F1F1 Test Abu Dhabi 2025

Formula One World Championship Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG F1 W16 - tubes in the front wing nosecone. 09.12.2025. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Tuesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Bearne / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Young Driver Young Drivers Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Tuesday Test Testing December 09 12 2025 Technical Detail

  • Mercedes
  • Paddy Driver
  • Andrea Kimi Antonelli
  • W16