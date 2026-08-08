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F1Spanish Grand Prix 2023

Spanish Grand Prix 2023
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  • DateJun 3 2023

Formula One World Championship Fernando Alonso (ESP) Aston Martin F1 Team AMR23. 03.06.2023. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Spanish Grand Prix - Qualifying Day - Barcelona, Spain XPB Images Barcelona Spain Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit de Catalunya May Spanish Spain Montmelo Saturday 03 3 06 6 2023 Qualifying Action Track

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