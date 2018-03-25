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F1 Calendar 2018

  • Australia

    Albert Park

    23 - Mar 25 2018

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    • FP1

      Mar 23 2018 - 02:00

    • FP2

      Mar 23 2018 - 06:00

    • FP3

      Mar 24 2018 - 04:00

    • QUALI

      Mar 24 2018 - 07:00

    • STARTGRID

      Mar 25 2018 - 07:10

    • RACE

      Mar 25 2018 - 07:10

    • FASTEST LAP

      Mar 25 2018 - 07:10

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  • Bahrain

    Bahrain International Circuit

    6 - Apr 8 2018

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    • FP1

      Apr 6 2018 - 13:00

    • FP2

      Apr 6 2018 - 17:00

    • FP3

      Apr 7 2018 - 14:00

    • QUALI

      Apr 7 2018 - 17:00

    • STARTGRID

      Apr 8 2018 - 17:10

    • RACE

      Apr 8 2018 - 17:10

    • FASTEST LAP

      Apr 8 2018 - 17:10

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  • China

    Shanghai International Circuit

    13 - Apr 15 2018

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    • FP1

      Apr 13 2018 - 04:00

    • FP2

      Apr 13 2018 - 08:00

    • FP3

      Apr 14 2018 - 05:00

    • QUALI

      Apr 14 2018 - 08:00

    • STARTGRID

      Apr 15 2018 - 08:10

    • RACE

      Apr 15 2018 - 08:10

    • FASTEST LAP

      Apr 15 2018 - 08:10

    Details -

  • Azerbaijan

    Baku City Circuit

    27 - Apr 29 2018

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    • FP1

      Apr 27 2018 - 11:00

    • FP2

      Apr 27 2018 - 15:00

    • FP3

      Apr 28 2018 - 12:00

    • QUALI

      Apr 28 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Apr 29 2018 - 14:10

    • RACE

      Apr 29 2018 - 14:10

    • FASTEST LAP

      Apr 29 2018 - 14:10

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  • Spain

    Circuit de Catalunya

    11 - May 13 2018

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    • FP1

      May 11 2018 - 11:00

    • FP2

      May 11 2018 - 15:00

    • FP3

      May 12 2018 - 12:00

    • QUALI

      May 12 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      May 13 2018 - 15:10

    • RACE

      May 13 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      May 13 2018 - 15:10

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    24 - May 27 2018

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    • FP1

      May 24 2018 - 11:00

    • FP2

      May 24 2018 - 15:00

    • FP3

      May 26 2018 - 12:00

    • QUALI

      May 26 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      May 27 2018 - 15:10

    • RACE

      May 27 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      May 27 2018 - 15:10

