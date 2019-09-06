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F1World Series seizoen 2012

World Series seizoen 2012
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  • Camera-
  • Fotogrootte2481x3721 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum21 okt 2012

MOTORSPORT - WORLD SERIES BY RENAULT 2012 - CATALUNYA - BARCELONA (ESP) - 19 TO 21/10/2012 - PHOTO : JEAN MICHEL LE MEUR / DPPI - FRIJNS ROBIN (NED) - FORMULA RENAULT 3.5 SERIES - FORTEC MOTORSPORTS - AMBIANCE PORTRAIT - CHAMPION AUTO - WORLD SERIES BY RENAULT CATALUNYA 2012 JEAN MICHEL LE MEUR BARCELONA ESPAGNE AUTO MOTORSPORT CAR VOITURES FORMULES SERIES SPORT WORLD WSR RENAULT SPORT EUROPE CHAMPIONNAT ESPAGNE