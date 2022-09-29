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Pacific Racing
Pacific Racing
- Team naam Pacific Racing
- Basis Thetford, United Kingdom, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1984
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 15 reacties op Pacific Racing
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Pacific Racing
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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29 sep 2022 10:00
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10:00F1
31 jan 2019 14:06
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14:06F1
Historie Pacific Racing
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Coureur#
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Pacific