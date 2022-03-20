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F1 Calendar 2022

  • Bahrain

    Bahrain International Circuit

    18 - Mar 20 2022

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    • FP1

      Mar 18 2022 - 13:00

    • FP2

      Mar 18 2022 - 16:00

    • FP3

      Mar 19 2022 - 13:00

    • QUALI

      Mar 19 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Mar 20 2022 - 16:00

    • RACE

      Mar 20 2022 - 16:00

    • FASTEST LAP

      Mar 20 2022 - 16:00

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  • Saudi Arabia

    Jeddah Street Circuit

    25 - Mar 27 2022

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    • FP1

      Mar 25 2022 - 15:00

    • FP2

      Mar 25 2022 - 18:00

    • FP3

      Mar 26 2022 - 15:00

    • QUALI

      Mar 26 2022 - 18:00

    • STARTGRID

      Mar 27 2022 - 19:00

    • RACE

      Mar 27 2022 - 19:00

    • FASTEST LAP

      Mar 27 2022 - 19:00

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  • Australia

    Albert Park

    8 - Apr 10 2022

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    • FP1

      Apr 8 2022 - 05:00

    • FP2

      Apr 8 2022 - 08:00

    • FP3

      Apr 9 2022 - 05:00

    • QUALI

      Apr 9 2022 - 08:00

    • STARTGRID

      Apr 10 2022 - 07:00

    • RACE

      Apr 10 2022 - 07:00

    • FASTEST LAP

      Apr 10 2022 - 07:00

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  • Italy

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    22 - Apr 24 2022

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    • FP1

      Apr 22 2022 - 13:30

    • QUALI

      Apr 22 2022 - 17:00

    • FP2

      Apr 23 2022 - 12:30

    • Sprint

      Apr 23 2022 - 16:30

    • STARTGRID

      Apr 24 2022 - 15:00

    • RACE

      Apr 24 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Apr 24 2022 - 15:00

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  • United States of America

    Miami International Autodrome

    6 - May 8 2022

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    • FP1

      May 6 2022 - 20:30

    • FP2

      May 6 2022 - 23:30

    • FP3

      May 7 2022 - 19:00

    • QUALI

      May 7 2022 - 22:00

    • STARTGRID

      May 8 2022 - 21:30

    • RACE

      May 8 2022 - 21:30

    • FASTEST LAP

      May 8 2022 - 21:30

    Details -

  • Spain

    Circuit de Catalunya

    20 - May 22 2022

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    • FP1

      May 20 2022 - 14:00

    • FP2

      May 20 2022 - 17:00

    • FP3

      May 21 2022 - 13:00

    • QUALI

      May 21 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      May 22 2022 - 15:00

    • RACE

      May 22 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      May 22 2022 - 15:00

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  • Monaco

    Monte Carlo

    27 - May 29 2022

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    • FP1

      May 27 2022 - 14:00

    • FP2

      May 27 2022 - 17:00

    • FP3

      May 28 2022 - 13:00

    • QUALI

      May 28 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      May 29 2022 - 15:00

    • RACE

      May 29 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      May 29 2022 - 15:00

