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F1 Calendar 2020

  • Austria

    Red Bull Ring

    3 - Jul 5 2020

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    • FP1

      Jul 3 2020 - 11:00

    • FP2

      Jul 3 2020 - 15:00

    • FP3

      Jul 4 2020 - 12:00

    • QUALI

      Jul 4 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 5 2020 - 15:10

    • RACE

      Jul 5 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 5 2020 - 15:10

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  • Austria

    Red Bull Ring

    10 - Jul 12 2020

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    • FP1

      Jul 10 2020 - 11:00

    • FP2

      Jul 10 2020 - 15:00

    • FP3

      Jul 11 2020 - 12:00

    • QUALI

      Jul 11 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 12 2020 - 15:10

    • RACE

      Jul 12 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 12 2020 - 15:10

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  • Hungary

    Hungaroring

    17 - Jul 19 2020

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    • FP1

      Jul 17 2020 - 11:00

    • FP2

      Jul 17 2020 - 15:00

    • FP3

      Jul 18 2020 - 12:00

    • QUALI

      Jul 18 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 19 2020 - 15:10

    • RACE

      Jul 19 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 19 2020 - 15:10

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  • United Kingdom

    Silverstone

    31 - Aug 2 2020

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    • FP1

      Jul 31 2020 - 12:00

    • FP2

      Jul 31 2020 - 16:00

    • FP3

      Aug 1 2020 - 12:00

    • QUALI

      Aug 1 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 2 2020 - 15:10

    • RACE

      Aug 2 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Aug 2 2020 - 15:10

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  • United Kingdom

    Silverstone

    7 - Aug 9 2020

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    • FP1

      Aug 7 2020 - 12:00

    • FP2

      Aug 7 2020 - 16:00

    • FP3

      Aug 8 2020 - 12:00

    • QUALI

      Aug 8 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 9 2020 - 15:10

    • RACE

      Aug 9 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Aug 9 2020 - 15:10

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  • Spain

    Circuit de Catalunya

    14 - Aug 16 2020

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    • FP1

      Aug 14 2020 - 11:00

    • FP2

      Aug 14 2020 - 15:00

    • FP3

      Aug 15 2020 - 12:00

    • QUALI

      Aug 15 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 16 2020 - 15:10

    • RACE

      Aug 16 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Aug 16 2020 - 15:10

    Details -

  • Belgium

    Spa-Francorchamps

    28 - Aug 30 2020

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    • FP1

      Aug 28 2020 - 11:00

    • FP2

      Aug 28 2020 - 15:00

    • FP3

      Aug 29 2020 - 12:00

    • QUALI

      Aug 29 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 30 2020 - 15:10

    • RACE

      Aug 30 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Aug 30 2020 - 15:10

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  • Italy

    Monza

    4 - Sep 6 2020

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    • FP1

      Sep 4 2020 - 11:00

    • FP2

      Sep 4 2020 - 15:00

    • FP3

      Sep 5 2020 - 12:00

    • QUALI

      Sep 5 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 6 2020 - 15:10

    • RACE

      Sep 6 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Sep 6 2020 - 15:10

    Details -

  • Italy

    Mugello

    11 - Sep 13 2020

    Details +

    • FP1

      Sep 11 2020 - 11:00

    • FP2

      Sep 11 2020 - 15:00

    • FP3

      Sep 12 2020 - 12:00

    • QUALI

      Sep 12 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 13 2020 - 15:10

    • RACE

      Sep 13 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Sep 13 2020 - 15:10

    Details -

  • Russian

    Sochi Autodrom

    25 - Sep 27 2020

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    • FP1

      Sep 25 2020 - 10:00

    • FP2

      Sep 25 2020 - 14:00

    • FP3

      Sep 26 2020 - 11:00

    • QUALI

      Sep 26 2020 - 14:00

    • STARTGRID

      Sep 27 2020 - 13:10

    • RACE

      Sep 27 2020 - 13:10

    • FASTEST LAP

      Sep 27 2020 - 13:10

    Details -

  • Germany

    Nurburgring

    9 - Oct 11 2020

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    • FP1

      Oct 9 2020 - 11:00

    • FP2

      Oct 9 2020 - 15:00

    • FP3

      Oct 10 2020 - 12:00

    • QUALI

      Oct 10 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Oct 11 2020 - 14:10

    • RACE

      Oct 11 2020 - 14:10

    • FASTEST LAP

      Oct 11 2020 - 14:10

    Details -

  • Portugal

    Autódromo Internacional do Algarve

    23 - Oct 25 2020

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    • FP1

      Oct 23 2020 - 12:00

    • FP2

      Oct 23 2020 - 16:00

    • FP3

      Oct 24 2020 - 12:00

    • QUALI

      Oct 24 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Oct 25 2020 - 14:10

    • RACE

      Oct 25 2020 - 14:10

    • FASTEST LAP

      Oct 25 2020 - 14:10

    Details -

  • Italy

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    31 - Nov 1 2020

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    • FP1

      Oct 31 2020 - 10:00

    • QUALI

      Oct 31 2020 - 14:00

    • STARTGRID

      Nov 1 2020 - 13:10

    • RACE

      Nov 1 2020 - 13:10

    • FASTEST LAP

      Nov 1 2020 - 13:10

    Details -

  • Turkey

    Istanbul Park

    13 - Nov 15 2020

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    • FP1

      Nov 13 2020 - 09:00

    • FP2

      Nov 13 2020 - 13:00

    • FP3

      Nov 14 2020 - 10:00

    • QUALI

      Nov 14 2020 - 13:00

    • STARTGRID

      Nov 15 2020 - 11:10

    • RACE

      Nov 15 2020 - 11:10

    • FASTEST LAP

      Nov 15 2020 - 11:10

    Details -

  • Bahrain

    Bahrain International Circuit

    27 - Nov 29 2020

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    • FP1

      Nov 27 2020 - 12:00

    • FP2

      Nov 27 2020 - 16:00

    • FP3

      Nov 28 2020 - 12:00

    • QUALI

      Nov 28 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      Nov 29 2020 - 15:10

    • RACE

      Nov 29 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Nov 29 2020 - 15:10

    Details -

  • Bahrain

    Bahrain International Circuit Outer Track layout

    4 - Dec 6 2020

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    • FP1

      Dec 4 2020 - 14:30

    • FP2

      Dec 4 2020 - 18:30

    • FP3

      Dec 5 2020 - 15:00

    • QUALI

      Dec 5 2020 - 18:00

    • STARTGRID

      Dec 6 2020 - 18:10

    • RACE

      Dec 6 2020 - 18:10

    • FASTEST LAP

      Dec 6 2020 - 18:10

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  • United Arab Emirates

    Yas Marina Circuit

    11 - Dec 13 2020

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    • FP1

      Dec 11 2020 - 10:00

    • FP2

      Dec 11 2020 - 14:00

    • FP3

      Dec 12 2020 - 11:00

    • QUALI

      Dec 12 2020 - 14:00

    • STARTGRID

      Dec 13 2020 - 14:10

    • RACE

      Dec 13 2020 - 14:10

    • FASTEST LAP

      Dec 13 2020 - 14:10

    Details -