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Prost Grand Prix
Prost Grand Prix
- Team naam Prost Grand Prix
- Basis Guyancourt, Paris, France, Frankrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 17 feb 1997
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 4 reacties op Prost Grand Prix
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Prost Grand Prix
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Prost ontkracht de stelling dat motoren te veel kosten
Het prijskaartje voor Formule 1-motoren ligt niet te hoog, zoals sommige klantenteams telkens beweren. Een van de speerpunten bij de nieuwe motorformule voor 2021 is ook een lag...15 jan 2018 14:27
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Prost: "Team oprichten makkelijker dan in mijn tijd"
De voorwaarden om een nieuw Formule 1-team op te zetten zijn gunstiger dan pakweg twintig jaar geleden. Dat vindt oud-coureur Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen richtte z...20 jun 2017 16:48
15 jan 2018 14:27
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14:27F1
20 jun 2017 16:48
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16:48F1
Historie Prost Grand Prix
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Coureur#
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Prost
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2001
22
-
2000
14