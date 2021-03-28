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F1 Calendar 2021

  • Bahrain

    Bahrain International Circuit

    26 - Mar 28 2021

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    • FP1

      Mar 26 2021 - 12:30

    • FP2

      Mar 26 2021 - 16:00

    • FP3

      Mar 27 2021 - 13:00

    • QUALI

      Mar 27 2021 - 16:00

    • STARTGRID

      Mar 28 2021 - 17:00

    • RACE

      Mar 28 2021 - 17:00

    • FASTEST LAP

      Mar 28 2021 - 17:00

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  • Italy

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    16 - Apr 18 2021

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    • FP1

      Apr 16 2021 - 11:00

    • FP2

      Apr 16 2021 - 14:30

    • FP3

      Apr 17 2021 - 11:00

    • QUALI

      Apr 17 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      Apr 18 2021 - 15:00

    • RACE

      Apr 18 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Apr 18 2021 - 15:00

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  • Portugal

    Autódromo Internacional do Algarve

    30 - May 2 2021

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    • FP1

      Apr 30 2021 - 12:30

    • FP2

      Apr 30 2021 - 16:00

    • FP3

      May 1 2021 - 13:00

    • QUALI

      May 1 2021 - 16:00

    • STARTGRID

      May 2 2021 - 16:00

    • RACE

      May 2 2021 - 16:00

    • FASTEST LAP

      May 2 2021 - 16:00

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  • Spain

    Circuit de Catalunya

    7 - May 9 2021

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    • FP1

      May 7 2021 - 11:30

    • FP2

      May 7 2021 - 15:00

    • FP3

      May 8 2021 - 12:00

    • QUALI

      May 8 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      May 9 2021 - 15:00

    • RACE

      May 9 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      May 9 2021 - 15:00

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  • Monaco

    Monte Carlo

    20 - May 23 2021

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    • FP1

      May 20 2021 - 11:30

    • FP2

      May 20 2021 - 15:00

    • FP3

      May 22 2021 - 12:00

    • QUALI

      May 22 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      May 23 2021 - 15:00

    • RACE

      May 23 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      May 23 2021 - 15:00

    Details -

  • Azerbaijan

    Baku City Circuit

    4 - Jun 6 2021

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    • FP1

      Jun 4 2021 - 10:30

    • FP2

      Jun 4 2021 - 14:00

    • FP3

      Jun 5 2021 - 11:00

    • QUALI

      Jun 5 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      Jun 6 2021 - 14:00

