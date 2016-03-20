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F1 Calendar 2016

  • Australia

    Albert Park

    18 - Mar 20 2016

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    • FP1

      Mar 18 2016 - 02:30

    • FP2

      Mar 18 2016 - 06:30

    • FP3

      Mar 19 2016 - 04:00

    • QUALI

      Mar 19 2016 - 07:00

    • STARTGRID

      Mar 20 2016 - 06:00

    • RACE

      Mar 20 2016 - 06:00

    • FASTEST LAP

      Mar 20 2016 - 06:00

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  • Bahrain

    Bahrain International Circuit

    1 - Apr 3 2016

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    • FP1

      Apr 1 2016 - 13:00

    • FP2

      Apr 1 2016 - 17:00

    • FP3

      Apr 2 2016 - 14:00

    • QUALI

      Apr 2 2016 - 17:00

    • STARTGRID

      Apr 3 2016 - 17:00

    • RACE

      Apr 3 2016 - 17:00

    • FASTEST LAP

      Apr 3 2016 - 17:00

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  • China

    Shanghai International Circuit

    15 - Apr 17 2016

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    • FP1

      Apr 15 2016 - 04:00

    • FP2

      Apr 15 2016 - 08:00

    • FP3

      Apr 16 2016 - 06:00

    • QUALI

      Apr 16 2016 - 09:00

    • STARTGRID

      Apr 17 2016 - 08:00

    • RACE

      Apr 17 2016 - 08:00

    • FASTEST LAP

      Apr 17 2016 - 08:00

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  • Russian

    Sochi Autodrom

    29 - May 1 2016

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    • FP1

      Apr 29 2016 - 09:00

    • FP2

      Apr 29 2016 - 13:00

    • FP3

      Apr 30 2016 - 11:00

    • QUALI

      Apr 30 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      May 1 2016 - 14:00

    • RACE

      May 1 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      May 1 2016 - 14:00

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  • Spain

    Circuit de Catalunya

    13 - May 15 2016

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    • FP1

      May 13 2016 - 10:00

    • FP2

      May 13 2016 - 14:00

    • FP3

      May 14 2016 - 11:00

    • QUALI

      May 14 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      May 15 2016 - 14:00

    • RACE

      May 15 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      May 15 2016 - 14:00

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    26 - May 29 2016

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    • FP1

      May 26 2016 - 10:00

    • FP2

      May 26 2016 - 14:00

    • FP3

      May 28 2016 - 11:00

    • QUALI

      May 28 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      May 29 2016 - 14:00

    • RACE

      May 29 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      May 29 2016 - 14:00

    Details -

  • Canada

    Gilles Villeneuve

    10 - Jun 12 2016

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    • FP1

      Jun 10 2016 - 16:00

    • FP2

      Jun 10 2016 - 20:00

    • FP3

      Jun 11 2016 - 16:00

    • QUALI

      Jun 11 2016 - 19:00

    • STARTGRID

      Jun 12 2016 - 20:00

    • RACE

      Jun 12 2016 - 20:00

    • FASTEST LAP

      Jun 12 2016 - 20:00

    Details -

  • Azerbaijan

    Baku City Circuit

    17 - Jun 19 2016

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    • FP1

      Jun 17 2016 - 11:00

    • FP2

      Jun 17 2016 - 15:00

    • FP3

      Jun 18 2016 - 12:00

    • QUALI

      Jun 18 2016 - 15:00

    • STARTGRID

      Jun 19 2016 - 15:00

    • RACE

      Jun 19 2016 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jun 19 2016 - 15:00

