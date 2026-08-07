F1Fernando Alonso Museum

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- Datum19 mei 2022
Formula One World Championship
Museo y Circuito Fernando Alonso in Oviedo
19.05.2022. Formula 1 World Championship, Rd 6, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain, Preparation Day.
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Motor Racing - Formula One World Championship - Spanish Grand Prix - Preparation Day - Barcelona, Spain
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Barcelona
Spain
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