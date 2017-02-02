‹ Terug naar teams
Durango
Durango
- Team naam Durango
- Basis Mellaredo di Pianiga, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1984
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 4 reacties op Durango
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Durango
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
FV8: Team Durango keert terug in Formule V8
Het deelnemersveld voor de World Series Formule V8 3.5 verwelkomt in 2017 een oude bekende. Team Durango keert dit jaar terug in de opstapklasse. De Italiaanse renstal heeft in ...02 feb 2017 15:39
-
FV8: Cipriani wekt Barone Rampante tot leven
Giuseppe Cipriani brengt de naam van Barone Rampante terug in de autosport. De 51-jarige Italiaan zal met dat team in 2017 aan de start staan in de World Series Formule V8 3.5. ...26 jan 2017 15:15
02 feb 2017 15:39
-
15:39FV8
26 jan 2017 15:15
-
15:15FV8
Historie Durango
-
Coureur#
-
Durango