Motopark
Motopark
- Team naam Motopark
- Basis Oschersleben, Duitsland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1998
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 428 reacties op Motopark
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Motopark
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, M...
25 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 6, r...
18 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 6, S...
18 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 4, r...
14 jul 2018Album
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, race 2, Misano (IT 11 Sacha Fenestraz (FRA, Carlin, Dallara F317 - Volkswagen), 13 Fabio Scherer (CHE, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, race 2, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, race 2, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
26 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, race 2, Misano (IT 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, race 2, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, race 2, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
26 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, race 2, Misano (IT 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, race 2, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, race 2, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
26 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA) 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
25 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA) 27 Daniel Ticktum (GBR, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
24 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA) 3 Sebastian Fernandez (ESP, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
24 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA) 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
24 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA) 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 7, Misano (ITA), 24. - 26. August 2018 FIA Formula 3 European Championship 2018, round 7, Misano (ITA) Thomas Suer Misano Italy
24 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 3, Silverstone (GBR) Press conference, 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 3, Silverstone (GBR), 17. - 19. August 2018 *** Local Caption *** Copyright (c) FIA Formula 3 European Championship / Thomas Suer FIA Formula 3 European Championship 2018, round 6, race 3, Silverstone (GBR) Thomas Suer Silverstone Great Britain
19 aug 2018Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 3, Silverstone (GBR) 44 J?ri Vips (EST, Motopark, Dallara F317 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 3, Silverstone (GBR), 17. - 19. August 2018 *** Local Caption *** Copyright (c) FIA Formula 3 European Championship / Thomas Suer FIA Formula 3 European Championship 2018, round 6, race 3, Silverstone (GBR) Thomas Suer Silverstone Great Britain
19 aug 2018Album
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
SF: Ticktum goed van start in eerste vrije training Super Formula-seizoen
Voormalig GP3-coureur en Japans Formule 3-kampioen Alex Palou was de snelste tijdens de eerste vrije training van het nieuwe Super Formula-seizoen dat dit weekend van start gaat...19 apr 2019 09:32
-
'Formula European Masters trekt al voor eerste race stekker uit kampioenschap'
De nieuw geformeerde Formula European Masters gaat toch niet door. Autosport meldt dat de klasse, de opvolger van het Europees Formule 3 in het voorprogramma van de DTM, wegens ...22 maa 2019 15:04
-
Liam Lawson nieuwste lid van Red Bull Junior-team
De Nieuw-Zeelandse coureur Liam Lawson is door Red Bull toevoegd aan haar junior programma. De jonge coureur zal aankomend seizoen te bewonderen zijn in de Formule European Mast...18 feb 2019 15:30
-
