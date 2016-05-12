Status Grand Prix
Status Grand Prix
- Team naam Status Grand Prix
- Basis Silverstone, Canada
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2005
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 56 reacties op Status Grand Prix
- 1 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Status Grand Prix
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2015 GP3 Series Round 9. Yas Marina Circuit, A...
28 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 11. Yas Marina Circuit, ...
27 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 10. Bahrain Internationa...
20 nov 2015Album
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2015 GP3 Series Round 8. Bahrain International...
20 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 10. Bahrain Internationa...
19 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 9. Sochi Autodrom, Sochi...
9 okt 2015Album
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2015 GP3 Series Round 6. Autodromo di Monza, I...
5 sep 2015Album
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2015 GP2 Series Round 7. Spa-Francorchamps, S...
5 sep 2015Album
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2015 GP3 Series Round 5. Spa-Francorchamps, S...
23 aug 2015Album
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2015 GP3 Series Round 5. Spa-Francorchamps, Sp...
22 aug 2015Album
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2015 GP2 Series Round 7. Spa-Francorchamps, Sp...
22 aug 2015Album
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2015 GP2 Series Round 6. Hungaroring, Budapes...
26 jul 2015Album
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2015 GP3 Series Round 4. Hungaroring, Budapes...
26 jul 2015Album
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2015 GP3 Series Round 3. Silverstone, Northam...
4 jul 2015Album
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2015 GP2 Series Round 5. Silverstone, Northam...
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2015 GP3 Series Round 9. Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saturday 28 November 2015. Seb Morris (GBR, Status Grand Prix). Photo: Zak Mauger/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _L0U5798 Zak Mauger Race One 1 race action
28 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 11. Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Friday 27 November 2015. Oliver Rowland (GBR, Status Grand Prix). Photo: Zak Mauger/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _MG_4667 Zak Mauger Practice action
27 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 10. Bahrain International Circuit, Bahrain Friday 20 November 2015. Marlon Stockinger (PHL, Status Grand Prix) Photo: Sam Bloxham/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _SBL4486 Sam Bloxham Feature race action
20 nov 2015Album
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2015 GP3 Series Round 8. Bahrain International Circuit, Bahrain Friday 20 November 2015. Alex Fontana (SUI, Status Grand Prix) leads Matheo Tuscher (SUI, Jenzer Motorsport), Mitchell Gilbert (AUS, Carlin) & Sandy Stuvik (THA, Status Grand Prix) Photo: Alastair Staley/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _R6T8448 Alastair Staley race one
20 nov 2015Album
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2015 GP2 Series Round 10. Bahrain International Circuit, Bahrain Thursday 19 November 2015. Oliver Rowland (GBR, Status Grand Prix) Photo: Sam Bloxham/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _SBL3240 Sam Bloxham Practice action
19 nov 2015Album
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2015 GP3 Series Round 7. Sochi Autodrom, Sochi, Russia. Sunday 11 October 2015. Alex Fontana (SUI, Status Grand Prix) Photo: Zak Mauger/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _MG_3632 Zak Mauger Race Two 2 action
11 okt 2015Album
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2015 GP2 Series Round 9. Sochi Autodrom, Sochi, Russia Sunday 11 October 2015. Richie Stanaway (NZL, Status Grand Prix) celebrates his win in parc ferme. Photo: Glenn Dunbar/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _89P1256
11 okt 2015Album
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2015 GP2 Series Round 9. Sochi Autodrom, Sochi, Russia Sunday 11 October 2015. Richie Stanaway (NZL, Status Grand Prix) leads Rio Haryanto (INA, Campos Racing) and Raffaele Marciello (ITA, Trident) over the line for the win. Photo: Glenn Dunbar/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _89P1227 action
11 okt 2015Album
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2015 GP2 Series Round 9. Sochi Autodrom, Sochi, Russia. Sunday 11 October 2015. Rene Binder (AUT, MP Motorsport) and Marlon Stockinger (PHL, Status Grand Prix) crash out of the race. Photo: Zak Mauger/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _L0U8777 Zak Mauger Race Two 2 Sprint portrait
