Koiranen GP
Koiranen GP
- Team naam Koiranen GP
- Basis Barcelona, Finland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1997
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 100 reacties op Koiranen GP
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Koiranen GP
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2016 GP3 Series Round 9 Yas Marina Circuit, Ab...
26 nov 2016Album
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2016 GP3 Series Round 8. Sepang International...
2 okt 2016Album
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2016 GP3 Series Round 7 Autodromo di Monza, It...
4 sep 2016Album
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2016 GP3 Series Round 6 Spa-Fracorchamps, Spa,...
27 aug 2016Album
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2016 GP3 Series Round 6 Spa-Fracorchamps, Spa,...
26 aug 2016Album
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2016 GP3 Series Round 5 Hockenheimring, Hocken...
30 jul 2016Album
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Matevos Isaakyan (RUS, Koiranen GP) 2016 GP3 ...
30 jul 2016Album
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2016 GP3 Series Round 5 Hockenheimring, Hocken...
29 jul 2016Album
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Matthew Parry (GBR, Koiranen GP) 2016 GP3 Ser...
23 jul 2016Album
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2016 GP3 Series Round 3. Silverstone, Northam...
9 jul 2016Album
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2016 GP3 Series Round 2 Red Bull Ring, Spielbe...
1 jul 2016Album
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2016 GP3 Series Round 1 Circuit de Catalunya, ...
14 mei 2016Album
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2015 GP3 Series Round 8. Bahrain International...
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2016 GP3 Series Round 9 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saturday 26 November 2016. Matevos Isaakyan (RUS, Koiranen GP), crashes through a polystyrene advertising board Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SLA7908 Sam Bloxham Race One action
26 nov 2016Album
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2016 GP3 Series Round 8. Sepang International Circuit, Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia. Sunday 2 October 2016. Matevos Isaakyan (RUS, Koiranen GP), Konstantin Tereschenko (RUS, Campos Racing) Photo: Zak Mauger/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _X0W9141 Zak Mauger Race Two 2 action
2 okt 2016Album
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2016 GP3 Series Round 8 Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia. Saturday 1 October 2016. Matevos Isaakyan (RUS, Koiranen GP) leads Kevin Joerg (SUI, DAMS) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SBB4763 Sam Bloxham Race one action
1 okt 2016Album
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2016 GP3 Series Round 8 Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia. Saturday 1 October 2016. Antonio Fuoco (ITA, Trident) leads Matthew Parry (GBR, Koiranen GP) & Sandy Stuvik (THA, Trident) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SLA4359 Sam Bloxham Race one action
1 okt 2016Album
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2016 GP3 Series Round 7 Autodromo di Monza, Italy. Sunday 4 September 2016.Matthew Parry (GBR, Koiranen GP) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SLA7379 Sam Bloxham Race Two action
4 sep 2016Album
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2016 GP3 Series Round 7 Autodromo di Monza, Italy. Saturday 3 September 2016. Ralph Boschung (SUI, Koiranen GP) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SBB8855 Sam Bloxham Race One action
3 sep 2016Album
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2016 GP3 Series Round 7 Autodromo di Monza, Italy. Saturday 3 September 2016. Ralph Boschung (SUI, Koiranen GP), makes contact with Matevos Isaakyan (RUS, Koiranen GP), in front of Matthew Parry (GBR, Koiranen GP) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SBB8735 Sam Bloxham Race One action
3 sep 2016Album
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2016 GP3 Series Round 6 Spa-Fracorchamps, Spa, Belgium. Saturday 27 August 2016. Matthew Parry (GBR, Koiranen GP) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SBB5421 Sam Bloxham Race One action
27 aug 2016Album
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2016 GP3 Series Round 6 Spa-Fracorchamps, Spa, Belgium. Friday 26 August 2016. Niko Kari (FIN, Koiranen GP) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SLA4374 Sam Bloxham Practice action