F3 Euroseries: Formula European Masters geeft het goede voorbeeld: Testverbod wordt opgeschort
Een goed initiatief van de nieuwe Formula European Masters-series (FEM). Het kampioenschap heeft besloten het testverbod op te schorten. De gedachte hier achter is dat men meer ...30 jan 2019 13:15
-
F3: Ticktum wint kwalificatierace en pakt pole position in Macau
Dan Ticktum heeft de kwalificatierace voor de Formule 3-race in Macau gewonnen. De man uit het opleidingsprogramma van Red Bull troefde op het stratencircuit DTM-coureur Joel Er...17 nov 2018 10:02
-
F3: Rookie Jüri Vips voert tijdenlijst aan op Misano
Jüri Vips heeft op de eerste dag van de afsluitende test ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van het Europees kampioenschap Formule 3 de beste tijd laten noteren. De 17...11 apr 2018 09:28
-
Tien talenten om in de gaten te houden in 2018
De Formule 1 vormt voor veel aanstormend talent het ultieme doel. De koningsklasse van de autosport is echter slechts voor weinigen weggelegd. Bovendien spelen bij de route rich...02 apr 2018 09:00
-
F3: Ticktum één duizendste voor Schumacher bij test
Het Europees kampioenschap Formule 3 is neergestreken op de Red Bull Ring voor een tweedaagse testsessie. Op de eerste dag liet Red Bull-protegé Daniel Ticktum de snelste...27 maa 2018 09:12
-
F3: Vaidyanathan blijft bij Carlin, Fernandez naar Motopark
De line-ups van Carlin en Team Motopark voor het Europees kampioenschap Formule 3 bestaan komend seizoen uit zes coureurs. Carlin hevelt Ameya Vaidyanathan definitief over naar ...19 maa 2018 11:04
-
F3: Juri Vips toegevoegd aan de line-up van Motopark
Team Motopark heeft de line-up voor het seizoen 2018 in het Europees kampioenschap Formule 3 rond. Na Fabio Scherer, Daniel Ticktum, Marino Sato en Jonathan Aberdein is ook een ...20 feb 2018 11:49
-
F3: Jonathan Aberdein stap hogerop bij Team Motopark
Jonathan Aberdein racet komend seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3. De 19-jarige Zuid-Afrikaan promoveert binnen Team Motopark, waarmee hij vorig jaar de titel verov...30 jan 2018 09:12
-
Ticktum boegbeeld van de Red Bull-opleiding in 2018
Red Bull heeft de namen bekendgemaakt van de coureurs die dit jaar onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma. Daniel Ticktum moet in 2018 de kar trekken voor de energiedran...15 jan 2018 12:45
-
F3: Jaaroverzicht Formule 3: Debutant Norris overtuigende kampioen
Het vijfde op zichzelf staande seizoen van het Europees kampioenschap Formule 3 heeft in Lando Norris voor het eerst een winnaar gekregen die niet voor Prema reed. In het kampio...27 dec 2017 16:00
-
F3: Motopark contracteert Fabio Scherer voor 2018
Het seizoen 2017 in het Europees kampioenschap Formule 3 is nog maar net voorbij of de eerste coureur voor de nieuwe jaargang is reeds vastgelegd. Fabio Scherer promoveert bij T...01 nov 2017 10:15
-
F3: Lando Norris blikvanger op startlijst voor Macau
De startlijst voor de Macau Grand Prix, een van de meest prestigieuze Formule 3-evenementen van het jaar, is gepubliceerd. Europees Formule 3-kampioen Lando Norris geldt uiteraa...24 okt 2017 13:52
-
F3: Formule 4-kampioen Vips debuteert in Formule 3
Jüri Vips, de Duits Formule 4-kampioen, maakt komend weekend op de Hockenheimring zijn debuut in het Europees kampioenschap Formule 3. De 17-jarige Est stapt in bij het tea...12 okt 2017 09:12
-
F3: Petru Florescu voegt zich bij Team Motopark
Team Motopark doet de rest van dit seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3 een beroep op Petru Florescu als aanvulling op de bestaande line-up. De 18-jarige Roemeen, in ...06 sep 2017 11:33
-
F3: Vier titelkandidaten ontlopen elkaar weinig
In het Europees kampioenschap Formule 3 hebben vier titelkandidaten zich losgeweekt van de rest. Joel Eriksson, Maximilian Günther, Callum Ilott en Lando Norris zullen met ...20 jun 2017 15:15
