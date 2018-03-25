F1 Calendar 2018

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Grand PrixFP1FP2FP3QUALISPRINT SHOOTOUTSPRINT STARTGRIDSprintSTARTGRIDRACEFASTEST LAPLength of one lapLaps in a race
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Australia Albert Park5.30 km58
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Bahrain Bahrain International Circuit5.41 km57
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China Shanghai International Circuit5.45 km56
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Azerbaijan Baku City Circuit6.00 km51
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Spain Circuit de Catalunya4.66 km66
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Monaco Monte Carlo3.34 km78
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Canada Gilles Villeneuve4.36 km70
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France Paul Ricard5.84 km53
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Austria Red Bull Ring4.32 km71
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United Kingdom Silverstone5.89 km52
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Germany Hockenheimring4.57 km67
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Hungary Hungaroring4.38 km70
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Belgium Spa-Francorchamps7.00 km44
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Italy Monza5.79 km53
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Singapore Marina Bay Street Circuit5.07 km61
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Russian Sochi Autodrom5.85 km53
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Japan Circuit Suzuka5.81 km53
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United States of America Circuit of the Americas5.51 km56
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Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez4.30 km71
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Brazil Interlagos4.31 km71
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United Arab Emirates Yas Marina Circuit5.55 km55