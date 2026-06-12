F1Barcelona Grand Prix 2026

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- DateJun 12
Formula One World Championship
Frederik Vesti (DEN) Mercedes AMG Formula One Team W17 Reserve Driver.
12.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 7, Barcelona-Catalunya Grand Prix, Barcelona, Spain, Practice Day.
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Motor Racing - Formula One World Championship - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Practice Day - Barcelona, Spain
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Spain
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