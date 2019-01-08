Rapax
Rapax
- Team naam Rapax
- Basis - Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1997
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 347 reacties op Rapax
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Rapax
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2017 FIA Formula 2 Round 10. Circuito de Jerez...
6 okt 2017Album
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Autodromo Nazionale di Monza, Italy. Sunday 3 ...
3 sep 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 9. Autodromo Nazional...
2 sep 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 8. Spa-Francorchamps,...
26 aug 2017Album
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Hungaroring, Budapest, Hungary. Saturday 29 Ju...
29 jul 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 7. Hungaroring, Budap...
29 jul 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 7. Hungaroring, Budap...
28 jul 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 5. Red Bull Ring, Spi...
8 jul 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 5. Red Bull Ring, Spi...
7 jul 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 4. Baku City Circuit,...
25 jun 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 4. Baku City Circuit,...
24 jun 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 2. Circuit de Catalun...
13 mei 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 11. Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saturday 25 November 2017. Louis Deletraz (SUI, Rapax). Photo: Sam Bloxham/FIA Formula 2. ref: Digital Image _W6I3470 Sam Bloxham Race One
25 nov 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 11. Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saturday 25 November 2017. Roberto Merhi (ESP, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _X0W8924 Zak Mauger Race One 1 Feature action
25 nov 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 10. Circuito de Jerez, Jerez, Spain. Friday 6 October 2017. Rene Binder (AUT, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _X0W0661 Zak Mauger Practice action
6 okt 2017Album
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Autodromo Nazionale di Monza, Italy. Sunday 3 September 2017 Sean Gelael (INA, Pertamina Arden). leadsRoberto Merhi (ESP, Rapax). Photo: Bloxham/FIA Formula 2 ref: Digital Image _W6I4782 F2 Podium
3 sep 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 9. Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. Saturday 2 September 2017. Roberto Merhi (ESP, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _T9I0651 Zak Mauger Race One 1 Feature action
2 sep 2017Album
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2017 FIA Formula 2 Round 8. Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Sunday 27 August 2017. Louis Deletraz (SUI, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _56I3406 Zak Mauger Race Two 2 Sprint action
27 aug 2017Album
In beeld:
2017 FIA Formula 2 Round 8. Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Sunday 27 August 2017. Roberto Merhi (ESP, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _54I3083 Zak Mauger Race Two 2 Sprint action
27 aug 2017Album
In beeld:
2017 FIA Formula 2 Round 8. Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Saturday 26 August 2017. Roberto Merhi (ESP, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _54I1747 Zak Mauger Race One 1 Feature action
26 aug 2017Album
In beeld:
2017 FIA Formula 2 Round 7. Hungaroring, Budapest, Hungary. Sunday 30 July 2017. Oliver Rowland (GBR, DAMS), Nobuharu Matsushita (JPN, ART Grand Prix), Nyck De Vries (NED, Rapax). Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _54I4951 Zak Mauger Race Two 2 Sprint portrait podium
30 jul 2017Album
In beeld:
2017 FIA Formula 2 Round 7. Hungaroring, Budapest, Hungary. Sunday 30 July 2017. Nobuharu Matsushita (JPN, ART Grand Prix), leads Alexander Albon (THA, ART Grand Prix), Luca Ghiotto (ITA, RUSSIAN TIME), Nyck De Vries (NED, Rapax) and the rest of the field at the start of the race. Photo: Zak Mauger/FIA Formula 2. ref: Digital Image _56I4239 Zak Mauger Race Two 2 Sprint action
30 jul 2017Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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F2: Deletraz rijdt in 2019 voor het team van Carlin
Louis Deletraz gaat in 2019 voor het team van Carlin rijden in de Formule 2. Het is voor Deletraz zijn vierde team in de Formule 2. In 2017 begon hij het seizoen namel...08 jan 2019 16:11
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F2: Nyck de Vries keert terug bij ART in de Formule 2
Nyck de Vries gaat in 2019 de teamgenoot worden van Nikita Mazepin bij ART in de Formule 2. De Nederlandse-coureur uit Sneek heeft dit zojuist op zijn Twitter-account beken...28 nov 2018 10:33
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F2: Jaaroverzicht Formule 2: Leclerc op dominante wijze naar kampioenschap en Formule 1