-
Aftrap voor de Formule 2 en Formule 3 dit weekend
De Formule 1 heeft al twee raceweekenden achter de rug en nu maken ook twee belangrijke opstapklasses zich op voor het begin van het seizoen 2017. De Formule 2 staat komend week...13 apr 2017 16:26
-
F3: De startlijst voor het Europees kampioenschap
De internationale autosportbond FIA heeft de startlijst voor het Europees kampioenschap Formule 3 gepubliceerd. Het veld voor 2017 bestaat vooralsnog uit achttien coureurs, terw...21 maa 2017 09:41
-
F3: Team Motopark contracteert Marino Sato
Team Motopark heeft Marino Sato vastgelegd als een van de coureurs voor het Europees Formule 3-kampioenschap in 2017. Sato is een 17-jarige Japanner die de voorbije twee jaar in...14 feb 2017 08:54
-
F3: Motopark legt de 16-jarige Keyvan Soori vast
Keyvan Andres Soori racet dit jaar voor Team Motopark in het Europees kampioenschap Formule 3. De 16-jarige Duitser was vorig jaar actief in de EuroFormula Open, waarin hij 42 p...10 feb 2017 12:45
-
Voormalig teambaas rekent op uitstekend seizoen Bottas
De man die komend seizoen het meest gewilde F1-stoeltje mag bezetten, Valtteri Bottas, heeft in ieder geval het vertrouwen van zijn voormalige teambaas in de Formule Renault 2.0...05 feb 2017 15:05
-
F3: Joel Eriksson verlengt verblijf bij Motopark
Joel Eriksson verdedigt ook komend seizoen de eer van Team Motopark in het Europees Formule 3-kampioenschap. De 18-jarige Zweed stond vorig jaar tien keer op het podium en won i...20 jan 2017 15:44
-
F3: Joël Eriksson schrijft Masters op zijn naam
Joël Eriksson heeft gisteren de Masters of Formula 3 op Circuit Park Zandvoort gewonnen. De Zweed vertrok van pole position en leidde van start tot finish. Teamgenoot Niko ...22 aug 2016 11:04
-
F3: Nog geen Nederlanders op startlijst Masters
De voorlopige startlijst voor de Masters of Formule 3 op Circuit Park Zandvoort herbergt geen Nederlandse deelnemers. Het veld bestaat vooralsnog uit zestien coureurs. De Master...11 aug 2016 15:57
-
F3: Stroll op pole voor eerste race seizoensopener Paul Ricard
Lance Stroll, ontwikkelingscoureur van het Williams Formule 1-team, heeft de pole position behaald voor de seizoensopener van het Formule 3-seizoen in het Franse Paul Ricard. De...02 apr 2016 09:30
-
F3: Team Motopark contracteert Guan Yu Zhou
Guan Yu Zhou voegt zich bij Sergio Sette Camara, Niko Kari en Joël Eriksson in de line-up va Team Motopark voor het Europees Formule 3-kampioenschap. Zhou, een 16-jarige Ch...16 feb 2016 10:36
-
F3: Joël Eriksson beklimt ladder met Motopark
Joël Eriksson racet in 2016 voor Motopark in het Europees kampioenschap Formule 3. De 17-jarige Zweed is geen onbekende voor de renstal, samen waren ze vorig jaar actief in...19 jan 2016 16:46
-
Red Bull neemt drie talenten op in de opleiding
Red Bull heeft drie nieuwe talenten toegevoegd aan het Junior Team. De 17-jarige Sergio Sette Camara, de 16-jarige Niko Kari en de 15-jarige Luis Leeds kunnen het komende jaar o...11 dec 2015 10:41
-
F3: Giovinazzi op pole voor Masters of Formula 3
Antonio Giovinazzi start de Masters of Formula 3 vanaf pole position. De Italiaan won eerder vandaag de kwalificatierace op het duinencircuit van Zandvoort en start daarom morge...19 sep 2015 17:38
-
Geen Nederlanders in Masters of Formula 3-veld
De 'Masters of Formula 3' vormt komend weekeinde een van de hoogtepunten van het 'Zandvoort Masters'-evenement op Circuit Park Zandvoort. Het is de 25ste editie ...16 sep 2015 10:41
-
F3: Motopark legt Pommer en Raghunathan vast
Het team van Motopark heeft twee nieuwe namen voor het komende seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3 onthuld. Markus Pommer en Mahaveer Raghunathan voegen zich bij de ...19 feb 2015 08:37
-
F3: Motopark contracteert MacLeod voor 2015