11 okt 2015Album
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2015 GP2 Series Round 9. Sochi Autodrom, Sochi, Russia. Sunday 11 October 2015. Richie Stanaway (NZL, Status Grand Prix), leads Arthur Pic (FRA, Campos Racing) and the rest of the field at the start of the race. Photo: Zak Mauger/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _L0U8713 Zak Mauger Race Two 2 Sprint action
11 okt 2015Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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GP2: Canamasas completeert veld voor Spanje
Sergio Canamasas rijdt komend weekend in Barcelona voor Carlin in de GP2. De Spanjaard vergezelt Marvin Kirchhöfer als teamgenoot. Met Canamasas komt het startveld voor de ...12 mei 2016 15:17
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GP2: Status GP ontbreekt bij opening seizoen
Status Grand Prix schittert komend weekend door afwezigheid bij de opening van het nieuwe GP2-seizoen. Dat meldt Autosport. Status GP stapte eind vorig jaar al uit de GP3 en hee...11 mei 2016 07:00
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GP2: Status GP slaat de wintertest in Jerez over
De GP2 test deze week drie dagen op het Circuito de Jerez, maar Status GP schittert door afwezigheid. De renstal heeft geen reden voor het ontbreken opgegeven. Bij de eerste tes...29 maa 2016 09:28
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GP2: De Jong zesde op laatste dag in Barcelona
Daniël de Jong heeft zich op de slotdag van de GP2-test op Circuit de Catalunya nabij Barcelona van zijn beste kant laten zien. De Nederlander zette een 1:27.977 als persoo...11 maa 2016 16:49
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GP2: Prema Racing gelijk op snelheid met Gasly
Prema Racing is nieuw in de GP2, maar het heeft niet lang nodig gehad om zich de nieuwe omgeving eigen te maken. Op de tweede dag van de eerste test ter voorbereiding op het kom...11 maa 2016 08:15
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GP2: Van Buuren komt in actie voor Status GP
Meindert van Buuren stapt vandaag bij Status Grand Prix in voor de tweede dag van de test op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. De Nederlander heeft vorige week een sessi...10 maa 2016 08:52
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GP2: 'Strakka neemt licentie van Status GP over'
Niet Status Grand Prix, maar Strakka Racing zal komend seizoen op de GP2-grid staan. Bronnen hebben F1Today.net geïnformeerd dat Strakka de licentie van Status over zal nem...09 maa 2016 11:30
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Theodore Racing overweegt rentree in Formule 1
Een bekende naam keert mogelijk op korte termijn terug in de Formule 1. Theodore Racing, van 1978 tot en met 1983 actief op het hoogste niveau van de autosport, verkent de mogel...08 dec 2015 16:07
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GP2: Oliver Rowland maakt seizoen af bij Status
World Series by Renault-kampioen Oliver Rowland keert voor de resterende twee weekenden van dit seizoen terug in de GP2. De Brit heeft voor de races in Bahrein en Abu Dhabi gete...09 nov 2015 15:42
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Richie Stanaway is door Status Grand Prix bevestigd als coureur voor het opening van het nieuwe GP2-seizoen. De Nieuw-Zeelander is vooralsnog alleen voor het eerste weekend in B...13 apr 2015 11:01
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Status Grand Prix heeft de line-up voor het komende GP3-seizoen rond. Na Seb Morris en Alex Fontana is een stoeltje gereserveerd voor Sandy Stuvik, een 19-jarige coureur uit Tha...10 maa 2015 10:57
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GP3: Status GP bevestigt Seb Morris voor 2015
Status Grand Prix heeft een tweede coureur voor komend seizoen in de GP3 bekend gemaakt. Seb Morris is gecontracteerd als teamgenoot voor Alex Fontana. De 19-jarige rijder uit W...09 maa 2015 11:54
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GP2: Status GP herenigd met Marlon Stockinger
Status Grand Prix debuteert komend seizoen in de GP2 en de renstal heeft de eerste coureur voor 2015 bekend gemaakt. Het team gaat in zee met oude bekende Marlon Stockinger. De ...05 maa 2015 10:41
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Alex Fontana wordt dit jaar eerste rijder bij het team van Status Grand Prix. De 22-jarige coureur komt over van ART en rijdt bij Status zijn derde jaar in de klasse. "2015 w...24 feb 2015 14:24
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GP3: ART contracteert Celis jr voor komend seizoen
ART Grand Prix heeft haar eerste coureur voor het GP3-seizoen 2015 binnen. De renstal legde Alfonso Celis junior vast voor dit jaar. De 18-jarige Mexicaan testte eind 2014 al vo...09 jan 2015 14:08
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De organisatie van de GP2 Series heeft het schema voor het seizoen 2015 onthuld. Op het programma staan elf raceweekenden in het voorprogramma van de Formule 1. De wedstrijden w...10 dec 2014 15:40