De GP2 Series ging met aanvang van het seizoen 2017 over in het FIA Formula 2 Championship. Debutant Charles Leclerc zette het seizoen naar zijn hand en werd overtuigend kampioe...29 dec 2017 12:00
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F2: Roberto Merhi terug voor seizoensfinale in Abu Dhabi
Oud Formule 1-coureur Roberto Merhi is door Rapax opgeroepen om de laatste twee races van het team in de Formule 2 te rijden. Merhi maakte eerder dit jaar al zijn opwachting voo...18 nov 2017 08:04
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F2: Drie nieuwe teams betreden Formule 2 in 2018
De organisatie van de Formule 2 heeft de lijst met teams voor het komende seizoen gepubliceerd. Het veld bestaat in 2018 uit elf renstallen, waarvan drie nieuwkomers; Carlin, Ch...16 nov 2017 11:49
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F2: Rene Binder vervangt Roberto Merhi bij Rapax
Rene Binder keert terug in het voorportaal van de Formule 1. De Oostenrijker was de voorbije jaren al veelvuldig te bewonderen in de GP2 en komend weekend in Jerez maakt hij zij...03 okt 2017 09:12
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F2: Roberto Merhi in plaats van Canamasas bij Rapax
Roberto Merhi staat dit weekend in België weer op Formule 2-grid. Eerder dit jaar racete de Spanjaard in eigen land al voor het team van Campos Racing. Op Spa-Francorchamps...24 aug 2017 06:48
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F2: De Vries verruilt Rapax voor Racing Engineering
Nyck de Vries maakt het Formule 2-seizoen af bij Racing Engineering. De Nederlander reed dit jaar tot nu toe voor Rapax, maar dat team verruilt hij nu voor Racing Engineering. L...23 aug 2017 14:08
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F2: De Vries pakt twee podiums in Hongarije
Rapax-coureur Nyck de Vries heeft na een aantal mindere races weer van zich doen spreken in de Formule 2. De jonge Nederlander pakte in beide Formule 2-races op de Hungaroring e...30 jul 2017 13:10
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F2: Latifi wint sprintrace, De Vries vanaf achteraan in de punten
In Barcelona gooide hij een zeker lijkende overwinning weg, maar op Silverstone deed Nicholas Latifi alles goed. De Canadees hield het hoofd koel en won zijn eerste Formule 2-ra...16 jul 2017 12:08
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F2: Leclerc duikt als enige onder 1:41, De Vries achtste
Charles Leclerc heeft ook in de donderdag al verreden vrije training voor de Formule 2 op Silverstone de snelste tijd gerealiseerd. De jonge Monegask dook met een 1:40.695 als e...14 jul 2017 08:46
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F2: Dominante zege Charles Leclerc, drama voor De Vries
Het moet wel heel gek lopen wil Ferrari-talent Charles Leclerc dit jaar geen kampioen worden in de Formule 2. De coureur uit Monaco liet andermaal zien dat hij een toekomstig Fo...08 jul 2017 17:18
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F2: Leclerc met vertoon van macht naar volgende pole
Charles Leclerc heeft zijn abonnement op pole positions in de Formule 2 dit seizoen verlengd in Oostenrijk. De jonge Monegask was in de kwalificatie op de Red Bull Ring opnieuw ...07 jul 2017 16:29
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F2: Canamasas de nieuwe teamgenoot van De Vries
Nyck de Vries heeft vanaf komend weekend in Oostenrijk een nieuwe teamgenoot. Johnny Cecotto heeft het veld moeten ruimen bij Rapax en voor hem in de plaats komt Sergio Canamasa...06 jul 2017 11:49
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F2: Leclerc pakt de pole position in Azerbeidzjan
Kampioenschapleider Charles Leclerc heeft in de Formule 2-kwalificatie in Bakoe zijn spierballen getoond. De jonge Monegask was met een 1:52.129 een halve seconde sneller dan wi...23 jun 2017 13:45
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F2: De Vries traint naar de snelste tijd in Bakoe
Nyck de Vries won twee weken geleden de sprintrace in Monaco en dat momentum heeft hij kennelijk meegenomen naar Bakoe, want in de vrije training voor de Formule 2 in Azerbeidzj...23 jun 2017 09:51
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F2: Leclerc scoort hattrick aan poles, De Vries elfde
Charles Leclerc mag de hoofdrace in de Formule 2 wederom van pole aanvangen. In zijn woonplaats reed de Monegask een sterke kwalificatie en krijgt hij gezelschap van voormalig G...25 mei 2017 17:18
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F2: Charles Leclerc snelste in training, De Vries zevende
In zijn thuisstad Monaco heeft Charles Leclerc laten zien dat hij dit jaar een van de favorieten is voor de titel in de Formule 2. De Monegask reed de snelste tijd in de vrije t...25 mei 2017 13:22
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F2: Markelov pakt zege in openingsrace Bahrein, De Vries zakt terug en finisht als tiende
Artem Markelov heeft de eerste race van het openingsweekend van de Formule 2 gewonnen. De Rus sloeg zijn slag in de slotfase van de hoofdrace op het Bahrain International Circui...15 apr 2017 13:27
