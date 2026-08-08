F1Monaco Grand Prix 2023

- Camera-
- Picture size4000x6000 px
- Focal length-
- Aperture-
- Shutter speed-
- DateMay 27 2023
Formula One World Championship
Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing receives the Pirelli Pole Position Award.
27.05.2023. Formula 1 World Championship, Rd 7, Monaco Grand Prix, Monte Carlo, Monaco, Qualifying Day.
- www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images
Motor Racing - Formula One World Championship - Monaco Grand Prix - Qualifying Day - Monte Carlo, Monaco
XPB Images
Monaco
Monte Carlo
Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one May Monaco Monte Carlo Monte-Carlo Saturday 27 5 05 2023 Sprint Portrait uvip