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Haywood
Haywood
- Team naam Haywood
- Basis -, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1996
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 5 reacties op Haywood
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Haywood
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Extra nachtdiensten ingesteld voor bouw van circuit in Austin
Er wordt nog altijd hard gewerkt aan het nieuwe Circuit of the Americas in Austin. Daar zal komend seizoen voor het eerst een Formule 1-race worden georganiseerd, mits het circu...26 feb 2012 12:17
26 feb 2012 12:17
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12:17F1
Historie Haywood
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Coureur#
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Haywood Racing
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1998