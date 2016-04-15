Pons Racing
Pons Racing
- Team naam Pons Racing
- Basis Barcelona, Spanje
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1992
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 221 reacties op Pons Racing
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Pons Racing
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39 KANAMARU Yu (JPN) Pons Racing (SPA) action d...
27 sep 2015Album
In beeld:
40 BRATT Will (GBR) Pons Racing (SPA) action du...
5 sep 2015Album
In beeld:
MERHI Roberto (SPA) Pons Racing (SPA) ambiance ...
13 jun 2015Album
In beeld:
40 MERHI Roberto (SPA) Pons Racing (SPA) action...
30 mei 2015Album
In beeld:
40 FONTANA ALEX(SUI) Pons Racing (SPA) action d...
23 mei 2015Album
In beeld:
ARMAND Philo Paz Patrick (INA) Pons Racing (SPA...
23 mei 2015Album
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25 TUNJO Oscar (Col) Formula Renault 3.5 Pons R...
26 sep 2014Album
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26 VAN BUUREN Meinder (Ned) Formula Renault 3.5...
28 jun 2014Album
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25 TUNJO Oscar (Col) Formula Renault 3.5 Pons R...
28 jun 2014Album
In beeld:
VAN BUUREN Meinder (Ned) Formula Renault 3.5 Po...
28 jun 2014Album
In beeld:
VAN BUUREN Meinder (Ned) Formula Renault 3.5 Po...
27 jun 2014Album
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26 VAN BUUREN Meinder (Ned) Formula Renault 3.5...
30 mei 2014Album
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39 KANAMARU Yu (JPN) Pons Racing (SPA) action during the 2015 World Series by Renault from September 25 to 27th 2015, at Le Mans, France. Photo Antonin Vincent / DPPI. AUTO - WSR LE MANS 2015 Antonin Vincent Le Mans France 2015 AUTO CAR CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 2.0 FR 3.5 FRANCE MONOPLACE MOTORSPORT RENAULT SPORT RS01 Race Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR series
27 sep 2015Album
In beeld:
40 BRATT Will (GBR) Pons Racing (SPA) action during the 2015 World Series by Renault from September 3 to 5th 2015, at Silverstone, England. Photo Jean-Michel Le Meur / DPPI. AUTO - WSR SILVERSTONE 2015 Jean-Michel Le Meur Silverstone Angleterre 2.0 2015 Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR ANGLETERRE
5 sep 2015Album
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MERHI Roberto (SPA) Pons Racing (SPA) ambiance portrait ORUDZHEV Egor (RUS) Arden Motorsport (GBR) ambiance portrait ROWLAND Oliver (GBR) Fortec Motorsports (GBR) ambiance portrait podium during the 2015 World Series by Renault from June 13th to 15th 2015, at Hungaroring, Budapest, Hungary. Photo Gregory Lenormand / DPPI. AUTO - WSR HUNGARORING 2015 Gregory Lenormand Budapest Hungary 2.0 2015 Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
13 jun 2015Album
In beeld:
40 MERHI Roberto (SPA) Pons Racing (SPA) action during the 2015 World Series by Renault from May 29th to 31st 2015, at Spa Francorchamps, Belgium. Photo Frederic Le Floch / DPPI. AUTO - WSR SPA FRANCORCHAMPS 2015 Frederic Le Floch Spa Belgium 2.0 2015 Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
30 mei 2015Album
In beeld:
40 FONTANA ALEX(SUI) Pons Racing (SPA) action during the 2015 Formula Renault 3.5 race at Monaco from May 22 to 24th 2015, in Monaco. Photo Gregory Lenormand / DPPI AUTO - MONACO FR 3.5 2015 GREGORY LENORMAND Monaco Monaco Auto Car FR FR 3.5 Formule Renault WSR World Series by Renault MAI MAY MONACO MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE
23 mei 2015Album
In beeld:
ARMAND Philo Paz Patrick (INA) Pons Racing (SPA) ambiance portrait during the 2015 Formula Renault 3.5 race at Monaco from May 22 to 24th 2015, in Monaco. Photo Gregory Lenormand / DPPI AUTO - MONACO FR 3.5 2015 GREGORY LENORMAND Monaco Monaco Auto Car FR FR 3.5 Formule Renault WSR World Series by Renault MAI MAY MONACO MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE
23 mei 2015Album
In beeld:
39 VAN BUUREN Meindert (NED) Pons Racing (SPA) action during the 2015 Formula Renault 3.5 race at Red Bull Ring, Spielberg, Austria, from July 10th to 12th 2015. Photo DPPI / Florent Gooden. Auto - Fr 3.5 race at Red Bull Ring 2015 Florent Gooden Spielberg Austria AUTO CAR FR FR 3.5 Formule Renault MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR World Series by Renault
11 apr 2015Album
In beeld:
39 VAN BUUREN Meindert (NED) Pons Racing (SPA) action during the 2015 Formula Renault 3.5 race at Red Bull Ring, Spielberg, Austria, from July 10th to 12th 2015. Photo DPPI / Florent Gooden. Auto - Fr 3.5 race at Red Bull Ring 2015 Florent Gooden Spielberg Austria AUTO CAR FR FR 3.5 Formule Renault MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR World Series by Renault
11 apr 2015Album
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MOTORSPORTS-JEREZ-WORLD SERIES RENAULT JEREZ (ESP) OKT 17-19 2014 - World Series by Renault 2014 at Circuito Permanente de Jerez. Meindert van Buuren #26 Pons Racing. Action. (C) 2014 Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency / LAT Photographic Diederik van der Laan Jerez Spain Aragon Auto Autosport Car Formula Jerez Michelin Motorland Motorsports Race Racing Renault Track World Series
17 okt 2014Album
In beeld:
MOTORSPORTS-JEREZ-WORLD SERIES RENAULT JEREZ (ESP) OKT 17-19 2014 - World Series by Renault 2014 at Circuito Permanente de Jerez. Meindert van Buuren #26 Pons Racing. Action. (C) 2014 Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency / LAT Photographic Diederik van der Laan Jerez Spain Aragon Auto Autosport Car Formula Jerez Michelin Motorland Motorsports Race Racing Renault Track World Series
17 okt 2014Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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FV8: Visser completeert line-up Teo Martin
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15 apr 2016 04:18
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08:23FR3.5
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08:37F1
10 jul 2015 15:40
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15:40World Series
16 maa 2015 14:08
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14:08GP3
13 maa 2015 06:40
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06:40F1
09 maa 2015 10:41
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10:41F1
04 maa 2015 11:32
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11:32World Series
02 maa 2015 12:45
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12:45World Series
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09:28World Series
29 sep 2014 09:06
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09:06F1
15 sep 2014 09:26
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09:26F1
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12:16World Series
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Historie Pons Racing
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