Motopark verschijnt komend seizoen aan de start in het Europees kampioenschap Formule 3 en het team heeft zich voor 2015 verzekerd van de diensten van Sam MacLeod. De 20-jarige ...11 feb 2015 11:04
-
F3: Gunstige datum voor Masters op Zandvoort
De Masters of Formula 3 vindt dit jaar op 20 september plaats op Circuit Park Zandvoort. Dat is een gunstige datum voor het evenement, want het betekent dat de auto's uit het Eu...28 jan 2015 16:03
-
Red Bull doet ultieme poging en biedt Verstappen Formule 1-stoeltje voor 2015
Het spel rondom de handtekening van Max Verstappen is volop in gang. De zoon van voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen staat in de belangstelling van meerdere Formule 1-tea...04 aug 2014 13:46
-
Jos Verstappen glimt van trots na zege Max in de Masters
Voor de derde maal in de historie won een Nederlandse rijder de Zandvoort Masters en voor de tweede maal draagt deze coureur de naam Verstappen: 21 jaar na het succes van zijn v...08 jul 2014 15:30
-
F3: Livery van Max Verstappen voor Masters op Zandvoort
Het Circuit Park Zandvoort is volgend weekend gastheer voor de Masters, de prestigieuze jaarlijkse Formule 3-race. Max Verstappen is daar een van de Nederlandse troeven. De zoon...26 jun 2014 15:33
-
F3: Vijf Nederlanders aan de start bij Masters op Zandvoort
Het Circuit Park Zandvoort is op zondag 6 juli weer gastheer van de Masters, de prestigieuze race voor Formule 3-coureurs. Het startveld telt voor de komende editie maar liefst ...25 jun 2014 13:36
-
F3: Verstappen namens Motopark naar de Masters of Formula 3
Max Verstappen rijdt begin juli de befaamde Zandvoort Masters op het Noord-Hollandse duinencircuit en wel eenmalig in een Formule 3-auto van Team Motopark. Hoewel het FIA Formul...08 jun 2014 12:11
-
GP2: Toekomst Russian Time gewaarborgd dankzij iSport
Russian Time staat dit jaar gewoon op de grid in de GP2 en GP3. Dat meldt Sky Sports. De toekomst van de Russische renstal stond even ter discussie door een breuk met partner Mo...18 feb 2014 16:42
-
F3: Max Verstappen: "Erg tevreden met deze F3-test"
Gisteren maakte Max Verstappen zijn eerste meters in de Formule 3 op het circuit van Valencia. Voor het Duitse Team Motopark stapte hij in een ATS Formule 3-wagen, waarbij hij d...19 dec 2013 17:13
-
Foto's: Max Verstappen in actie op nat circuit
Max Verstappen is druk bezig met zijn tweede testdag namens Motopark in de Formule 3. De jonge Nederlander imponeerde gisteren op een droge baan met een baanrecord. Vanochten...19 dec 2013 15:04
-
F3: Max Verstappen duikt onder ronderecord in Valencia
Max Verstappen heeft een uitmuntend debuut in de Formule 3 beleefd. De 16-jarige Nederlander bekroonde een perfecte testdag op het Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia in de slo...18 dec 2013 17:02
-
F3: Max Verstappen in de buurt van ronderecord in Valencia
Max Verstappen blijft maar in positieve zin verbazen tijdens zijn eerste stappen in de autosport. De zoon van oud Formule 1-coureur Jos Verstappen imponeerde eerder in Formule R...18 dec 2013 13:17
-
Exclusief: Max Verstappen bereidt zich voor op F3-test
Max Verstappen zal morgen zijn debuut maken in de Formule 3. De Limburger zal op het circuit van Valencia, Ricardo Tormo, voor het Duitse team Motopark in actie komen. Eerder...18 dec 2013 00:21
-
Max Verstappen test deze week Formule 3 auto in Valencia
Na negen maal voor diverse teams een Formule Renault 2.0 test te hebben gereden, staat Max Verstappen een nieuwe uitdaging te wachten. Op woensdag 18 december zal de 16-jarige t...15 dec 2013 22:35
-
GP2: Russian Time aast op rol als springplank voor Russen
De GP2-grid telt dit seizoen een aantal nieuwe teams, waaronder een Russische renstal. Russian Time nam het startbewijs van iSport International over en test deze week voor het ...05 maa 2013 14:05
-
F3: Lotus breidt zich uit naar Duits Formule 3-kampioenschap
