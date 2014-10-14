OAK Racing
OAK Racing
- Team naam OAK Racing
- Basis Le Mans, Frankrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1980
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 2 reacties op OAK Racing
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over OAK Racing
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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WEC: Tung op de startlijst voor 6 uur van Sjanghai
Ho-Pin Tung doet begin november mee aan de volgende race in het World Endurance Championship, de 6 uur van Sjanghai. De Nederlandse Chinees vormt voor zijn thuisrace een trio me...14 okt 2014 13:51
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Quesnel heeft wel oren naar teambaas-functie bij Lotus
Olivier Quesnel doet niet geheimzinnig over zijn standpunt met betrekking tot de positie van teambaas bij Lotus. De voormalig rally-baas bij Citroën en Peugeot schuift zijn int...11 feb 2014 10:24
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Le Mans: Montagny aan de start als vervanger van Moreau
Frank Montagny neemt volgend weekend deel aan de 24 uur van Le Mans. De Fransman is door OAK Racing opgeroepen als vervanger voor Guillaume Moreau, die bij de testdag op Le Mans...08 jun 2012 15:07
14 okt 2014 13:51
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13:51WEC
11 feb 2014 10:24
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10:24F1
08 jun 2012 15:07
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15:07F1
Historie OAK Racing
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Coureur#
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Promatecme
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1999
6