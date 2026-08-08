F1Lotus E21

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- Picture size3456x5184 px
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- DateJan 28 2013
Lotus F1 Team 2013 Launch
Enstone, Oxfordshire, UK
28th January 2013
Nicolas Prost, Development Driver, Lotus F1 Team, Davide Valsecchi, Third Driver, Lotus F1 Team, Kimi Raikkonen, Driver, Lotus F1 Team, Gerard Lopez, Chairman, Lotus F1 Team, Eric Boullier, Team Principal, Lotus F1 Team, Romain Grosjean, Driver, Lotus F1 Team, and Jerome D'Ambrosio, Reserve Driver, Lotus F1 Team with the E21
Photo: Lotus F1 Team (Copyright Free FOR EDITORIAL USE ONLY)
ref: Digital Image _R6T5846