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F2: Leclerc op pole bij Formule 2-debuut, De Vries knap op P3
GP3-kampioen Charles Leclerc heeft er geen gras over laten groeien bij zijn debuut in de Formule 2. De Monegask reed een dijk van een kwalificatie en zal de eerste race morgen v...14 apr 2017 19:31
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F2: Rowland de snelste in de training in Bahrein
Oliver Rowland heeft ambities om na dit seizoen de stap naar de Formule 1 te maken. Om dat te bewerkstelligen zijn goede prestaties in de Formule 2 dit jaar een vereiste en de B...14 apr 2017 11:21
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Aftrap voor de Formule 2 en Formule 3 dit weekend
De Formule 1 heeft al twee raceweekenden achter de rug en nu maken ook twee belangrijke opstapklasses zich op voor het begin van het seizoen 2017. De Formule 2 staat komend week...13 apr 2017 16:26
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F2: Nyck de Vries verheugt zich op nieuw seizoen
Nyck de Vries kan niet wachten om te beginnen aan zijn eerste seizoen in de Formule 2. Die klasse is nieuw leven ingeblazen en komt in de plaats van de GP2 als voorprogramma van...11 apr 2017 13:52
-
Nyck de Vries kruipt in simulator van McLaren
Nyck de Vries heeft zich in de richting van het hoofdkwartier van McLaren in Woking begeven. Op het programma voor de 22-jarige Nederlander staat een sessie in de Formule 1-simu...04 apr 2017 11:27
-
F2: Nyck de Vries bovenaan na laatste testdag
Rapax-coureur Nyck de Vries kan met een goed gevoel toewerken naar het eerste raceweekend van de Formule 2 dit seizoen. De Nederlander liet op de slotdag van de laatste voorbere...31 maa 2017 15:44
-
F2: De Vries snelste in de middagsessie in Bahrein
Nyck de Vries heeft na de lunchpauze op de tweede dag van de Formule 2-test in Bahrein de beste tijd laten noteren. De Rapax-coureur was in de middagsessie de snelste met een 1:...30 maa 2017 17:09
-
F2: Nyck de Vries vierde op slotdag in Barcelona
Nyck de Vries heeft op de derde en laatste dag van de Formule 2-test op Circuit de Catalunya nabij Barcelona beslag gelegd op de vierde plaats. De Nederlander van het team van R...15 maa 2017 16:27
-
F2: Albon op P1, De Vries snel in de middagsessie
Alexander Albon heeft op de tweede dag van de Formule 2-test in Barcelona de snelste tijd laten noteren. De Thaise coureur van ART Grand Prix realiseerde voor de lunchpauze een ...15 maa 2017 08:37
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F2: De Vries zevende na eerste testdag in Barcelona
Nyck de Vries heeft zijn eerste testdag als officiële Formule 2-coureur afgesloten op een zevende plaats. De Nederlander reed namens Rapax een tijd van 1:29.625 op het Circ...14 maa 2017 08:54
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F2: Nyck de Vries: "We zijn hier om te winnen"
Nyck de Vries racet komend seizoen in de Formule 2. De Nederlander was vorig jaar actief in de GP3 en dwong met een paar overwinningen en een zesde plaats in het kampioenschap p...13 maa 2017 11:04
-
F2: Nyck de Vries maakt overstap van GP3 naar Formule 2
Nyck de Vries rijdt komend seizoen voor Rapax in de Formule 2. De jonge Nederlander, onderdeel van het talentenprogramma van het Formule 1-team van McLaren, maakte vorig jaar zi...12 maa 2017 07:20
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GP2: Latifi sluit GP2-test als snelste af
Nicolas Latifi heeft de laatste testdag van GP2-test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi als snelste afgesloten. Latifi reed in zijn DAMS de snelste tijd van de week. Latifi ...03 dec 2016 09:11
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GP2: De Vries tiende bij testdebuut in de GP2
Nyck de Vries heeft zijn eerste testdag in de GP2 afgesloten op een tiende plaats. De Nederlander, die gisteren en vandaag namens Rapax in actie komt op Yas Marina Circuit in Ab...02 dec 2016 08:15
-
GP2: Marciello bepaalt tempo in Abu Dhabi
Op de eerste dag van de GP2-test op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi heeft oudgediende Raffaele Marciello de snelste tijd laten noteren. De Italiaan kwam in de auto van Trident R...01 dec 2016 09:12
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GP2: De Vries twee dagen in actie voor Rapax
Nyck de Vries testte eerder deze week in een DTM-bolide van Audi, maar daarna is hij gelijk teruggevlogen naar Abu Dhabi. De Nederlander neemt morgen en overmorgen namens Rapax ...30 nov 2016 14:27
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GP2: Gasly en Giovinazzi op de voorste startrij
Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi zijn in een duel om de GP2-titel verwikkeld. In die strijd deelde leider Gasly van Prema Racing in de kwalificatie op Sepang een klein tikje u...30 sep 2016 10:40
-
GP2: Gasly en Giovinazzi voeren het veld aan
Prema-teamgenoten Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi zijn de belangrijkste gegadigden voor de GP2-titel dit jaar en dat maakten ze in de training in Maleisië meer dan waar....29 sep 2016 10:45
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GP2: Cecotto in plaats van zieke Pic in Maleisië
