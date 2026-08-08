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Super Nova Racing
Super Nova Racing
- Team name Super Nova Racing
- Base Griston, Norfolk, United Kingdom
- Team principal -
- Technical manager -
- Chassis -
- Engine -
- Founding date Jan 1 1991
- Podiums -
- World Championship -
- Pole positions -
- Fastest race laps -
- 23 comments on Super Nova Racing
- 1 members have this team as their favourite
- Tweets about Super Nova Racing
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DriverPointsStartedNot finishedNot startedPole positionsPodiumsRace wins
History Super Nova Racing
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Driver#
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Super Nova Racing
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Super Nova Racing
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Super Nova Racing
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2010
6
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Super Nova Racing
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6
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2009
6
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Super Nova Racing
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Super Nova Racing