Luisteraars vragen kun je stellen via @racereporternl en check ook instagram.com/racereporter