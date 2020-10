Mick Schumacher en Kimi Raikkonen teamgenoten in 2021

Het Zwitserse Alfa Romeo Racing Team heeft zo juist de line-up voor het 2021-seizoen bekend gemaakt.

Dit seizoen rijden Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi voor het het team. Volgend jaar zal alleen Raikkonen nog bij het team zitten. Hij krijgt gezelschap van Mick Schumacher die in de Formule 1 debuteert.

Kimi Raikkonen is een ervaren kracht en loopt al lang mee in de Formule 1. Hij heeft zelfs nog tegen de vader van Mick gereden. De Fin leek te stoppen met de koningsklasse van de autosport, maar is nog zeer tevreden met zijn races en besluit hierdoor om door te gaan.

Naast de oudste en meest ervaren coureur van de grid komt Schumacher te rijden. Hij rijdt momenteel in de Formule 2. Hij doet het daar goed en maakt veel indruk. Mede hierdoor heeft Alfa Romeo besloten om Mick Schumacher aan te stellen naast Raikkonen. Schumacher kan de ervaring van Raikkonen goed gebruiken om door te stromen naar Ferrari.