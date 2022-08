“I hope he doesn’t get to F1!” Was getekend, Pascal Wehrlein. Toen Nyck de Vries zich zondag niet van zijn meest medemenslievende kant zien, deelde zijn Duitse tegenstander een stevige verbale uppercut uit.

Dat Wehrlein specifiek over de Formule 1 begint is geen wonder. De Vries’ naam wordt al te lang in verband gebracht met de koningsklasse. Vorig jaar zou-ie instappen bij Williams of anders bij Alfa Romeo, tot-ie op beide vlakken werd afgebluft. Red Bull won het pokerpotje om de Williamsstoel en Alfa Romeo werd verleid door de gigantische bak dukaten van een zeer middelmatige Formule 2-coureur. Tsja. Dan houdt het op. Trein gemist, kom later eens terug.

Die Wehrlein heeft natuurlijk makkelijk lullen. Der Pascal heeft al F1 gereden, hij kwam van een koude kermis thuis. Manor ging failliet, Mercedes durfde hem niet te promoveren en Sauber speelde smerige spelletjes met Zweeds geld. Een terugkeer via Toro Rosso hield-ie zelf af. Tegenwoordig verdient-ie goeie knaken door Porsche’s elektrische karretje rond te sturen. Het kon minder.

Sterker nog: ik geloof eerder dat Wehrlein terugkeert, dan dat De Vries debuteert. Porsche wil een Duitse coureur bij de Red Bull-deal betrekken. Laat Wehrleins handen behoorlijk wat vlugger zijn dan die van Mick Schumacher (en er verder geen enkel Duits talent rondlopen). Wehrleins F1-ervaring, het meerjarige Porschecontract én de Duitse nationaliteit leveren hem pardoes een eersteklaskaartje op.

Intussen vallen puzzelstukjes voor 2023 op hun plaats. Wehrlein krijgt bij Porsche lachebek Antonio Felix da Costa naast zich en nieuwbakken wereldkampioen Stoffel Vandoorne wordt binnenkort aangekondigd bij Dragon/Penske. Een bijzondere stap, die Vandoorne zet vanwege het vertrek van Mercedes. Wie over De Vries spreekt, zou aan Vandoorne moeten denken. Hij heeft immers twee jaar F1-ervaring en is jandorie wereldkampioen. Bovendien – wat we in Nederland graag vergeten – Vandoorne en De Vries hebben nagenoeg dezelfde erelijst. Waarom wordt de één dan wel genoemd en de ander niet?

Omdat De Vries de knoop niet durft door te hakken. Maak je niets wijs, zijn F1-kansen zijn non-existent. Het is een simpele optelsom. No way dat Alpine na het Piastri-echec andermans opleidingscoureur aanneemt en Williams kan haar eigen investering Logan Sargeant – op koers voor een superlicentie – onmogelijk passeren.

Zodoende kan Wehrlein opgelucht ademhalen. He doesn’t get to F1. Voor De Vries is het zaak om de twee contracten die wél voor zijn neus liggen – WEC met Toyota en FE met Maserati – in sneltreinvaart te ondertekenen. Het heeft geen zin om op de F1 te wachten. Vergelijk de kansen en zie wat je op korte termijn kan bereiken. In het beste geval een paar felbevochten Q2-plaatsen, in het slechtste geval een stevige draai om de oren van Alexander Albon. Wat heb je liever: voorgenoemde of een overallzege bij de 24 uur van Le Mans en een goedbetaald elektrisch fabriekscontract?

Mocht je nog niet overtuigd zijn, bel dan nog eens met Vandoorne. De Vries kan beter in dit ijzersterke boemeltje stappen, want de intercity waarop-ie wacht valt van ellende uit elkaar.

René Oudman