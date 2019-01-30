Double R Racing
Double R Racing
- Team naam Double R Racing
- Basis Woking, Surrey, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2004
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 20 reacties op Double R Racing
- 1 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Double R Racing
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FIA Formula 3 European Championship, round 11, ...
16 okt 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, r...
1 aug 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, R...
31 jul 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 4, M...
29 mei 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 1, r...
12 apr 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 5, r...
22 jun 2014Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 11, Hockenheim 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 11, Hockenheim (GER) - 16. - 18. October 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 11, Hockenheim (GER) Thomas Suer Hockenheim Germany
16 okt 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao 8 Alessio Lorandi (ITA, Van Amersfoort Racing, Dallara F312 - Volkswagen), 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 36 Sam Macleod (GBR, Motopark, Dallara F312 - Volkswagen), 39 Alexander Sims (GBR, HitechGP, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) - 4. - 6. September 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) Thomas Suer Portimao Portugal
5 sep 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 26 Ryan Tveter (USA, Jagonya Ayam with Carlin, Dallara F312 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) - 4. - 6. September 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) Thomas Suer Portimao Portugal
5 sep 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 30 Callum Ilott (GBR, Carlin, Dallara F312 - Volkswagen), 39 Alexander Sims (GBR, HitechGP, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 36 Sam Macleod (GBR, Motopark, Dallara F312 - Volkswagen), FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) - 4. - 6. September 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 9, race 2, Portimao (POR) Thomas Suer Portimao Portugal
5 sep 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, race 2, Red Bull R 17 Julio Moreno (ECU, ThreeBond with T-Sport, Dallara F312 - NBE), 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 8, race 2, Red Bull Ring (AUT) - 31. July - 2. August 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 8, race 2, Red Bull Ring (AUT) Thomas Suer Spielberg Austria
1 aug 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 8, Red Bull Ring 18 Matheus Leist (BRA, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 8, Red Bull Ring (AUT) - 31. July - 2. August 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 8, Red Bull Ring (AUT) Thomas Suer Spielberg Austria
31 jul 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring 19 Matt Solomon (HKG, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 35 Kang Ling (CHN, kfzteile24 Mucke Motorsport, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 12 Pietro Fittipaldi (BRA, Fortec Motorsports, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 14 Matthew Rao (GBR, Fortec Motorsports, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) - 26. - 28. June 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) Thomas Suer Nuremberg Germany
27 jun 2015Album
In beeld:
FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring 18 Nicolas Pohler (DEU, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) - 26. - 28. June 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 6, race 1, Norisring (GER) Thomas Suer Nuremberg Germany
27 jun 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 4, Monza 18 Nicolas Pohler (DEU, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 4, Monza (ITA) - 29. - 31. May 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 4, Monza (ITA) Thomas Suer Monza Italy
29 mei 2015Album
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FIA Formula 3 European Championship, round 1, race 3, Silverston 11 Fabian Schiller (DEU, Team West-Tec F3, Dallara F312 - Mercedes-Benz), 18 Nicolas Pohler (DEU, Double R Racing, Dallara F312 - Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 1, race 3, Silverstone (GBR) - 10. - 12. April 2015 FIA Formula 3 European Championship, round 1, race 3, Silverstone (GBR) Thomas Suer Silverstone Great Britain
12 apr 2015Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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F3 Euroseries: Formula European Masters geeft het goede voorbeeld: Testverbod wordt opgeschort
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30 jan 2019 13:15
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13:15F3 Euroseries
11 aug 2016 15:57
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15:57F3
13 feb 2016 12:45
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12:45F3
16 sep 2015 10:41
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10:41F1
11 feb 2015 11:04
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11:04F3
25 nov 2010 15:51
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15:51F3
Historie Double R Racing
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Coureur#
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Double R Racing
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Double R Racing
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Double R Racing
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Räikkönen Robertson Racing