26 aug 2016Album
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2016 GP3 Series Round 5 Hockenheimring, Hockenheim, Germany Saturday 30 July 2016. Antonio Fuoco (ITA, Trident), Nyck De Vries (NED, ART Grand Prix) & Matthew Parry (GBR, Koiranen GP) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SLA1374 Sam Bloxham Race one portrait
30 jul 2016Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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GP3: Red Bull stalt Niko Kari in 2017 bij Arden
In tegenstelling tot Sergio Sette Camara en Luis Leeds is Niko Kari zijn plek in het opleidingsprogramma van Red Bull niet kwijtgeraakt. De energiedrankenfabrikant stalt 17-jari...18 jan 2017 16:51
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GP3: Niko Kari debuteert op Spa bij Koiranen GP
Niko Kari maakt komend weekend op Spa-Francorchamps zijn debuut in de GP3. De Fin uit de opleiding van Red Bull vervangt Ralph Boschung bij Koiranen GP. Kari is dit jaar actief ...26 aug 2016 14:56
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GP2 en GP3 trappen dit weekend hun seizoen af
Het vaste voorprogramma tijdens Europese Grands Prix krijgt dit weekend gestalte met de seizoensopening voor zowel de GP2 als de GP3. In Barcelona staan de eerste races van 2016...12 mei 2016 11:48
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GP3: Laatste testdagen De Vries en Schothorst
Nyck de Vries en Steijn Schothorst leggen deze week de laatste hand aan hun voorbereidingen op het komende GP3-seizoen. De GP3 test morgen en overmorgen op het Circuit de Catalu...19 apr 2016 16:48
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GP3: De Vries besluit test met een zesde plaats
Nyck de Vries heeft op de tweede dag van de GP3-test in Valencia beslag gelegd op de zesde positie. De Nederlander was met een 1:21.697 echter wel de langzaamste van de vier ART...09 apr 2016 08:15
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GP3: Koiranen GP contracteert Indiase coureur
Koiranen GP heeft Mahaveer Raghunathan vastgelegd voor het GP3-seizoen 2016. De 17-jarige Raghunathan is afkomstig uit India en was vorig jaar actief in het Europees kampioensch...17 maa 2016 15:38
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GP3: Isaakyan bemachtigt plekje bij Koiranen GP
Matevos Isaakyan is door Koiranen GP bevestigd als een van de coureurs voor het GP3-seizoen 2016. De 17-jarige Rus debuteerde dit jaar al in de opstapklasse en scoorde in zijn d...18 dec 2015 09:06
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GP3: Parry tekent nieuw contract bij Koiranen GP
Matthew Parry heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Koiranen GP. De 21-jarige Brit debuteerde dit jaar al in de GP3 voor die renstal. Hij scoorde 67 punten op weg naar een ...17 dec 2015 15:56
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GP3: Isaakyan in plaats van Fong bij Koiranen GP
Matevos Isaakyan maakt komend weekend in Bahrein zijn debuut in de GP3. De 17-jarige Rus stapt bij Koiranen GP in als vervanger van Adderly Fong. Isaakyan was dit jaar actief in...18 nov 2015 16:03
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GP3: DAMS en Virtuosi Racing nieuw in de GP3
De organisatie van de GP3 Series heeft de teams voor de periode 2016 tot en met 2018 bekend gemaakt. Onder de acht renstallen twee nieuwe namen. DAMS, bekend uit de GP2 en de Wo...02 okt 2015 08:37
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GP3: Eriksson, Fong en Parry in line-up Koiranen
Koiranen GP heeft de line-up voor het komende GP3-seizoen bekend gemaakt. Jimmy Eriksson blijft de Finse renstal trouw en krijgt gezelschap van Adderly Fong en Matthew Parry. Vo...06 maa 2015 13:51
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De Vries verleent hand-en-spandiensten voor F4
Nyck de Vries is vandaag weer volop aan het testen. Niet voor zijn nieuwe team DAMS in de Formule Renault 3.5, maar in de Formule 4. Zijn vorige team Koiranen GP roept volgend j...15 dec 2014 14:57
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GP3: Schothorst valt niet uit de toon bij Koiranen GP
Steijn Schothorst heeft voor de tweede opeenvolgende dag voor Koiranen GP in de GP3 getest op Yas Marina Circuit. De jonge Nederlander was net als gisteren een vaste klant in de...28 nov 2014 15:56
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GP3: Steijn Schothorst in de middenmoot bij test