    Details -

  • Azerbaijan

    Baku City Circuit

    10 - Jun 12 2022

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    • FP1

      Jun 10 2022 - 13:00

    • FP2

      Jun 10 2022 - 16:00

    • FP3

      Jun 11 2022 - 13:00

    • QUALI

      Jun 11 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Jun 12 2022 - 13:00

    • RACE

      Jun 12 2022 - 13:00

    • FASTEST LAP

      Jun 12 2022 - 13:00

    Details -

  • Canada

    Gilles Villeneuve

    17 - Jun 19 2022

    Details +

    • FP1

      Jun 17 2022 - 20:00

    • FP2

      Jun 17 2022 - 23:00

    • FP3

      Jun 18 2022 - 19:00

    • QUALI

      Jun 18 2022 - 22:00

    • STARTGRID

      Jun 19 2022 - 20:00

    • RACE

      Jun 19 2022 - 20:00

    • FASTEST LAP

      Jun 19 2022 - 20:00

    Details -

  • United Kingdom

    Silverstone

    1 - Jul 3 2022

    Details +

    • FP1

      Jul 1 2022 - 14:00

    • FP2

      Jul 1 2022 - 17:00

    • FP3

      Jul 2 2022 - 13:00

    • QUALI

      Jul 2 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Jul 3 2022 - 16:00

    • RACE

      Jul 3 2022 - 16:00

    • FASTEST LAP

      Jul 3 2022 - 16:00

    Details -

  • Austria

    Red Bull Ring

    8 - Jul 10 2022

    Details +

    • FP1

      Jul 8 2022 - 13:30

    • QUALI

      Jul 8 2022 - 17:00

    • FP2

      Jul 9 2022 - 12:30

    • Sprint

      Jul 9 2022 - 16:30

    • STARTGRID

      Jul 10 2022 - 15:00

    • RACE

      Jul 10 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jul 10 2022 - 15:00

    Details -

  • France

    Paul Ricard

    22 - Jul 24 2022

    Details +

    • FP1

      Jul 22 2022 - 14:00

    • FP2

      Jul 22 2022 - 17:00

    • FP3

      Jul 23 2022 - 13:00

    • QUALI

      Jul 23 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Jul 24 2022 - 15:00

    • RACE

      Jul 24 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jul 24 2022 - 15:00

    Details -

  • Hungary

    Hungaroring

    29 - Jul 31 2022

    Details +

    • FP1

      Jul 29 2022 - 14:00

    • FP2

      Jul 29 2022 - 17:00

    • FP3

      Jul 30 2022 - 13:00

    • QUALI

      Jul 30 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Jul 31 2022 - 15:00

    • RACE

      Jul 31 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jul 31 2022 - 15:00

    Details -

  • Belgium

    Spa-Francorchamps

    26 - Aug 28 2022

    Details +

    • FP1

      Aug 26 2022 - 14:00

    • FP2

      Aug 26 2022 - 17:00

    • FP3

      Aug 27 2022 - 13:00

    • QUALI

      Aug 27 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Aug 28 2022 - 15:00

    • RACE

      Aug 28 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Aug 28 2022 - 15:00

    Details -

  • Netherlands

    Circuit Zandvoort

    2 - Sep 4 2022

    Details +

    • FP1

      Sep 2 2022 - 12:30

    • FP2

      Sep 2 2022 - 16:00

    • FP3

      Sep 3 2022 - 12:00

    • QUALI

      Sep 3 2022 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 4 2022 - 15:00

    • RACE

      Sep 4 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Sep 4 2022 - 15:00

    Details -

  • Italy

    Monza

    9 - Sep 11 2022

    Details +

    • FP1

      Sep 9 2022 - 14:00

    • FP2

      Sep 9 2022 - 17:00

    • FP3

      Sep 10 2022 - 13:00

    • QUALI

      Sep 10 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      Sep 11 2022 - 15:00

    • RACE

      Sep 11 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Sep 11 2022 - 15:00

    Details -

  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    30 - Oct 2 2022

    Details +

    • FP1

      Sep 30 2022 - 12:00

    • FP2

      Sep 30 2022 - 15:00

    • FP3

      Oct 1 2022 - 12:00

    • QUALI

      Oct 1 2022 - 15:00

    • STARTGRID

      Oct 2 2022 - 14:00

    • RACE

      Oct 2 2022 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Oct 2 2022 - 14:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    7 - Oct 9 2022

    Details +

    • FP1

      Oct 7 2022 - 05:00

    • FP2

      Oct 7 2022 - 08:00

    • FP3

      Oct 8 2022 - 05:00

    • QUALI

      Oct 8 2022 - 08:00

    • STARTGRID

      Oct 9 2022 - 07:00

    • RACE

      Oct 9 2022 - 07:00

    • FASTEST LAP

      Oct 9 2022 - 07:00

    Details -

  • United States of America

    Circuit of the Americas

    21 - Oct 23 2022

    Details +

    • FP1

      Oct 21 2022 - 21:00

    • FP2

      Oct 22 2022 - 00:00

    • FP3

      Oct 22 2022 - 21:00

    • QUALI

      Oct 23 2022 - 00:00

    • STARTGRID

      Oct 23 2022 - 21:00

    • RACE

      Oct 23 2022 - 21:00

    • FASTEST LAP

      Oct 23 2022 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    28 - Oct 30 2022

    Details +

    • FP1

      Oct 28 2022 - 20:00

    • FP2

      Oct 28 2022 - 23:00

    • FP3

      Oct 29 2022 - 19:00

    • QUALI

      Oct 29 2022 - 22:00

    • STARTGRID

      Oct 30 2022 - 21:00

    • RACE

      Oct 30 2022 - 21:00

    • FASTEST LAP

      Oct 30 2022 - 21:00

    Details -

  • Brazil

    Interlagos

    11 - Nov 13 2022

    Details +

    • FP1

      Nov 11 2022 - 16:30

    • QUALI

      Nov 11 2022 - 20:00

    • FP2

      Nov 12 2022 - 16:30

    • Sprint

      Nov 12 2022 - 20:30

    • STARTGRID

      Nov 13 2022 - 19:00

    • RACE

      Nov 13 2022 - 19:00

    • FASTEST LAP

      Nov 13 2022 - 19:00

    Details -

  • United Arab Emirates

    Yas Marina Circuit

    18 - Nov 20 2022

    Details +

    • FP1

      Nov 18 2022 - 11:00

    • FP2

      Nov 18 2022 - 14:00

    • FP3

      Nov 19 2022 - 11:30

    • QUALI

      Nov 19 2022 - 15:00

    • STARTGRID

      Nov 20 2022 - 14:00

    • RACE

      Nov 20 2022 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Nov 20 2022 - 14:00

    Details -

  • Italy

    Adria International Raceway

    -

    Details +

    • Day 1

      Nov 29 2023 - 00:00

    • Day 2

      Nov 30 2023 - 00:00

    • Day 3

      Dec 1 2023 - 00:00

    • Day 4

      Dec 2 2023 - 00:00

    Details -