    Details -

  • Austria

    Red Bull Ring

    1 - Jul 3 2016

    Details +

    • FP1

      Jul 1 2016 - 10:00

    • FP2

      Jul 1 2016 - 14:00

    • FP3

      Jul 2 2016 - 11:00

    • QUALI

      Jul 2 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Jul 3 2016 - 14:00

    • RACE

      Jul 3 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Jul 3 2016 - 14:00

    Details -

  • United Kingdom

    Silverstone

    8 - Jul 10 2016

    Details +

    • FP1

      Jul 8 2016 - 11:00

    • FP2

      Jul 8 2016 - 15:00

    • FP3

      Jul 9 2016 - 11:00

    • QUALI

      Jul 9 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Jul 10 2016 - 14:00

    • RACE

      Jul 10 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Jul 10 2016 - 14:00

    Details -

  • Hungary

    Hungaroring

    22 - Jul 24 2016

    Details +

    • FP1

      Jul 22 2016 - 10:00

    • FP2

      Jul 22 2016 - 14:00

    • FP3

      Jul 23 2016 - 11:00

    • QUALI

      Jul 23 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Jul 24 2016 - 14:00

    • RACE

      Jul 24 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Jul 24 2016 - 14:00

    Details -

  • Germany

    Hockenheimring

    29 - Jul 31 2016

    Details +

    • FP1

      Jul 29 2016 - 10:00

    • FP2

      Jul 29 2016 - 14:00

    • FP3

      Jul 30 2016 - 11:00

    • QUALI

      Jul 30 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Jul 31 2016 - 14:00

    • RACE

      Jul 31 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Jul 31 2016 - 14:00

    Details -

  • Belgium

    Spa-Francorchamps

    26 - Aug 28 2016

    Details +

    • FP1

      Aug 26 2016 - 10:00

    • FP2

      Aug 26 2016 - 14:00

    • FP3

      Aug 27 2016 - 11:00

    • QUALI

      Aug 27 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Aug 28 2016 - 14:00

    • RACE

      Aug 28 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Aug 28 2016 - 14:00

    Details -

  • Italy

    Monza

    2 - Sep 4 2016

    Details +

    • FP1

      Sep 2 2016 - 10:00

    • FP2

      Sep 2 2016 - 14:00

    • FP3

      Sep 3 2016 - 11:00

    • QUALI

      Sep 3 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Sep 4 2016 - 14:00

    • RACE

      Sep 4 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Sep 4 2016 - 14:00

    Details -

  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    16 - Sep 18 2016

    Details +

    • FP1

      Sep 16 2016 - 12:00

    • FP2

      Sep 16 2016 - 15:30

    • FP3

      Sep 17 2016 - 12:00

    • QUALI

      Sep 17 2016 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 18 2016 - 14:00

    • RACE

      Sep 18 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Sep 18 2016 - 14:00

    Details -

  • Malaysia

    Sepang International

    30 - Oct 2 2016

    Details +

    • FP1

      Sep 30 2016 - 04:00

    • FP2

      Sep 30 2016 - 08:00

    • FP3

      Oct 1 2016 - 08:00

    • QUALI

      Oct 1 2016 - 11:00

    • STARTGRID

      Oct 2 2016 - 09:00

    • RACE

      Oct 2 2016 - 09:00

    • FASTEST LAP

      Oct 2 2016 - 09:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    7 - Oct 9 2016

    Details +

    • FP1

      Oct 7 2016 - 03:00

    • FP2

      Oct 7 2016 - 07:00

    • FP3

      Oct 8 2016 - 05:00

    • QUALI

      Oct 8 2016 - 08:00

    • STARTGRID

      Oct 9 2016 - 07:00

    • RACE

      Oct 9 2016 - 07:00

    • FASTEST LAP

      Oct 9 2016 - 07:00

    Details -

  • United States of America

    Circuit of the Americas

    21 - Oct 23 2016

    Details +

    • FP1

      Oct 21 2016 - 17:00

    • FP2

      Oct 21 2016 - 21:00

    • FP3

      Oct 22 2016 - 17:00

    • QUALI

      Oct 22 2016 - 20:00

    • STARTGRID

      Oct 23 2016 - 21:00

    • RACE

      Oct 23 2016 - 21:00

    • FASTEST LAP

      Oct 23 2016 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    28 - Oct 30 2016

    Details +

    • FP1

      Oct 28 2016 - 17:00

    • FP2

      Oct 28 2016 - 21:00

    • FP3

      Oct 29 2016 - 17:00

    • QUALI

      Oct 29 2016 - 20:00

    • STARTGRID

      Oct 30 2016 - 20:00

    • RACE

      Oct 30 2016 - 20:00

    • FASTEST LAP

      Oct 30 2016 - 20:00

    Details -

  • Brazil

    Interlagos

    11 - Nov 13 2016

    Details +

    • FP1

      Nov 11 2016 - 13:00

    • FP2

      Nov 11 2016 - 17:00

    • FP3

      Nov 12 2016 - 14:00

    • QUALI

      Nov 12 2016 - 17:00

    • STARTGRID

      Nov 13 2016 - 17:00

    • RACE

      Nov 13 2016 - 17:00

    • FASTEST LAP

      Nov 13 2016 - 17:00

    Details -

  • United Arab Emirates

    Yas Marina Circuit

    25 - Nov 27 2016

    Details +

    • FP1

      Nov 25 2016 - 10:00

    • FP2

      Nov 25 2016 - 14:00

    • FP3

      Nov 26 2016 - 11:00

    • QUALI

      Nov 26 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      Nov 27 2016 - 14:00

    • RACE

      Nov 27 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Nov 27 2016 - 14:00

    Details -