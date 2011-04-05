Super Nova Racing
Super Nova Racing
- Team naam Super Nova Racing
- Basis Griston, Norfolk, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1991
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 23 reacties op Super Nova Racing
- 1 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Super Nova Racing
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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GP2: Romain Grosjean domineert eerste testdag op Silverstone
Romain Grosjean heeft vandaag de eerste GP2-testdag in Silverstone als snelste afgesloten. De Fransman was in de middagsessie maar liefst zes tienden sneller dan Josef Kral. Gie...05 apr 2011 19:00
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GP2: Romain Grosjean meteen snelste tijdens eerste testdag
Romain Grosjean heeft bij zijn terugkeer naar de GP2 Series meteen een sterke indruk achter gelaten. De Fransman reed vandaag tijdens de eerste testdag in Abu Dhabi de snelste t...02 feb 2011 16:36
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GP2: Abu Dhabi niet op definitieve GP2-kalender 2011
De FIA heeft vandaag de definitieve GP2-kalender voor 2011 bekend gemaakt. Het komende raceseizoen zal slechts negen evenementen bevatten met alle races in Europa. Abu Dhabi is ...21 dec 2010 19:17
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GP2: James Jakes bepaalt tempo op eerste testdag in Abu Dhabi
James Jakes is de vierdaagse testsessie op Yas Marina Circuit sterk begonnen. De Brit klokte op de eerste testdag de beste tijd met een 1:47.790. GP3-kampioen Esteban Gutierrez ...23 nov 2010 15:27
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GP2: Lotus-teambaas Fernandes begint GP2-team Air Asia voor 2011
Volgend jaar zullen er twee nieuwe teams op de GP2-grid staan, zo is vandaag bekend gemaakt. Carlin en het nieuwe Air Asia team zullen vanaf 2011 voor dertien teams zorgen in de...21 sep 2010 16:46
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GP2: Petrov snelste na eerste nachttraining in Qatar
Campos-coureur Vitaly Petrov heeft de snelste tijd laten noteren tijdens de eerste nachtelijke vrije trainingen in de geschiedenis van de GP2. Op het circuit van Qatar was hij s...12 feb 2009 20:47
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GP2: Deelnemers en kalender voor Europese seizoen bevestigd
De GP2-organisatie heeft de kalender voor het Europese seizoen 2009 bekend gemaakt, alsmede de deelnemende teams. De enige nieuwe renstal is Ocean Racing van oud Formule 1-coure...17 dec 2008 10:41
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GP2: Giorgio Pantano pakt titel met nulscore
Giorgio Pantano is vanmiddag kampioen geworden in de GP2. De voormalig Jordan-coureur leidde de race lange tijd, maar wordt teruggeworpen tot buiten de punten door een drive-thr...13 sep 2008 19:46
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GP2: Giorgio Pantano op pole in Monza
Giorgio Pantano heeft de kampioenschapsbeker van de GP2 met een hand vast. De Italiaan was de sterkste tijdens de kwalificatie in Monza. De bijbehorende twee brengen Pantano op ...12 sep 2008 19:56
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GP2: Chandhok snelste tijdens kwalificatie, maar Senna op pole
Vanmiddag werd op het circuit van Spa-Francorchamps de kwalificatie verreden van de GP2. Karun Chandhok reed de snelste tijd, maar zal niet van pole position starten. Hij wordt ...05 sep 2008 22:33
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GP2: Pantano terug op kampioenschapskoers door zege
Giorgio Pantano heeft zojuist de eerste race in de GP2 Series op zijn naam geschreven. In het Franse Magny-Cours kreeg de Italiaan de leiding in de schoot geworpen nadat zowel p...21 jun 2008 17:42
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GP2: Bruno Senna al crashend naar de pole
Bruno Senna heeft vandaag op een opmerkelijke wijze de pole position bemachtigd in het Franse Magny-Cours. De jonge Braziliaan kwam de lijn over in een rondje van 1:22.250, maar...20 jun 2008 19:54
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GP2: Mike Conway wint in Monaco, Tung op het podium
Mike Conway heeft de sprintrace in Monaco op zijn naam geschreven. Het moet als een opluchting gevoeld hebben na het resultaat van gisteren. Ho-Pin Tung start vanaf de eerste ri...25 mei 2008 17:27
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GP2: Romain Grosjean wint bizarre sprintrace op Istanbul Park
Romain Grosjean heeft vanmorgen de psrintrace gewonnen op het circuit van Istanbul, na een imdrukwekkende rit vanaf de zevende startplaats. De race zal echter vooral herinnerd w...11 mei 2008 13:39
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GP2: Giorgio Pantano houdt het hoofd koel in Istanbul Park
Voormalig Jordan F1-coureur Giorgio Pantano heeft vanmiddag de GP2-race in Istanbul Park op zijn naam geschreven. De Racing Engineering-coureur leidde van start tot finish en ze...10 mei 2008 18:51
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GP2: Buurman sluit Asia Series af met punten, Tung gediskwalificeerd
Ho-Pin Tung heeft een wrange smaak aan het afgelopen weekend overgehouden. In de laatste race van de GP2 Asia Series finishte de coureur van Trident Racing voor de tweede keer v...14 apr 2008 08:27
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GP2: Puntloos weekend voor Nederlanders in Bahrein
De twee Nederlanders hebben tijdens het voorlaatste GP2 Asia Series-weekend geen punten gescoord. Yelmer Buurman beëindigde race 1 als negende, één plek buiten de punten, en ...07 apr 2008 09:14
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GP2: Buurman maakt indruk tijdens eerste raceweekend
Yelmer Buurman heeft zich tijdens zijn eerste GP2-races van zijn beste kant laten zien. De Trust Team Arden-coureur scoorde in zijn debuutweekend meteen vijf punten. Buurman ein...25 maa 2008 10:01
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GP2: Grosjean wint eerste twee races in Asia Series
Romain Grosjean heeft het allereerste weekend in de Asia Series van de GP2 gedomineerd. De Fransman, die naast racecoureur bij ART Grand Prix ook testrijder is bij het Formule 1...28 jan 2008 09:13
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Ryan Sharp tekent voor GP2
Ryan Sharp werd vorig jaar tweede in het Formule Renualt V6 Eurocup kampioenschap achter de Italiaan Giorgio Mondini en heeft nu als eerste Engelsman een contract getekend in de...11 jan 2005 11:52
05 apr 2011 19:00
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19:00GP2
02 feb 2011 16:36
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16:36GP2
21 dec 2010 19:17
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19:17GP2
23 nov 2010 15:27
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15:27GP2
21 sep 2010 16:46
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16:46GP2
12 feb 2009 20:47
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20:47GP2
17 dec 2008 10:41
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10:41GP2
13 sep 2008 19:46
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19:46GP2
12 sep 2008 19:56
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19:56GP2
05 sep 2008 22:33
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22:33GP2
21 jun 2008 17:42
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17:42GP2
20 jun 2008 19:54
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19:54GP2
25 mei 2008 17:27
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17:27GP2
11 mei 2008 13:39
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13:39GP2
10 mei 2008 18:51
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18:51GP2
14 apr 2008 08:27
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08:27GP2
07 apr 2008 09:14
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09:14GP2
25 maa 2008 10:01
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10:01GP2
28 jan 2008 09:13
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09:13GP2
11 jan 2005 11:52
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11:52F1
Historie Super Nova Racing
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Coureur#
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Super Nova Racing
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Super Nova Racing
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Super Nova Racing
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2010
6
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2009
6
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Super Nova Racing
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2010
6
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Super Nova Racing
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Super Nova Racing