Arthur Pic kan wegen ziekte niet deelnemen aan de GP2-races op het circuit van Sepang van komend weekend. Zijn team Rapax heeft Johnny Cecotto opgeroepen als vervanger. Het is n...26 sep 2016 15:15
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GP2: Sergey Sirotkin snelste op eerste testdag
Sergey Sirotkin is op de eerste GP2-testdag van 2016 bovenaan geëindigd. De Rus verhuisde deze winter van Rapax naar topteam ART Grand Prix en daarmee is hij automatisch ti...10 maa 2016 08:23
08 jan 2019 16:11
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16:11F2
28 nov 2018 10:33
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10:33F2
29 dec 2017 12:00
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12:00F2
18 nov 2017 08:04
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08:04F2
16 nov 2017 11:49
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11:49F2
03 okt 2017 09:12
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09:12F2
24 aug 2017 06:48
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06:48F2
23 aug 2017 14:08
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14:08F2
30 jul 2017 13:10
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13:10F2
16 jul 2017 12:08
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12:08F2
14 jul 2017 08:46
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08:46F2
08 jul 2017 17:18
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17:18F2
07 jul 2017 16:29
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16:29F2
06 jul 2017 11:49
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11:49F2
23 jun 2017 13:45
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13:45F2
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09:51F2
25 mei 2017 17:18
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17:18F2
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13:22F2
15 apr 2017 13:27
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13:27F2
14 apr 2017 19:31
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19:31F2
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11:21F2
13 apr 2017 16:26
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16:26F1
11 apr 2017 13:52
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13:52F2
04 apr 2017 11:27
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11:27F1
31 maa 2017 15:44
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15:44F2
30 maa 2017 17:09
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17:09F2
15 maa 2017 16:27
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16:27F2
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08:37F2
14 maa 2017 08:54
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08:54F2
13 maa 2017 11:04
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11:04F2
12 maa 2017 07:20
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07:20F2
03 dec 2016 09:11
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09:11GP2
02 dec 2016 08:15
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08:15GP2
01 dec 2016 09:12
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09:12GP2
30 nov 2016 14:27
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14:27GP2
30 sep 2016 10:40
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10:40GP2
29 sep 2016 10:45
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10:45GP2
26 sep 2016 15:15
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15:15GP2
10 maa 2016 08:23
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08:23GP2
Historie Rapax
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Coureur#
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Team Rapax
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2017
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19
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Team Rapax
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2016
12
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11
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12
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DatumGrand PrixQR
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23 - 24 jun42
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25 - 26 mei87
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12 - 13 mei310
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14 - 15 apr210
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25 - 26 nov7
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30 - 1 okt9
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2 - 3 sep3
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26 - 27 aug8
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29 - 30 jul4
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22 - 23 jul5
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8 - 9 jul14
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1 - 2 jul9
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17 - 18 jun10
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26 - 27 mei10
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