Draco Racing
Draco Racing
- Team naam Draco Racing
- Basis Italy, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1989
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 42 reacties op Draco Racing
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Draco Racing
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19 FANTIN Pietro (BRA) International Draco Raci...
31 mei 2015Album
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20 BONIFACIO Bruno (BRA) International Draco Ra...
11 apr 2015Album
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05 FANTIN Pietro (Bra) Formula Renault 3.5 Inte...
26 sep 2014Album
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05 FANTIN Pietro (Bra) Formula Renault 3.5 Inte...
24 mei 2014Album
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06 GHIOTTO Luca (Ita) Formula Renault 3.5 Inte...
11 mei 2014Album
In beeld:
06, Luca Ghiotto (Ita), International Draco Rac...
13 apr 2014Album
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19 FANTIN Pietro (BRA) International Draco Racing (ITA) action during the 2015 World Series by Renault from May 29th to 31st 2015, at Spa Francorchamps, Belgium. Photo Florent Gooden / DPPI. AUTO - WSR SPA FRANCORCHAMPS 2015 Florent Gooden Spa Belgium 2.0 2015 Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
31 mei 2015Album
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19 FANTIN Pietro (BRA) International Draco Racing (ITA) action during the 2015 World Series by Renault from April 24th to 26th 2015, at Motorland Aragon, Spain. Photo Jean Michel Le Meur / DPPI. AUTO - WSR MOTORLAND ARAGON 2015 Jean Michel Le Meur Alcaniz Spain 2015 Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR 2.0
26 apr 2015Album
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19 FANTIN Pietro (BRA) International Draco Racing (ITA) action during the 2015 World Series by Renault from April 24th to 26th 2015, at Motorland Aragon, Spain. Photo Vincent Curutchet / DPPI. AUTO - WSR MOTORLAND ARAGON 2015 Vincent Curutchet Alcaniz Spain 2015 Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR 2.0
26 apr 2015Album
In beeld:
20 BONIFACIO Bruno (BRA) International Draco Racing (ITA) action during the 2015 Formula Renault 3.5 race at Red Bull Ring, Spielberg, Austria, from July 10th to 12th 2015. Photo DPPI / Florent Gooden. Auto - Fr 3.5 race at Red Bull Ring 2015 Florent Gooden Spielberg Austria AUTO CAR FR FR 3.5 Formule Renault MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR World Series by Renault
11 apr 2015Album
In beeld:
05 FANTIN Pietro (Bra) Formula Renault 3.5 International Draco Racing action during the 2014 World Series by Renault, September 26th to 28th 2014, at Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France. Photo Francois Flamand / DPPI AUTO - WSR PAUL RICARD 2014 Francois Flamand Le Castellet France 2014 Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
26 sep 2014Album
In beeld:
05 FANTIN Pietro (Bra) Formula Renault 3.5 International Draco Racing action during the 2014 Formula One World Championship, Grand Prix of Monaco from May 21st to 25th 2014, in Monaco. Photo Jean Michel Le Meur / DPPI F1 - GRAND PRIX OF MONACO 2014 Jean Michel Le Meur Monaco Monaco Auto Car f1 formula 1 Formula One FORMULE 1 FORMULE UN Grand Prix MAI MAY MONOPLACE Motorsport Race Monaco UNIPLACE WORLD CHAMPIONSHIP
24 mei 2014Album
In beeld:
06 GHIOTTO Luca (Ita) Formula Renault 3.5 International Draco Racing action during the 2014 World Series by Renault, on May 24th, 2014 in Monaco. Photo Gregory Lenormand / DPPI AUTO - WSR MONACO 2014 Gregory Lenormand Monaco Monaco Auto Car FR Formula Renault MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR WORLD SERIES BY RENAULT 2014
11 mei 2014Album
In beeld:
06, Luca Ghiotto (Ita), International Draco Racing (Ita), Action during the 2014 of World Series by Renault, FR 35 race on April 13, 2014 in Monza, Italy. Photo Alexandre Guillaumot / DPPI AUTO - WSR FR 3.5 MONZA 2014 ALEXANDRE GUILLAUMOT MONZA ITALIE Auto Car FR Formula Renault FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR WORLD SERIES BY RENAULT 2014 APRIL AVRIL
13 apr 2014Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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FR3.5: Formula Renault 3.5 gaat voortaan door het leven als Formula 3.5 V8
De Formula Renault 3.5 verandert volgend jaar van naam. De klasse zal na het terugtrekken van Renault verder gaan als de Formula 3.5 V8. Afgelopen weekend won Nyck de Vries de ...19 okt 2015 14:35
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Pietro Fantin is ook voor volgend seizoen verzekerd van een plek op de World Series by Renault-grid. De 21-jarige Braziliaan heeft getekend bij Draco Racing, meldde het team via...02 dec 2013 17:02
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World Series: Draco Racing door met Nico Muller voor 2013
Het team van Draco Racing heeft het contract van Nico Muller verlengd. Samen kenden ze vorig jaar een seizoen dat geplaagd werd door betrouwbaarheidsproblemen. In de negen van d...11 feb 2013 17:04
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Arthur Pic heeft ook in de tweede vrije training in Aragon de beste tijd achter zijn naam gezet. De Fransman van DAMS snelde naar een 1:40.136 en sloeg een aardig gat naar zijn ...04 mei 2012 16:45
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Samenwerking tussen Force India en Draco Racing
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World Series: Miguel Molina snelste op de Nurburgring
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World Series: Giedo van der Garde wint op de Hungaroring
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World Series: Van der Garde twee keer zesde in Hongarije
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19 okt 2015 14:35
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14:35FR3.5
11 dec 2014 13:51
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13:51World Series
02 dec 2013 17:02
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17:02World Series
11 feb 2013 17:04
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17:04World Series
04 mei 2012 16:45
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16:45World Series
21 maa 2011 18:19
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18:19F1
23 dec 2008 19:44
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19:44F1
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21:56World Series
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28 aug 2008 21:04
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16:33World Series
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22 okt 2007 10:44
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10 sep 2007 09:15
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21 aug 2007 08:29
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16 jul 2007 11:26
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15 sep 2004 16:12
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Historie Draco Racing
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Draco Racing
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Draco Racing