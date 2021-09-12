Hilmer Motorsport
Hilmer Motorsport
- Team naam Hilmer Motorsport
- Basis Niederwinkling, Germany, Duitsland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2013
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 324 reacties op Hilmer Motorsport
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Hilmer Motorsport
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
Officieel: Max Verstappen krijgt gridstraf voor GP Rusland na crash met Hamilton op Monza
Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is de schuldige aan het incident op Monza met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Dat hebben de stewards van de FIA bepaald. Max Verstappen e...12 sep 2021 18:47
-
GP2: Carlin niet langer actief in GP2
Carlin Motorsport heeft besloten niet langer deel te nemen aan het GP2-kampioenschap. De Britse formatie maakte bekend de stekker per direct uit het GP2-team te trekken, waardoo...07 jan 2017 14:50
-
GP2: Hilmer werkt aan een comeback in de GP2
Hilmer Motorsport is bezig om een terugkeer in de GP2 op poten te zetten. De Duitse renstal was van 2013 tot en met 2015 al actief in het voorportaal van de Formule 1. Hilmer is...23 nov 2016 19:19
12 sep 2021 18:47
-
18:47F1
07 jan 2017 14:50
-
14:50GP2
23 nov 2016 19:19
-
19:19GP2
Historie Hilmer Motorsport
-
Coureur#
-
Hilmer Motorsport
-
Hilmer Motorsport