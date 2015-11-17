Comtec Racing
Comtec Racing
- Team naam Comtec Racing
- Basis Snetterton, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2001
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 28 reacties op Comtec Racing
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Comtec Racing
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28 OCON Esteban (Fra) Formula Renault 3.5 Comte...
26 sep 2014Album
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27 TWYNHAM Cameron (GBR) Formula Renault 3.5 Co...
12 sep 2014Album
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OCON Esteban (Fra) Formula Renault 3.5 Comtec R...
12 sep 2014Album
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28 OCON Esteban (Fra) Formula Renault 3.5 Comte...
13 jul 2014Album
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MARTSENKO Nikolay (Rus) Formula Renault 3.5 Com...
26 apr 2014Album
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27 MARTSENKO Nikolay (Rus) Formula Renault 3.5 ...
26 apr 2014Album
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27, Nikolay Martsenko (Rus), Comtec Racing (Gbr...
13 apr 2014Album
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28 OCON Esteban (Fra) Formula Renault 3.5 Comtec Racing action during the 2014 World Series by Renault, September 26th to 28th 2014, at Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France. Photo Francois Flamand / DPPI AUTO - WSR PAUL RICARD 2014 Francois Flamand Le Castellet France 2014 Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
26 sep 2014Album
In beeld:
27 TWYNHAM Cameron (GBR) Formula Renault 3.5 Comtec Racing action during the 2014 World Series by Renault, on from September 12th to 14th 2014, at Hungaroring, Budapest, Hungary. Photo Eric Vargiolu / DPPI AUTO - WSR HUNGARORING 2014 Eric Vargiolu Budapest Hungary 2014 hongrie Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
12 sep 2014Album
In beeld:
OCON Esteban (Fra) Formula Renault 3.5 Comtec Racing ambiance during the 2014 World Series by Renault, on from September 12th to 14th 2014, at Hungaroring, Budapest, Hungary. Photo Gregory Lenormand / DPPI AUTO - WSR HUNGARORING 2014 Gregory Lenormand Budapest Hungary 2014 hongrie Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
12 sep 2014Album
In beeld:
28 OCON Esteban (Fra) Formula Renault 3.5 Comtec Racing action 17 JAAFAR Jazeman (Mas) Formula Renault 3.5 Isr action during the 2014 World Series by Renault, on from September 12th to 14th 2014, at Hungaroring, Budapest, Hungary. Photo Eric Vargiolu / DPPI AUTO - WSR HUNGARORING 2014 Eric Vargiolu Budapest Hungary 2014 hongrie Auto Car CHAMPIONNAT Europe FORMULA RENAULT FORMULES FR FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race RENAULT SPORT series Sport UNIPLACE VOITURES WORLD WORLD SERIES BY RENAULT WSR
13 jul 2014Album
In beeld:
MARTSENKO Nikolay (Rus) Formula Renault 3.5 Comtec Racing ambiance SAINZ Carlos (Spa) Formula Renault 3.5 Dams ambiance ROWLAND Oliver (Gbr) Formula Renault 3.5 Fortec Motorsports ambiance podium during the 2014 World Series by Renault, on April 27, 2014 in Motorland, Spain. Photo Antonin Grenier / DPPI AUTO - WSR MOTORLAND 2014 ANTONIN GRENIER MOTORLAND SPAIN Auto Car FR Formula Renault MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR WORLD SERIES BY RENAULT 2014 APRIL AVRIL
26 apr 2014Album
In beeld:
27 MARTSENKO Nikolay (Rus) Formula Renault 3.5 Comtec Racing action during the 2014 World Series by Renault, on April 27, 2014 in Motorland, Spain. Photo Antonin Grenier / DPPI AUTO - WSR MOTORLAND 2014 ANTONIN GRENIER MOTORLAND SPAIN Auto Car FR Formula Renault MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR WORLD SERIES BY RENAULT 2014 APRIL AVRIL
26 apr 2014Album
In beeld:
27, Nikolay Martsenko (Rus), Comtec Racing (Gbr), Action during the 2014 of World Series by Renault, FR 35 race on April 13, 2014 in Monza, Italy. Photo DPPI AUTO - WSR FR 3.5 MONZA 2014 ALEXANDRE GUILLAUMOT MONZA ITALIE Auto Car FR Formula Renault FR 3.5 MONOPLACE Motorsport Race UNIPLACE WSR WORLD SERIES BY RENAULT 2014 APRIL AVRIL
13 apr 2014Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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FR3.5: Fortec contracteert Deletraz voor 2016
Fortec Motorsport heeft een eerste naam bekend gemaakt voor het komende seizoen in de Formule 3.5 V8, de opvolger van de Formule Renault 3.5. Het team heeft Louis Deletraz vastg...17 nov 2015 14:42
