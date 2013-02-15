CRS
- Team naam CRS
- Basis -, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2004
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 5 reacties op CRS
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over CRS
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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GP3: Regalia naar ART, Gomez tekent bij Jenzer
Facu Regalia voegt zich voor komend GP3-seizoen bij ART Grand Prix. De 21-jarige Argentijn reed vorig jaar al vier races in de opstapklasse, voor Jenzer Motorsport en Atech CRS....15 feb 2013 21:31
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Meindert van Buuren: "GP3-test ging me best gemakkelijk af"
Bij de GP3-test van vorige week dook de naam van een jonge Nederlander op. Meindert van Buuren kwam in actie voor Atech CRS GP en hield zich staande met tijden in de middenmoot....12 nov 2012 10:07
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GP3: MW Arden heerst in Estoril met Kvyat en Fumanelli
De GP3 Series heeft deze week twee dagen getest op het circuit van Estoril en het team van MW Arden domineerde in Portugal. David Fumanelli noteerde op de tweede dag een 1:30.26...08 nov 2012 08:56
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GP3: Fontana terug naar Jenzer, Regalia voegt zich bij Atech CRS
Alex Fontana keert in Hongarije terug op de GP3-grid. De jonge Zwitser, dit jaar tevens actief in de Formule 2, sluit zich aan bij Jenzer Motorsport. Voor dat team debuteerde hi...26 jul 2012 18:23
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GP3: Fabio Gamberini vervangt John Wartique bij Atech CRS
John Wartique heeft het veld moeten ruimen bij Atech CRS, in elk geval voor de races op het circuit van Silverstone. De Belg heeft zijn budget niet rond en loopt achter met beta...06 jul 2012 09:04
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GP3: Atech CRS GP contracteert Belg Wartique voor 2012
België is komend seizoen vertegenwoordigd op de GP3-grid. De afvaardiging luistert naar de naam John Wartique. De 21-jarige Belg heeft bij Atech CRS GP getekend. De afgelopen j...07 mei 2012 15:19
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GP3: Atech CRS GP contracteert Tamas Pal Kiss voor 2012
Het team van Atech CRS GP koppelt Tamas Pal Kiss aan Ethan Ringel voor het GP3-seizoen 2012. Pal Kiss was in 2009 en 2010 al voor die renstal actief in het Britse Formule Renaul...04 apr 2012 14:57
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GP3: Marlon Stockinger verhuist van Atech CRS naar Status GP
Marlon Stockinger verdedigt komend GP3-seizoen de eer van Status GP. De 20-jarige coureur reed vorig jaar in dezelfde serie voor Atech CRS, maar scoorde geen enkel punt. Bij een...07 feb 2012 09:59
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GP3: Daniel Abt ook op tweede testdag in Valencia de snelste
Daniel Abt heeft de GP3-test op het Circuito Ricardo Tormo nabij Valencia gedomineerd. Op beide testdagen noteerde de jonge Duitser de beste tijd. Zijn 1:26.147 van de tweede da...25 nov 2011 08:48
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GP3: Daniel Abt topt tijdenlijst na eerste testdag in Valencia
Daniel Abt heeft op de eerste testdag van de GP3-test op het Circuito Ricardo Tormo in Valencia de snelste tijd gerealiseerd. De Duitser klokte een 1:27.505 en dook als enige on...24 nov 2011 08:39
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GP3: 17-jarige Amerikaanse coureur maakt overstap naar GP3 Series
Ethan Ringel zal komend seizoen uitkomen in de GP3 Series, zo bevestigde Atech CRS. Het team dat dit jaar onderaan in het kampioenschap eindigde heeft de 17-jarige Amerikaanse c...19 nov 2011 19:13
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GP3: Valtteri Bottas wint in Hongarije, Melker mist pole position
Valtteri Bottas scoorde vanmiddag zijn tweede achtereenvolgende zege in de GP3 Series. In de eerste race op de Hungaroring was de Finse coureur sneller dan Michael Christensen. ...30 jul 2011 18:43
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GP3: Zoel Amberg voegt zich bij Atech CRS voor GP3
Atech CRS heeft de line-up voor de GP3 Series 2011 compleet. Zoel Amberg, de Zwitserse Formule Renault-kampioen, voegt zich bij Nick Yelloly en Marlon Stockinger. Zamberg testte...09 maa 2011 17:59
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GP3: Nick Yelloly stapt bij Atech CRS in voor 2011
Nick Yelloly is volgend jaar actief in de GP3. De 19-jarige Brit, die dit jaar in het Brits Formule Renault-kampioenschap reed en daarin onder andere de seizoensfinale won, gaat...04 nov 2010 16:50
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GP3: Alexander Rossi wint GP3 sprintrace
Alexander Rossi heeft op dominante wijze de sprintrace van de GP3 gewonnen. De ART-coureur leidde van start tot finish, zelfs een safety car fase kon hem niet van zijn stuk bren...09 mei 2010 12:58
15 feb 2013 21:31
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21:31GP3
12 nov 2012 10:07
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10:07F1
08 nov 2012 08:56
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08:56GP3
26 jul 2012 18:23
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18:23GP3
06 jul 2012 09:04
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09:04GP3
07 mei 2012 15:19
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15:19GP3
04 apr 2012 14:57
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14:57GP3
07 feb 2012 09:59
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09:59GP3
25 nov 2011 08:48
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08:48GP3
24 nov 2011 08:39
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08:39GP3
19 nov 2011 19:13
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19:13GP3
30 jul 2011 18:43
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18:43GP3
09 maa 2011 17:59
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17:59GP3
04 nov 2010 16:50
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16:50GP3
09 mei 2010 12:58
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12:58GP3
Historie CRS
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Coureur#
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AKA Cobra
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AKA Cobra
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2007
1
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AKA