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GP2: Status Grand Prix neemt Caterham Racing over
Status Grand Prix is de nieuwe bewindvoerder bij Caterham Racing in de GP2. Het team blijft tot het einde van dit jaar onder de naam Caterham Racing opereren en verandert dan vo...17 okt 2014 16:03
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GP3: Russian Time contracteert Jimmy Eriksson
Russian Time heeft een eerste naam voor de GP3-renstal bekend gemaakt. Jimmy Eriksson, een 22-jarige Zweed, tekende bij de Russische renstal waar hij eerder voor in de ATS Formu...23 jan 2014 16:42
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GP3: Alexander Sims eenmalig terug bij Status Grand Prix
Alexander Sims maakt komend weekend in Duitsland zijn rentree in de GP3 bij Status Grand Prix. Het is vooralsnog op eenmalige basis. Sims vervangt Adderly Fong, die verplichting...02 jul 2013 10:25
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GP3: Status Grand Prix contracteert Adderly Fong
Adderly Fong treedt toe tot de GP3 Series. De 23-jarige Chinees zal bij Status Grand Prix het reeds bevestigde tweetal Josh Webster en Jimmy Eriksson vergezellen. Fong maakte in...02 apr 2013 12:47
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GP3: Josh Webster voegt zich bij Status Grand Prix
Status Grand Prix heeft Josh Webster vastgelegd voor het komende GP3-seizoen. Webster is een 19-jarige Brit en maakte de afgelopen drie jaar furore in het Formule Renault BARC-k...21 feb 2013 13:32
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GP3: Status GP slaat handen ineen met Jimmy Eriksson
Jimmy Eriksson verdedigt komend GP3-seizoen de eer van Status Grand Prix. De 21-jarige Zweed heeft een succesvol 2012 achter de rug. Namens Lotus won hij acht races in de Duitse...25 jan 2013 14:47
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GP3: GP3 Series kondigt negen teams voor periode 2013-2015 aan
De organisatie van de GP3 Series heeft bekend gemaakt welke teams de komende jaren het strijdtoneel bevolken. Negen renstallen staan op die lijst voor de periode 2013-2015, met ...01 okt 2012 14:49
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GP3: Sims opent weekend in Valencia met toptijd, Melker vijfde
Alexander Sims heeft de eerste vrije training voor de GP3 in Valencia op de eerste plek afgesloten. De Brit van Status Grand Prix realiseerde een 1:59.708. Dat was negen honderd...24 jun 2011 14:34
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GP3: Felix da Costa tekent bij Status voor GP3 in 2011
Antonio Felix da Costa rijdt komend jaar in de GP3 Series. De 19-jarige Portugees, die bij de young driver-test in Abu Dhabi voor Force India in actie kwam, voegt zich bij Statu...15 feb 2011 15:13
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Anderson: "2010-reglementen zijn slecht voor inhalen"
Gary Anderson, technisch directeur van raceteam Status Grand Prix, heeft zijn licht laten schijnen over de reglementen voor komend seizoen. De voormalig technisch directeur van ...15 jan 2010 16:37
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Status Grand Prix toont interesse in Formule 1-plek
Staus Grand Prix heeft zich aangediend als potentieel Formule 1-team. De Ierse renstal runde afgelopen A1 Grand Prix-seizoen de auto van kampioen Team Ierland en heeft zich nu i...15 jan 2010 11:28
12 mei 2016 15:17
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15:17GP2
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07:00GP2
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09:28GP2
11 maa 2016 16:49
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08:15GP2
10 maa 2016 08:52
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08:52GP2
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11:30GP2
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16:07F1
09 nov 2015 15:42
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15:42GP2
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11:01GP2
10 maa 2015 10:57
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10:57GP3
09 maa 2015 11:54
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11:54GP3
05 maa 2015 10:41
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10:41GP2
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16:42GP3
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02 apr 2013 12:47
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12:47GP3
21 feb 2013 13:32
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25 jan 2013 14:47
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14:47GP3
01 okt 2012 14:49
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14:49GP3
24 jun 2011 14:34
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14:34GP3
15 feb 2011 15:13
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15:13GP3
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