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World Series: Vaxiviere snel, Visser voert landgenoten aan
Op de tweede testdag van de Formule Renault 3.5 uit de World Series by Renault heeft Mathieu Vaxiviere de beste tijd gerealiseerd. De Fransman dook met een 1:40.519 als enige on...05 nov 2014 09:06
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World Series: Beitske Visser zevende bij test in Aragon
De Formule Renault 3.5 van de World Series by Renault is begonnen aan een driedaagse test op het circuit van Aragon. Op de eerste dag was Alex Albon namens Lotus de snelste. Hij...04 nov 2014 08:53
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De Vries tiende op eerste testdag in Formule Renault 3.5
Nyck de Vries heeft zijn eerste werkdag in de Formule Renault 3.5, het hoogste niveau in de World Series by Renault, afgesloten op een tiende plek. De kampioen in de Formule Ren...22 okt 2014 09:06
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World Series: Ocon debuteert in Hongarije namens Comtec
Esteban Ocon maakt dit weekend een uitstapje naar de World Series by Renault. Op de Hungaroring bestuurt hij een van de wagens van Comtec Racing in de Formule Renault 3.5. De 17...09 sep 2014 10:10
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World Series: Stockinger en Martsenko verder in Formule Renault 3.5
Marlon Stockinger en Nikolay Martsenko hebben onderdak gevonden in de World Series by Renault voor 2014. Stockinger verdedigt net als vorig seizoen de kleuren van Lotus in de Fo...13 feb 2014 14:43
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World Series: Nigel Melker test deze week voor P1 Motorsport
Nigel Melker is naar Motorland Aragon afgereisd om deze week in de World Series by Renault te testen. De Nederlander krijgt in Spanje onder meer gezelschap van landgenoot Robin ...28 nov 2011 10:08
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World Series: Comtec Racing contracteert Anton Nebylitskiy
Het team van Comtec Racing heeft de 19-jarige Anton Nebylitskiy aangetrokken voor het World Series by Renault-seizoen 2009. De Rus reed het afgelopen jaar in de Formule Renault ...06 jan 2009 11:33
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World Series: Carlo van Dam krijgt test bij Comtec
De leider van het Duits Formule 3-kampioenschap Carlo van Dam krijgt later dit jaar een test bij het Britse team van Comtec Racing in de World Series van Renault. Dat onthulde d...05 sep 2007 12:37
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World Series: Valsecchi vooraan bij tweede testdag
Davide Valsecchi heeft op de tweede testdag van de World Series by Renault op het circuit van Barcelona de snelste tijd gereden. De 20-jarige Italiaan reed zijn snelste tijd vro...16 maa 2007 11:58
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World Series: Hanley test snel in Barcelona
Ben Hanley heeft de snelste tijd gereden op de eerste dag van de test op het circuit van Barcelona. De Engelsman was net iets sneller dan Mikhail Aleshin. Beide coureurs staan a...15 maa 2007 09:05
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World Series: Carlo van Dam snelste rookie tijdens World Series test
Op het circuit van Paul Ricard (Frankrijk) heeft Carlo van Dam een succesvolle test afgelegd in de World Series Formule Renault 3.5. De rijder van S-T-A-R-T die afgelopen jaar o...10 nov 2006 10:13
17 nov 2015 14:42
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14:42FR3.5
05 nov 2014 09:06
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09:06World Series
04 nov 2014 08:53
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08:53World Series
22 okt 2014 09:06
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09:06F1
09 sep 2014 10:10
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10:10World Series
13 feb 2014 14:43
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14:43World Series
28 nov 2011 10:08
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10:08World Series
06 jan 2009 11:33
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11:33World Series
05 sep 2007 12:37
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12:37World Series
16 maa 2007 11:58
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11:58World Series
15 maa 2007 09:05
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09:05World Series
10 nov 2006 10:13
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10:13World Series
Historie Comtec Racing
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