Group Lotus manifesteert zich steeds meer in de autosport. Na de Formule 1, GP2, GP3, IndyCar en de Le Mans Series duiken de zwart met gouden kleuren komend seizoen ook op in he...15 feb 2012 12:45
-
Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Afgelopen weekend is er weer genoeg geracet over de gehele wereld. Zo kwamen de WTCC-coureurs voor het eerst in actie op het circuit van Suzuka, waar Tom Coronel een overwinning...24 okt 2011 16:18
-
Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Afgelopen weekend is de nieuwe GP3-kampioen gekroont in Monza. Valtteri Bottas bleef zijn teamgenoot James Calado voor in de titelstrijd en mag zich de tweede GP3-kampioen ooit ...12 sep 2011 18:03
-
F3: Felix Rosenqvist onbedreigd Master of Formula 3 2011
Felix Rosenqvist heeft zojuist de Masters of Formula 3 op zijn naam geschreven. De Zweedse coureur profiteerde van chaos bij de start tussen favorieten Roberto Merhi en Daniel J...14 aug 2011 15:18
-
F3: Roberto Merhi scoort pole position voor Masters in Zandvoort
Roberto Merhi zal de Masters of Formula 3 in Zandvoort vanaf de pole position starten. De Spanjaard eindigde de tweede kwalificatie als tweede, terwijl Marco Wittmann de snelste...13 aug 2011 19:34
-
Preview: Formule 3-coureurs strijden om Masters-titel in Zandvoort
Komend weekend is het weer zover: de Masters of Formula 3. Het is één van de meest prestigieuze races voor coureurs uit de Formule 3-klassen wereldwijd. Een Masters-titel staa...12 aug 2011 20:09
-
Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Ondanks dat er in de Formule 1 afgelopen weekend niet werd geracet was er voldoende te beleven op de Europese circuits. In Duitsland kwamen de DTM- en Formule 3 Euroseries-coure...04 jul 2011 16:30
-
F3: Nigel Melker erft zege uit eerste race na acht penalty's
Nigel Melker heeft de eerste Formule 3-race op de Norisring alsnog op zijn naam gekregen. De Nederlander eindigde in die race vanochtend als derde, achter Marco Wittmann en winn...02 jul 2011 13:31
-
F3: Sato verslaat teammaat Raimondo voor eerste Euroseries-zege
Kimiya Sato heeft zojuist zijn eerste overwinning in de Formule 3 Euroseries behaald. De Japanner kwam verrassend als eerste over de finish en versloeg Motopark-teamgenoot Gianm...14 mei 2011 17:05
-
F3: Nigel Melker scoort pole position voor eerste race Zandvoort
Nigel Melker zal de eerste Euroseries-race op het circuit van Zandvoort vanaf de eerste positie aanvangen. De Nederlandse thuisheld reed als tweede beste tijd een 1:29.729 en bl...13 mei 2011 15:47
-
F3: Wittmann en vier anderen vullen Euroseries-veld verder aan
Marco Wittmann behoudt zijn stoeltje bij het team van Signature in de Formule 3 Euroseries. De Duitser begint komend seizoen aan zijn derde jaar in die klasse. Laurens Vanthoor,...14 maa 2011 16:20
-
F3: Euroseries rekent op meer auto's op de grid in 2011
De Formule 3 Euroseries beleeft een moeilijke periode. De opstapklasse had dit jaar een veld van slechts dertien auto's en tot overmaat van ramp kondigde topteam ART, dat drie w...09 dec 2010 09:23
-
F3: Renger van der Zande tevreden met keurige vijfde plaats in Macau
Renger van der Zande kan tevreden terugkijken op de Grand Prix van Macau 2010. De Nederlander reed met Motopark Academy de meest prestigieuze race van het jaar en sloot zijn pec...21 nov 2010 15:56
-
F3: Renger van der Zande tevreden: "We kunnen nog sneller gaan"
Renger van der Zande kan terugkijken op een geslaagde eerste race in Macau. De coureur van Motopark Academy eindigde daarin als zesde en dat betekend dat de Nederlander de Grand...20 nov 2010 14:32
-
F3: Van der Zande in Macau: "Een feest om hier weer te zijn"
Renger van der Zande is dit weekend weer eens actief in de Formule 3. Op het krappe stratencircuit van Macau verdedigt de Nederlander de eer van Motopark. Dat ging hem met klass...19 nov 2010 13:33
-
F3: Edoardo Mortara eist voorlopige pole position op in Macau
