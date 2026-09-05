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F1Italian Grand Prix 2026

Italian Grand Prix 2026
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Formula One World Championship Charles Leclerc (MON) Scuderia Ferrari SF-26. 04.09.2026. Formula 1 World Championship, Rd 13, Italian Grand Prix, Monza, Italy, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Italian Grand Prix - Practice Day - Monza, Italy XPB Images Monza Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Italy Italian Monza Autodromo di Monza Friday September 04 4 09 9 2026 Action Track

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