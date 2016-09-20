Double R Racing
Double R Racing
- Team name Double R Racing
- Base Woking, Surrey, United Kingdom
- Team principal -
- Technical manager -
- Chassis -
- Engine -
- Founding date Jan 1 2004
- Podiums -
- World Championship -
- Pole positions -
- Fastest race laps -
- 20 comments on Double R Racing
- 1 members have this team as their favourite
- Tweets about Double R Racing
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FIA Formula 3 European Championship, round 11, ...
Oct 16 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, r...
Aug 1 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, R...
Jul 31 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 4, M...
May 29 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 1, r...
Apr 12 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 5, r...
Jun 22 2014Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 11, Hockenheim 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 11, Hockenheim (GER) - 16. - 18. October 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 11, Hockenheim (GER) Thomas Suer Hockenheim Germany
Oct 16 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao 8 Alessio Lorandi (ITA, Van Amersfoort Racing, Dallara F312 - Volkswagen), 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 36 Sam Macleod (GBR, Motopark, Dallara F312 - Volkswagen), 39 Alexander Sims (GBR, HitechGP, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) - 4. - 6. September 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) Thomas Suer Portimao Portugal
Sep 5 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 26 Ryan Tveter (USA, Jagonya Ayam with Carlin, Dallara F312 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) - 4. - 6. September 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) Thomas Suer Portimao Portugal
Sep 5 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 30 Callum Ilott (GBR, Carlin, Dallara F312 - Volkswagen), 39 Alexander Sims (GBR, HitechGP, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 36 Sam Macleod (GBR, Motopark, Dallara F312 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) - 4. - 6. September 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) Thomas Suer Portimao Portugal
Sep 5 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, race 2, Red Bull R 17 Julio Moreno (ECU, ThreeBond with T-Sport, Dallara F312 - NBE), 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 8, race 2, Red Bull Ring (AUT) - 31. July - 2. August 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 8, race 2, Red Bull Ring (AUT) Thomas Suer Spielberg Austria
Aug 1 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, Red Bull Ring 18 Matheus Leist (BRA, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 8, Red Bull Ring (AUT) - 31. July - 2. August 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 8, Red Bull Ring (AUT) Thomas Suer Spielberg Austria
Jul 31 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 35 Kang Ling (CHN, kfzteile24 Mucke Motorsport, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 12 Pietro Fittipaldi (BRA, Fortec Motorsports, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 14 Matthew Rao (GBR, Fortec Motorsports, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) - 26. - 28. June 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) Thomas Suer Nuremberg Germany
Jun 27 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring 18 Nicolas Pohler (DEU, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) - 26. - 28. June 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) Thomas Suer Nuremberg Germany
Jun 27 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 4, Monza 18 Nicolas Pohler (DEU, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 4, Monza (ITA) - 29. - 31. May 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 4, Monza (ITA) Thomas Suer Monza Italy
May 29 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 1, race 3, Silverston 11 Fabian Schiller (DEU, Team West-Tec F3, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 18 Nicolas Pohler (DEU, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 1, race 3, Silverstone (GBR) - 10. - 12. April 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 1, race 3, Silverstone (GBR) Thomas Suer Silverstone Great Britain
Apr 12 2015Album
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DriverPointsStartedNot finishedNot startedPole positionsPodiumsRace wins
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F3: F3 team once owned by Kimi Raikkonen eyeing P2 expasansion
Formula Three team Double R Racing are considering an expansion into LMP2 racing. The team, founded by Kimi Raikkonen and his manager Steve Robertson in 2005 as Raikkonen Rober...20 Sep 2016 13:43
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F3: Dan Ticktum looking to return in F3
British Teenager Dan Ticktum is looking to make his return to racing at the Macau Grand Prix after serving a ban. The 17-year-old was initially handed a two year ban for delibe...17 Aug 2016 13:26
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F3: FIA happy with full field for European Championship
The FIA Formula 3 European Championship has attracted a fully subscribed entry with 30 cars representing 12 teams. These young motor sport hopefuls will go head-to-head all over...06 Mar 2013 16:41
20 Sep 2016 13:43
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13:43F3
17 Aug 2016 13:26
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13:26F3
06 Mar 2013 16:41
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16:41F3
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