    Details -

  • Canada

    Gilles Villeneuve

    8 - Jun 10 2018

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    • FP1

      Jun 8 2018 - 16:00

    • FP2

      Jun 8 2018 - 20:00

    • FP3

      Jun 9 2018 - 17:00

    • QUALI

      Jun 9 2018 - 20:00

    • STARTGRID

      Jun 10 2018 - 20:10

    • RACE

      Jun 10 2018 - 20:10

    • FASTEST LAP

      Jun 10 2018 - 20:10

    Details -

  • France

    Paul Ricard

    22 - Jun 24 2018

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    • FP1

      Jun 22 2018 - 12:00

    • FP2

      Jun 22 2018 - 16:00

    • FP3

      Jun 23 2018 - 13:00

    • QUALI

      Jun 23 2018 - 16:00

    • STARTGRID

      Jun 24 2018 - 16:10

    • RACE

      Jun 24 2018 - 16:10

    • FASTEST LAP

      Jun 24 2018 - 16:10

    Details -

  • Austria

    Red Bull Ring

    29 - Jul 1 2018

    Details +

    • FP1

      Jun 29 2018 - 11:00

    • FP2

      Jun 29 2018 - 15:00

    • FP3

      Jun 30 2018 - 12:00

    • QUALI

      Jun 30 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 1 2018 - 15:10

    • RACE

      Jul 1 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 1 2018 - 15:10

    Details -

  • United Kingdom

    Silverstone

    6 - Jul 8 2018

    Details +

    • FP1

      Jul 6 2018 - 11:00

    • FP2

      Jul 6 2018 - 15:00

    • FP3

      Jul 7 2018 - 12:00

    • QUALI

      Jul 7 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 8 2018 - 15:10

    • RACE

      Jul 8 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 8 2018 - 15:10

    Details -

  • Germany

    Hockenheimring

    20 - Jul 22 2018

    Details +

    • FP1

      Jul 20 2018 - 11:00

    • FP2

      Jul 20 2018 - 15:00

    • FP3

      Jul 21 2018 - 12:00

    • QUALI

      Jul 21 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 22 2018 - 15:10

    • RACE

      Jul 22 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 22 2018 - 15:10

    Details -

  • Hungary

    Hungaroring

    27 - Jul 29 2018

    Details +

    • FP1

      Jul 27 2018 - 11:00

    • FP2

      Jul 27 2018 - 15:00

    • FP3

      Jul 28 2018 - 12:00

    • QUALI

      Jul 28 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 29 2018 - 15:10

    • RACE

      Jul 29 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Jul 29 2018 - 15:10

    Details -

  • Belgium

    Spa-Francorchamps

    24 - Aug 26 2018

    Details +

    • FP1

      Aug 24 2018 - 11:00

    • FP2

      Aug 24 2018 - 15:00

    • FP3

      Aug 25 2018 - 12:00

    • QUALI

      Aug 25 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 26 2018 - 15:10

    • RACE

      Aug 26 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Aug 26 2018 - 15:10

    Details -

  • Italy

    Monza

    31 - Sep 2 2018

    Details +

    • FP1

      Aug 31 2018 - 11:00

    • FP2

      Aug 31 2018 - 15:00

    • FP3

      Sep 1 2018 - 12:00

    • QUALI

      Sep 1 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 2 2018 - 15:10

    • RACE

      Sep 2 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      Sep 2 2018 - 15:10

    Details -

  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    14 - Sep 16 2018

    Details +

    • FP1

      Sep 14 2018 - 10:30

    • FP2

      Sep 14 2018 - 14:30

    • FP3

      Sep 15 2018 - 12:00

    • QUALI

      Sep 15 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 16 2018 - 14:10

    • RACE

      Sep 16 2018 - 14:10

    • FASTEST LAP

      Sep 16 2018 - 14:10

    Details -

  • Russian

    Sochi Autodrom

    28 - Sep 30 2018

    Details +

    • FP1

      Sep 28 2018 - 10:00

    • FP2

      Sep 28 2018 - 14:00

    • FP3

      Sep 29 2018 - 11:00

    • QUALI

      Sep 29 2018 - 14:00

    • STARTGRID

      Sep 30 2018 - 13:10

    • RACE

      Sep 30 2018 - 13:10

    • FASTEST LAP

      Sep 30 2018 - 13:10

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    5 - Oct 7 2018

    Details +

    • FP1

      Oct 5 2018 - 03:00

    • FP2

      Oct 5 2018 - 07:00

    • FP3

      Oct 6 2018 - 05:00

    • QUALI

      Oct 6 2018 - 08:00

    • STARTGRID

      Oct 7 2018 - 07:10

    • RACE

      Oct 7 2018 - 07:10

    • FASTEST LAP

      Oct 7 2018 - 07:10

    Details -

  • United States of America

    Circuit of the Americas

    19 - Oct 21 2018

    Details +

    • FP1

      Oct 19 2018 - 17:00

    • FP2

      Oct 19 2018 - 21:00

    • FP3

      Oct 20 2018 - 20:00

    • QUALI

      Oct 20 2018 - 23:00

    • STARTGRID

      Oct 21 2018 - 20:10

    • RACE

      Oct 21 2018 - 20:10

    • FASTEST LAP

      Oct 21 2018 - 20:10

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    26 - Oct 28 2018

    Details +

    • FP1

      Oct 26 2018 - 17:00

    • FP2

      Oct 26 2018 - 21:00

    • FP3

      Oct 27 2018 - 17:00

    • QUALI

      Oct 27 2018 - 20:00

    • STARTGRID

      Oct 28 2018 - 20:10

    • RACE

      Oct 28 2018 - 20:10

    • FASTEST LAP

      Oct 28 2018 - 20:10

    Details -

  • Brazil

    Interlagos

    9 - Nov 11 2018

    Details +

    • FP1

      Nov 9 2018 - 14:00

    • FP2

      Nov 9 2018 - 18:00

    • FP3

      Nov 10 2018 - 15:00

    • QUALI

      Nov 10 2018 - 18:00

    • STARTGRID

      Nov 11 2018 - 18:10

    • RACE

      Nov 11 2018 - 18:10

    • FASTEST LAP

      Nov 11 2018 - 18:10

    Details -

  • United Arab Emirates

    Yas Marina Circuit

    23 - Nov 25 2018

    Details +

    • FP1

      Nov 23 2018 - 10:00

    • FP2

      Nov 23 2018 - 14:00

    • FP3

      Nov 24 2018 - 11:00

    • QUALI

      Nov 24 2018 - 14:00

    • STARTGRID

      Nov 25 2018 - 14:10

    • RACE

      Nov 25 2018 - 14:10

    • FASTEST LAP

      Nov 25 2018 - 14:10

    Details -