F1 Calendar 2020

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Grand PrixFP1FP2FP3QUALISPRINT SHOOTOUTSPRINT STARTGRIDSprintSTARTGRIDRACEFASTEST LAPLength of one lapLaps in a race
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Austria Red Bull Ring4.32 km71
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Austria Red Bull Ring4.32 km71
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Hungary Hungaroring4.38 km70
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United Kingdom Silverstone5.89 km52
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United Kingdom Silverstone5.89 km52
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Spain Circuit de Catalunya4.66 km66
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Belgium Spa-Francorchamps7.00 km44
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Italy Monza5.79 km53
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Italy Mugello0.00 km0
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Russian Sochi Autodrom5.85 km53
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Germany Nurburgring0.00 km0
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Portugal Autódromo Internacional do Algarve0.00 km0
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Italy Autodromo Enzo e Dino Ferrari4.91 km62
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Turkey Istanbul Park0.00 km0
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Bahrain Bahrain International Circuit5.41 km57
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Bahrain Bahrain International Circuit Outer Track layout3.54 km87
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United Arab Emirates Yas Marina Circuit5.55 km55