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CRS

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GB CRS

  • Team naam CRS
  • Basis -, Groot Brittannië
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 1 jan 2004
  • Podiums -
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities -
  • Snelste race rondes -

Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges

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