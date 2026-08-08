user icon
icon
‹ Back to teams

Super Nova Racing

link-icon

GB Super Nova Racing

  • Team name Super Nova Racing
  • Base Griston, Norfolk, United Kingdom
  • Team principal -
  • Technical manager -
  • Chassis -
  • Engine -
  • Founding date Jan 1 1991
  • Podiums -
  • World Championship -
  • Pole positions -
  • Fastest race laps -

Driver statistics
  • Driver
    Points
    Started
    Not finished
    Not started
    Pole positions
    Podiums
    Race wins

Latest news

History Super Nova Racing

Give your opinion!

Will Bottas challenge Hamilton for the world championship in 2020?

show sidebar