    • RACE

      Jun 6 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Jun 6 2021 - 14:00

    Details -

  • France

    Paul Ricard

    18 - Jun 20 2021

    Details +

    • FP1

      Jun 18 2021 - 11:30

    • FP2

      Jun 18 2021 - 15:00

    • FP3

      Jun 19 2021 - 12:00

    • QUALI

      Jun 19 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Jun 20 2021 - 15:00

    • RACE

      Jun 20 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jun 20 2021 - 15:00

    Details -

  • Austria

    Red Bull Ring

    25 - Jun 27 2021

    Details +

    • FP1

      Jun 25 2021 - 11:30

    • FP2

      Jun 25 2021 - 15:00

    • FP3

      Jun 26 2021 - 12:00

    • QUALI

      Jun 26 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Jun 27 2021 - 15:00

    • RACE

      Jun 27 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jun 27 2021 - 15:00

    Details -

  • Austria

    Red Bull Ring

    2 - Jul 4 2021

    Details +

    • FP1

      Jul 2 2021 - 11:30

    • FP2

      Jul 2 2021 - 15:00

    • FP3

      Jul 3 2021 - 12:00

    • QUALI

      Jul 3 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Jul 4 2021 - 15:00

    • RACE

      Jul 4 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jul 4 2021 - 15:00

    Details -

  • United Kingdom

    Silverstone

    16 - Jul 18 2021

    Details +

    • FP1

      Jul 16 2021 - 15:30

    • QUALI

      Jul 16 2021 - 19:00

    • FP2

      Jul 17 2021 - 13:00

    • Sprint

      Jul 17 2021 - 17:30

    • STARTGRID

      Jul 18 2021 - 16:00

    • RACE

      Jul 18 2021 - 16:00

    • FASTEST LAP

      Jul 18 2021 - 16:00

    Details -

  • Hungary

    Hungaroring

    30 - Aug 1 2021

    Details +

    • FP1

      Jul 30 2021 - 11:30

    • FP2

      Jul 30 2021 - 15:00

    • FP3

      Jul 31 2021 - 12:00

    • QUALI

      Jul 31 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 1 2021 - 15:00

    • RACE

      Aug 1 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Aug 1 2021 - 15:00

    Details -

  • Belgium

    Spa-Francorchamps

    27 - Aug 29 2021

    Details +

    • FP1

      Aug 27 2021 - 11:30

    • FP2

      Aug 27 2021 - 15:00

    • FP3

      Aug 28 2021 - 12:00

    • QUALI

      Aug 28 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Aug 29 2021 - 15:00

    • RACE

      Aug 29 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Aug 29 2021 - 15:00

    Details -

  • Netherlands

    Circuit Zandvoort

    3 - Sep 5 2021

    Details +

    • FP1

      Sep 3 2021 - 11:30

    • FP2

      Sep 3 2021 - 15:00

    • FP3

      Sep 4 2021 - 12:00

    • QUALI

      Sep 4 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Sep 5 2021 - 15:00

    • RACE

      Sep 5 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Sep 5 2021 - 15:00

    Details -

  • Italy

    Monza

    10 - Sep 12 2021

    Details +

    • FP1

      Sep 10 2021 - 14:30

    • QUALI

      Sep 10 2021 - 18:00

    • FP2

      Sep 11 2021 - 12:00

    • Sprint

      Sep 11 2021 - 16:30

    • STARTGRID

      Sep 12 2021 - 15:00

    • RACE

      Sep 12 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Sep 12 2021 - 15:00

    Details -

  • Russian

    Sochi Autodrom

    24 - Sep 26 2021

    Details +

    • FP1

      Sep 24 2021 - 10:30

    • FP2

      Sep 24 2021 - 14:00

    • FP3

      Sep 25 2021 - 11:00

    • QUALI

      Sep 25 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      Sep 26 2021 - 14:00

    • RACE

      Sep 26 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Sep 26 2021 - 14:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    8 - Oct 10 2021

    Details +

    • FP1

      Oct 8 2021 - 03:30

    • FP2

      Oct 8 2021 - 07:30

    • FP3

      Oct 9 2021 - 05:00

    • QUALI

      Oct 9 2021 - 08:00

    • STARTGRID

      Oct 10 2021 - 07:00

    • RACE

      Oct 10 2021 - 07:00

    • FASTEST LAP

      Oct 10 2021 - 07:00

    Details -

  • Turkey

    Istanbul Park

    8 - Oct 10 2021

    Details +

    • FP1

      Oct 8 2021 - 10:30

    • FP2

      Oct 8 2021 - 14:00

    • FP3

      Oct 9 2021 - 11:00

    • QUALI

      Oct 9 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      Oct 10 2021 - 14:00

    • RACE

      Oct 10 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Oct 10 2021 - 14:00

    Details -

  • United States of America

    Circuit of the Americas

    22 - Oct 24 2021

    Details +

    • FP1

      Oct 22 2021 - 18:30

    • FP2

      Oct 22 2021 - 22:00

    • FP3

      Oct 23 2021 - 20:00

    • QUALI

      Oct 23 2021 - 23:00

    • STARTGRID

      Oct 24 2021 - 21:00

    • RACE

      Oct 24 2021 - 21:00

    • FASTEST LAP

      Oct 24 2021 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    5 - Nov 7 2021

    Details +

    • FP1

      Nov 5 2021 - 18:30

    • FP2

      Nov 5 2021 - 22:00

    • FP3

      Nov 6 2021 - 18:00

    • QUALI

      Nov 6 2021 - 21:00

    • STARTGRID

      Nov 7 2021 - 20:00

    • RACE

      Nov 7 2021 - 20:00

    • FASTEST LAP

      Nov 7 2021 - 20:00

    Details -

  • Brazil

    Interlagos

    12 - Nov 14 2021

    Details +

    • FP1

      Nov 12 2021 - 16:30

    • QUALI

      Nov 12 2021 - 20:00

    • FP2

      Nov 13 2021 - 16:00

    • Sprint

      Nov 13 2021 - 20:30

    • STARTGRID

      Nov 14 2021 - 18:00

    • RACE

      Nov 14 2021 - 18:00

    • FASTEST LAP

      Nov 14 2021 - 18:00

    Details -

  • Qatar

    Losail International Circuit

    19 - Nov 21 2021

    Details +

    • FP1

      Nov 19 2021 - 11:30

    • FP2

      Nov 19 2021 - 15:30

    • FP3

      Nov 20 2021 - 12:00

    • QUALI

      Nov 20 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      Nov 21 2021 - 15:00

    • RACE

      Nov 21 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Nov 21 2021 - 15:00

    Details -

  • Saudi Arabia

    Jeddah Street Circuit

    3 - Dec 5 2021

    Details +

    • FP1

      Dec 3 2021 - 14:30

    • FP2

      Dec 3 2021 - 18:00

    • FP3

      Dec 4 2021 - 15:00

    • QUALI

      Dec 4 2021 - 18:00

    • STARTGRID

      Dec 5 2021 - 18:30

    • RACE

      Dec 5 2021 - 18:30

    • FASTEST LAP

      Dec 5 2021 - 18:30

    Details -

  • United Arab Emirates

    Yas Marina Circuit

    10 - Dec 12 2021

    Details +

    • FP1

      Dec 10 2021 - 10:30

    • FP2

      Dec 10 2021 - 14:00

    • FP3

      Dec 11 2021 - 11:00

    • QUALI

      Dec 11 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      Dec 12 2021 - 14:00

    • RACE

      Dec 12 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      Dec 12 2021 - 14:00

    Details -