Edoardo Mortara heeft vanmiddag de voorlopige pole position voor de Grand Prix van Macau gepakt. De Italiaanse kampioen van de Formule 3 Euroseries was in de eerste kwalificatie...18 nov 2010 16:41
-
F3: Valtteri Bottas blijft Mortara voor in eerste training Macau
Valtteri Bottas heeft vandaag de eerste vrije training van de Formule 3 Grand Prix in Macau als snelste afgesloten. De Finse coureur die tijdens dit weekend voor Prema Powerteam...18 nov 2010 15:41
-
Weekend review: spanning en sensatie in Hockenheim
Afgelopen weekend zijn er enkele mooie races verreden in Hockenheim. Zowel de DTM- als de Formule 3 Euroseries-coureurs kwamen er in actie. De eerste Euroseries-race van het wee...18 okt 2010 15:09
-
F3: Felix da Costa domineert vrije training in Hockenheim
Felix da Costa is het raceweekend van de Euroseries in Hockenheim als beste begonnen. De Portugese coureur van Motopark Academy reed een 1:18.780 en was daarmee ruim drie tiende...15 okt 2010 13:30
-
Raceprogramma 17, 18 en 19 september 2010
Komend weekend zal er weer veel worden geracet over de hele wereld. De DTM en Formule 3 Euroseries komen in actie op het Duitse circuit Oschersleben, het WTCC en de Formule 2 ri...16 sep 2010 13:34
-
F3: Van der Zande wil plezier hervinden in Euroseries
Renger van der Zande heeft een belabberd seizoen in de GP3 achter de rug. De Nederlander werd het hele jaar geteisterd door pech en tegenslag. Om het plezier terug te vinden doe...15 sep 2010 13:43
-
Tussenstanden: alle kampioenschapsstanden na afgelopen weekend
Afgelopen weekend was een druk raceweekend. Op het circuit van Brands Hatch kwamen de DTM en Formule 3 Euroseries-coureurs in actie, terwijl in Oschersleben WTCC- en Formule 2-r...06 sep 2010 15:08
19 apr 2019 09:32
-
09:32SF
22 maa 2019 15:04
-
15:04F1
18 feb 2019 15:30
-
15:30F1
30 jan 2019 13:15
-
13:15F3 Euroseries
17 nov 2018 10:02
-
10:02F3
11 apr 2018 09:28
-
09:28F3
02 apr 2018 09:00
-
09:00F1
27 maa 2018 09:12
-
09:12F3
19 maa 2018 11:04
-
11:04F3
20 feb 2018 11:49
-
11:49F3
30 jan 2018 09:12
-
09:12F3
15 jan 2018 12:45
-
12:45F1
27 dec 2017 16:00
-
16:00F3
01 nov 2017 10:15
-
10:15F3
24 okt 2017 13:52
-
13:52F3
12 okt 2017 09:12
-
09:12F3
06 sep 2017 11:33
-
11:33F3
20 jun 2017 15:15
-
15:15F3
13 apr 2017 16:26
-
16:26F1
21 maa 2017 09:41
-
09:41F3
14 feb 2017 08:54
-
08:54F3
10 feb 2017 12:45
-
12:45F3
05 feb 2017 15:05
-
15:05F1
20 jan 2017 15:44
-
15:44F3
22 aug 2016 11:04
-
11:04F3
11 aug 2016 15:57
-
15:57F3
02 apr 2016 09:30
-
09:30F3
16 feb 2016 10:36
-
10:36F3
19 jan 2016 16:46
-
16:46F3
11 dec 2015 10:41
-
10:41F1
19 sep 2015 17:38
-
17:38F3
16 sep 2015 10:41
-
10:41F1
19 feb 2015 08:37
-
08:37F3
11 feb 2015 11:04
-
11:04F3
28 jan 2015 16:03
-
16:03F3
04 aug 2014 13:46
-
13:46F1
08 jul 2014 15:30
-
15:30F1
26 jun 2014 15:33
-
15:33F3
25 jun 2014 13:36
-
13:36F3
08 jun 2014 12:11
-
12:11F3
18 feb 2014 16:42
-
16:42GP2
19 dec 2013 17:13
-
17:13F3
-
15:04F1
18 dec 2013 17:02
-
17:02F3
-
13:17F3
-
00:21F1
15 dec 2013 22:35
-
22:35F1
05 maa 2013 14:05
-
14:05GP2
15 feb 2012 12:45
-
12:45F3
24 okt 2011 16:18
-
16:18F1
12 sep 2011 18:03
-
18:03F1
14 aug 2011 15:18
-
15:18F3
13 aug 2011 19:34
-
19:34F3
12 aug 2011 20:09
-
20:09F1
04 jul 2011 16:30
-
16:30F1
02 jul 2011 13:31
-
13:31F3
14 mei 2011 17:05
-
17:05F3
13 mei 2011 15:47
-
15:47F3
14 maa 2011 16:20
-
16:20F3
09 dec 2010 09:23
-
09:23F3
21 nov 2010 15:56
-
15:56F3
20 nov 2010 14:32
-
14:32F3
19 nov 2010 13:33
-
13:33F3
18 nov 2010 16:41
-
16:41F3
-
15:41F3
18 okt 2010 15:09
-
15:09F1
15 okt 2010 13:30
-
13:30F3
16 sep 2010 13:34
-
13:34F1
15 sep 2010 13:43
-
13:43F3
06 sep 2010 15:08
-
15:08F1
Historie Motopark
-
Coureur#
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
2008
1
-
Motopark Academy
-
1
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy
-
Motopark Academy