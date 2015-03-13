Zeta Corse
Zeta Corse
- Team naam Zeta Corse
- Basis Valencia, Spain, Rusland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2013
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 54 reacties op Zeta Corse
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Zeta Corse
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In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta...
19 okt 2014Album
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22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta...
13 sep 2014Album
In beeld:
MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Co...
13 sep 2014Album
In beeld:
MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Co...
13 jul 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta...
11 jul 2014Album
In beeld:
MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Co...
29 jun 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta...
29 jun 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta...
1 jun 2014Album
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22P, Roberto Merhi (Esp), Zeta Corse (Rus), Amb...
13 apr 2014Album
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In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse action during the 2014 World Series by Renault from October 17th to 19th 2014, at Jerez, Spain. Photo Alexandre Guillaumot / DPPI AUTO - WSR JEREZ 2014 Alexandre Guillaumot Jerez Spain 2014 Espagne Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR Octobre October
19 okt 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse action during the 2014 World Series by Renault, on from September 12th to 14th 2014, at Hungaroring, Budapest, Hungary. Photo Alexandre Guillaumot / DPPI AUTO - WSR HUNGARORING 2014 Alexandre Guillaumot Budapest Hungary 2014 hongrie Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
13 sep 2014Album
In beeld:
MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse ambiance during the 2014 World Series by Renault, on from September 12th to 14th 2014, at Hungaroring, Budapest, Hungary. Photo Alexandre Guillaumot / DPPI AUTO - WSR HUNGARORING 2014 Alexandre Guillaumot Budapest Hungary 2014 hongrie Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
13 sep 2014Album
In beeld:
MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse ambiance podium during the 2014 World Series by Renault, on from July 11th to 13th 2014, at Nurburgring, Germany. Photo Antonin Grenier / DPPI AUTO - WSR NURBURGRING 2014 ANTONIN GRENIER Nurburg Germany Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULES Motorsport RENAULT SPORT series Sport VOITURES WORLD WSR 2014 FORMULA RENAULT FR FR 3.5 MONOPLACE Race ALLEMAGNE UNIPLACE WORLD SERIES BY RENAULT
13 jul 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse action during the 2014 World Series by Renault, on from July 11th to 13th 2014, at Nurburgring, Germany. Photo Jean Michel Le Meur / DPPI AUTO - WSR NURBURGRING 2014 JEAN MICHEL LE MEUR Nurburg Germany Auto Car CHAMPIONNAT ESPAGNE Europe FORMULES Motorsport RENAULT SPORT series Sport VOITURES WORLD WSR 2014 FORMULA RENAULT FR FR 3.5 MONOPLACE Race ALLEMAGNE UNIPLACE WORLD SERIES BY RENAULT
11 jul 2014Album
In beeld:
MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse ambiance podium during the 2014 World Series by Renault, on from June 27th to June 29th 2014, at Moscow Raceway, Russia. Photo Jean Michel Le Meur / DPPI AUTO - WSR MOSCOW RACEWAY 2014 JEAN MICHEL LE MEUR Moscow Russia 2014 Auto Russie Car FORMULA RENAULT FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WORLD SERIES BY RENAULT WSR
29 jun 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse action during the 2014 World Series by Renault, on from June 27th to June 29th 2014, at Moscow Raceway, Russia. Photo Jean Michel Le Meur / DPPI AUTO - WSR MOSCOW RACEWAY 2014 JEAN MICHEL LE MEUR Moscow Russia 2014 Auto Russie Car FORMULA RENAULT FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WORLD SERIES BY RENAULT WSR
29 jun 2014Album
In beeld:
22 MERHI Roberto (Spa) Formula Renault 3.5 Zeta Corse action during the 2014 World Series by Renault, on from may 30th to June 1st 2014, at Spa Francorchamps, Belgium. Photo Antonin Grenier / DPPI AUTO - WSR SPA-FRANCORCHAMPS 2014 ANTONIN GRENIER SPA-FRANCORCHAMPS BELGIQUE 2014 AUTO BELGIQUE Car FORMULA RENAULT FR FR 3.5 MAY MONOPLACE MOTORSPORT Mai Race UNIPLACE WORLD SERIES BY RENAULT WSR
1 jun 2014Album
In beeld:
22P, Roberto Merhi (Esp), Zeta Corse (Rus), Ambiance, Portrait during the 2014 of World Series by Renault, FR 35 race on April 13, 2014 in Monza, Italy. Photo Alexandre Guillaumot / DPPI AUTO - WSR FR 3.5 MONZA 2014 ALEXANDRE GUILLAUMOT MONZA ITALIE Auto Car FR Formula Renault FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR WORLD SERIES BY RENAULT 2014 APRIL AVRIL
13 apr 2014Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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De debutanten van 2015: Roberto Merhi
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World Series: Pons trekt Roberto Merhi aan
Roberto Merhi is niet langer een kandidaat voor het tweede stoeltje bij Manor Marussia. De Spanjaard is gecontracteerd door Pons Racing om dit jaar een nieuwe gooi naar de titel...04 maa 2015 11:32
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World Series: Regalia in 2015 in actie voor Zeta Corse
Facu Regalia rijdt in 2015 in de Formule Renault 3.5-klasse. De Argentijn eindigde in 2013 als tweede in het Gp3-kampioenschap, achter Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Afgelopen s...02 maa 2015 09:34
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World Series: Nigel Melker test deze week voor ISR op Jerez
Nigel Melker komt deze week namens ISR in actie bij de driedaagse World Series by Renault-test op het Circuito de Jerez. Zelf verkondigde hij op Twitter twee dagen te rijden, vo...24 maa 2014 09:58
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Melker mikt op vervolg in World Series by Renault
Nigel Melker testte vorige week voor Zeta Corse en Tech 1 Racing in de Formule Renault 3.5 van de World Series by Renault op het circuit van Motorland Aragon. De Nederlander not...03 maa 2014 17:03
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World Series: Melker, Visser en Van Buuren testen in Aragon
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World Series: Sainz junior maakt het seizoen af bij Zeta Corse
Carlos Sainz junior vervolgt deze jaargang met een dubbel programma. De jonge Spanjaard heeft zich naast zijn GP3-verplichtingen verbonden aan Zeta Corse voor de laatste drie ev...05 sep 2013 12:55
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World Series: Sainz junior op Spa weer in de Formule Renault 3.5
Carlos Sainz junior komt komend weekend weer in actie in de Formule Renault 3.5, het paradepaardje van de World Series by Renault. De 18-jarige Spanjaard bekroonde zijn debuut i...28 mei 2013 13:55
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World Series: Zeta Corse start seizoen met Marinescu en Piget
Het team van Zeta Corse heeft de line-up voor de seizoensopener op Monza van komend weekend bekend gemaakt. De Italiaanse renstal legde Mihai Marinescu vast voor het complete se...02 apr 2013 11:49
13 maa 2015 06:40
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06:40F1
04 maa 2015 11:32
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11:32World Series
02 maa 2015 09:34
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09:34World Series
24 maa 2014 09:58
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09:58World Series
03 maa 2014 17:03
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17:03F1
25 feb 2014 09:17
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09:17World Series
05 sep 2013 12:55
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12:55World Series
17 jul 2013 11:02
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11:02World Series
28 mei 2013 13:55
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13:55World Series
02 apr 2013 11:49
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11:49World Series
Historie Zeta Corse
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Coureur#
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Zeta Corse