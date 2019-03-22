Fortec Motorsports
Fortec Motorsports
- Team naam Fortec Motorsports
- Basis Daventry, Northhamptonshire, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1989
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 133 reacties op Fortec Motorsports
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Fortec Motorsports
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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'Formula European Masters trekt al voor eerste race stekker uit kampioenschap'
De nieuw geformeerde Formula European Masters gaat toch niet door. Autosport meldt dat de klasse, de opvolger van het Europees Formule 3 in het voorprogramma van de DTM, wegens ...22 maa 2019 15:04
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Juan Pablo Montoya viert vandaag zijn 43e verjaardag
Voormalig Williams en McLaren-coureur Juan Pablo Montoya is vandaag jarig. De Colombiaan, geboren te Bogota, is tevens tweevoudig Indianapolis 500-winnaar en won in zijn loopbaa...20 sep 2018 11:15
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Renault wedt op meerdere paarden voor de toekomst
Het klaarstomen van de volgende generatie sterren voor de Formule 1 is iets waar menig team zich mee bezighoudt. Red Bull Racing, Mercedes, McLaren en Ferrari hebben allemaal ee...12 feb 2018 12:14
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F3: Nog geen Nederlanders op startlijst Masters
De voorlopige startlijst voor de Masters of Formule 3 op Circuit Park Zandvoort herbergt geen Nederlandse deelnemers. Het veld bestaat vooralsnog uit zestien coureurs. De Master...11 aug 2016 15:57
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FR3.5: Fortec contracteert Deletraz voor 2016
Fortec Motorsport heeft een eerste naam bekend gemaakt voor het komende seizoen in de Formule 3.5 V8, de opvolger van de Formule Renault 3.5. Het team heeft Louis Deletraz vastg...17 nov 2015 14:42
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F3: Kleinzoon Fittipaldi tekent contract bij Fortec
Pietro Fittipaldi, de kleinzoon van oud-wereldkampioen Emerson Fittipaldi, racet aankomend seizoen in de Europese Formule 3. De 18-jarige Braziliaan heeft in de klasse een contr...27 feb 2015 09:18
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World Series: Oliver Rowland ook in 2015 bij Fortec
Oliver Rowland verdedigt ook volgend seizoen de kleuren van Fortec Motorsport in de World Series by Renault. De 22-jarige Brit sloot zijn eerste jaargang in de Formule Renault 3...17 nov 2014 11:31
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World Series: Vandoorne herovert koppositie met dubbele winst in Moskou
Stoffel Vandoorne is weer de leider in de tussenstand om de titel in de Formule Renault 3.5 van de World Series by Renault. De Belg van Fortec Motorsport beleefde in Moskou een ...24 jun 2013 09:02
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World Series: Oliver Webb teamgenoot van Vandoorne bij Fortec
Stoffel Vandoorne is op de hoogte van wie volgend jaar zijn teamgenoot is bij Fortec Motorsport. Oliver Webb, een 21-jarige Brit, racet in 2013 aan de zijde van de Belg in de Fo...27 dec 2012 19:10
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World Series: Belg Vandoorne opvolger van Frijns bij Fortec
Stoffel Vandoorne treedt bij Fortec Motorsport in de voetsporen van Robin Frijns. De Belg bewandelt dezelfde route als de Nederlander. Na een titel in de Eurocup Formule Renault...24 dec 2012 14:09
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World Series: Frijns doet in Hongarije goede zaken voor titelstrijd
Robin Frijns heeft weer een beetje marge als koploper in de World Series by Renault. De Nederlander van Fortec Motorsport leidde race 1 van start tot finish en zegevierde. Race ...17 sep 2012 08:58
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World Series: Frijns probeert zo min mogelijk aan kampioenschap te denken
Robin Frijns kende geen gelukkige race in Monaco. De Fortec Motorsport-coureur viel uit met panne en verloor de koppositie in de tussenstand aan winnaar Sam Bird. Maar het seizo...29 mei 2012 14:50
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World Series: Pic heerst op eerste dag in Aragon, Frijns derde
Arthur Pic heeft ook in de tweede vrije training in Aragon de beste tijd achter zijn naam gezet. De Fransman van DAMS snelde naar een 1:40.136 en sloeg een aardig gat naar zijn ...04 mei 2012 16:45
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Analyse: De titelkansen van Robin Frijns in de World Series
Komend weekend gaat het vijftiende seizoen van de World Series by Renault alweer van start, het achtste seizoen onder de huidige naam. Al jarenlang is het een hoogstaand kampioe...04 mei 2012 00:31
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World Series: Robin Frijns geeft visitekaartje af bij test in Paul Ricard
Robin Frijns heeft op de eerste testdag voor de World Series by Renault op het circuit van Paul Ricard een verpletterende indruk achter gelaten. De Nederlander van Fortec Motors...13 maa 2012 19:36
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World Series: Robin Frijns met startnummer 4 bij Fortec Motorsport
Robin Frijns is komend seizoen de enige Nederlander in de World Series by Renault. De Nederlander, die de voorgaande jaren titels won in de Formule BMW en de Eurocup Formule Ren...12 maa 2012 13:28
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World Series: Fortec Motorsport contracteert Robin Frijns voor 2012
