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F1Canada 2018

Canada 2018
1 / 210
  • Camera-
  • Fotogrootte3456x5184 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum10 jun 2018

Formula One World Championship 1st place Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF71H, 10.06.2018. Formula 1 World Championship, Rd 7, Canadian Grand Prix, Montreal, Canada, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com - copy of publication required for printed pictures. Every used picture is fee-liable. (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Canadian Grand Prix - Race Day - Montreal, Canada xpb.cc Montreal Canada Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Canada Canadian Montreal Ille Notre Dame Circuit June Sunday 10 6 06 2018 Podium Portrait

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