Steijn Schothorst is vandaag namens Koiranen GP in actie gekomen bij de GP3-test op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De Nederlander vertoefde voornamelijk in de middenmoot. Hij ...27 nov 2014 16:04
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GP3: Titel kan Alex Lynn bijna niet meer ontgaan
De GP3 heeft nog één raceweekend voor de boeg dit seizoen, maar van enige spanning is geen sprake meer. Alex Lynn heeft de bokaal voor de kampioen al met één hand vast. De B...13 okt 2014 09:28
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GP3: Stoneman en Kujala vinden snel elders onderdak
Dean Stoneman heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Brit maakt dit GP3-seizoen af bij Koiranen GP. Zijn vorige team Marussia Manor Racing maakte deze week bekend dat het in Ru...09 okt 2014 15:56
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FR2.0: De Vries repareert schade in tweede vrije training
De eerste vrije training voor de Formule Renault 2.0 Eurocup op Paul Ricard verliep niet naar wens voor Nyck de Vries, maar dat heeft de jonge Nederlander in de tweede sessie he...26 sep 2014 15:28
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FR2.0: Nyck de Vries steviger aan de leiding in Eurocup
Nyck de Vries heeft goede zaken gedaan op de Nürburgring. De Nederlander stuurde zijn Koiranen GP-wagen in de eerste race naar de winst en voegde daar in race 2 een derde plek ...14 jul 2014 11:03
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FR 2.0: Nyck de Vries nipt tweede in vrije training op Spa
Nyck de Vries heeft in de eerste vrije training voor het Formule Renault 2.0 Eurocup-weekend op het circuit van Spa-Franchorchamps net niet de beste tijd gerealiseerd. De Nederl...30 mei 2014 11:04
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GP3: Carmen Jorda vindt onderdak bij Koiranen GP
Carmen Jorda heeft zich voor 2014 weer verzekerd van een plek op de GP3-grid. De Spaanse is vastgelegd door Koiranen GP. Het is haar derde seizoen in de GP3. In de twee vorige j...22 apr 2014 14:09
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GP3: Koiranen GP contracteert Santiago Urrutia voor 2014
Santiago Urrutia verdedigt komend seizoen de eer van Koiranen GP in de GP3. Urrutia is een 17-jarige Uruguayaan die vorig jaar actief was in het Europees kampioenschap Formule 3...20 maa 2014 15:34
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Nyck de Vries door in Formule Renault 2.0 bij Koiranen GP
Nyck de Vries is ook komend seizoen actief in de Formule Renault 2.0. De jonge Nederlander uit de opleiding van McLaren slaat de handen opnieuw ineen met Koiranen GP. Hij doet d...12 maa 2014 08:37
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GP3: Jimmy Eriksson zoekt zijn heil bij Koiranen GP
Jimmy Eriksson zal dit jaar toch niet voor Russian Time in de GP3 actief zijn. Sinds het plotselinge overlijden van Russian Time-baas Igor Mazepa is het gissen naar de GP3-bedoe...06 maa 2014 14:59
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GP3: Dean Stoneman stapt na drie jaar weer in eenzitter
Dean Stoneman viert in Abu Dhabi zijn comeback in de eenzitter-racerij. De 23-jarige Brit neemt namens Koiranen GP deel aan de finaleraces van het GP3-seizoen. De wereld van Sto...18 okt 2013 13:37
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Nyck de Vries door barrière met winst in Hongarije
Nyck de Vries heeft zijn allereerste overwinning in de Formule Renault 2.0 Eurocup behaald. Op de Hungaroring was hij in de tweede race de sterkste. Het is voor de jonge Nederla...16 sep 2013 10:19
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Raikkonen verleent vriendendienst met test in GP3-bolide
Kimi Raikkonen is eind vorige week achter het stuur van een GP3-auto gekropen. De Lotus-coureur nam deel aan een test op het circuit van Barcelona. De Fin verleende een vrienden...19 aug 2013 10:26
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De Vries en Schothorst sprokkelen punten in Aragon
Het Formule Renault 2.0-seizoen in het voorprogramma van de Formule Renault 3.5 van de World Series by Renault is afgelopen weekend gestart. Nyck de Vries en Steijn Schothorst v...29 apr 2013 11:08
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GP3: Koiranen GP stelt met Vainio en Kujala twee Finnen aan
Het team van Koiranen GP heeft de line-up voor het debuutseizoen in de GP3 compleet. Aaro Vainio en Patrick Kujala, twee Finnen van respectievelijk 19 en 16 jaar, voegen zich bi...11 feb 2013 15:36
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