Robin Frijns zal komend seizoen de overstap maken naar de World Series by Renault. Meerdere teams hadden interesse getoond in de diensten van de regerend kampioen uit de Formule...30 jan 2012 22:13
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World Series: Fortec Motorsport contracteert Sten Pentus
Mofaz Fortec Motorsport heeft Sten Pentus voor het komende World Series by Renault-seizoen vastgelegd. De 27-jarige coureur uit Estland kwam vorig seizoen uit in het Brits Formu...30 jan 2009 14:54
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World Series: Walker opvolger van Van der Garde bij P1 Motorsport
Het World Series by Renault-team P1 Motorsport heeft een opvolger voor regerend kampioen Giedo van der Garde gevonden. Aan James Walker de zware taak om de successen van zijn vo...09 jan 2009 12:12
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World Series: Carbone wint, Van der Garde heeft titel voor het grijpen
Fabio Carbone heeft vanmiddag zijn derde overwinning in de Renault World Series van dit seizoen behaald. De Fransman wordt geflankeerd op het podium door Alvaro Barba en Robert ...27 sep 2008 21:56
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World Series: Charles Pic wint in Le Mans, Van der Garde niet van start
De 18-jarige Fransman Charles Pic heeft de eerste race in de Renault World Series in Le Mans op zijn naam geschreven. Pic ging als derde van start en pakt de leiding na een inha...07 sep 2008 01:12
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World Series: Giedo van der Garde pakt pole position op de Nurburgring
Giedo van der Garde heeft vanmiddag goede zaken gedaan op de Nurburgring. Tijdens de Super Pole was hij met een 1:44.841 te sterk voor iedereen. Daarmee is de voosprong van de N...30 aug 2008 15:56
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World Series: Miguel Molina snelste op de Nurburgring
Tijdens de eerste gezamenlijke test van de Renault World Series op de Nurburgring heeft Miguel Molina van Prema Powerteam de snelste tijd gereden. Mikhail Aleshin tekent voor de...28 aug 2008 21:04
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World Series: Giedo van der Garde wint op de Hungaroring
Giedo van der Garde heeft vanmiddag de eerste race gewonnen in de World Series by Renault op de Hungaroring. Hij werd op het podium geflankeerd door Julien Jousse en voormalig M...05 jul 2008 16:33
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World Series: Wickens wint, Giedo van der Garde komt net tekort
Robert Wickens heeft vanmiddag de tweede Renault World Series-race in Silverstone op zijn naam geschreven. Makkelijk ging het echter niet, want de Candees kreeg het zwaar aan de...08 jun 2008 21:39
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World Series: Duncan Tappy vervangt Borja Garcia
Het Italiaanse RC Motorsport-team uit de Renault World Series heeft vandaag bekend gemaakt dat Duncan Tappy de vervanger is van Borja Garcia voor de rest van dit seizoen. De 23-...01 jun 2008 18:13
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Column: Carlo's Column: Drukke testperiode
In mijn vorige column schreef ik dat het sinds mijn kampioenschap in het Duits Formule 3 ontzettend druk was geworden. Ik had verwacht dat het inmiddels iets rustiger zou zijn, ...16 nov 2007 16:47
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World Series: Buurman maakt indruk op Donington Park
Yelmer Buurman heeft zich van zijn beste kant laten zien bij de World Series by Renault-races op het circuit van Donington. De jonge Nederlander rijdt normaal gesproken in de Fo...10 sep 2007 09:15
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World Series: Twee keer punten voor Van der Garde op Spa-Francorchamps
Alvaro Parente en Milos Pavlovic hebben allebei een race gewonnen op het circuit van Spa-Francorchamps. Parente was in race 1 de sterkste en eindigde voor Fairuz Fauzy en Benjam...21 aug 2007 08:29
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World Series: Van der Garde twee keer zesde in Hongarije
Giedo van der Garde is twee keer zesde geworden op de Hungaroring. De Nederlander kwam niet alleen in beide races op dezelfde positie binnen, hij had ook twee keer een achtersta...16 jul 2007 11:26
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World Series: Parente wint in Monaco, Van der Garde vijfde
Alvaro Parente heeft de World Series by Renault-race in Monaco gewonnen. De Portugees bleef op het stratencircuit BMW Sauber-testcoureur Sebastian Vettel en Salvador Duran voor....29 mei 2007 10:36
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World Series: Van der Garde vierde bij test, problemen voor Van Lagen
De Spanjaard Alvaro Barba heeft bij de eerste World Series by Renault-testdag op het circuit van de Nürburgring de snelste tijd gereden. Bij de vorige test op het circuit van B...28 maa 2007 10:45
22 maa 2019 15:04
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15:04F1
20 sep 2018 11:15
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11:15F1
12 feb 2018 12:14
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12:14F1
11 aug 2016 15:57
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15:57F3
17 nov 2015 14:42
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14:42FR3.5
27 feb 2015 09:18
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09:18F3
17 nov 2014 11:31
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11:31World Series
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09:02World Series
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Historie Fortec Motorsports
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