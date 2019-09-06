F1World Series seizoen 2012

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- Brandpuntsafstand-
- Diafragma-
- Sluitertijd-
- Datum21 okt 2012
MOTORSPORT - WORLD SERIES BY RENAULT 2012 - CATALUNYA - BARCELONA (ESP) - 19 TO 21/10/2012 - PHOTO : JEAN MICHEL LE MEUR / DPPI -
FRIJNS ROBIN (NED) - FORMULA RENAULT 3.5 SERIES - FORTEC MOTORSPORTS - AMBIANCE PORTRAIT - CHAMPION
AUTO - WORLD SERIES BY RENAULT CATALUNYA 2012
JEAN MICHEL LE MEUR
BARCELONA
ESPAGNE
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