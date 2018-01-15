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Prost Grand Prix

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FR Prost Grand Prix

  • Team naam Prost Grand Prix
  • Basis Guyancourt, Paris, France, Frankrijk
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 17 feb 1997
  • Podiums -
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities -
  • Snelste race rondes -

Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges

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Historie Prost Grand Prix

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