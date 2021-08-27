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Fondmetal
Fondmetal
- Team naam Fondmetal
- Basis Bergamo, Italy, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1972
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 8 reacties op Fondmetal
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Fondmetal
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Fittipaldi geeft demo in Spa in een bijzondere auto
Dit weekend ontwaakt de Formule 1 weer uit de zomerstop. Op het circuit van Spa zullen de hedendaagse Formule 1-coureurs echter niet de enige zijn die een Formule 1 wagen over h...27 aug 2021 15:04
27 aug 2021 15:04
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15:04F1
Historie Fondmetal
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Coureur#
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Fondmetal