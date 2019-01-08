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Rapax

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IT Rapax

  • Team naam Rapax
  • Basis - Italië
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 1 jan 1997
  • Podiums -
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities -
  • Snelste race rondes -

Foto gallerij

Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges

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