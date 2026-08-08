user icon
icon
‹ Back to photos

F1Miami Grand Prix 2023

Miami Grand Prix 2023
1 / 275
  • Camera-
  • Picture size3461x5185 px
  • Focal length-
  • Aperture-
  • Shutter speed-
  • DateMay 6 2023

Formula One World Championship Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari SF-23. 06.05.2023. Formula 1 World Championship, Rd 5, Miami Grand Prix, Miami, Florida, USA, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Miami Grand Prix - Qualifying Day - Miami, USA XPB Images Miami USA Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Miami International Autodrome May Miami Gardens Florida USA United States of America Saturday 06 6 05 5 2023 Practice Action Track Jnr Junior Jnr. Jr.

  • Ferrari
  • Carlos Sainz Jr