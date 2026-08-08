F1Italian Grand Prix 2022

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- DateSep 11 2022
Formula One World Championship
Daniel Ricciardo (AUS) McLaren MCL36.
11.09.2022. Formula 1 World Championship, Rd 16, Italian Grand Prix, Monza, Italy, Race Day.
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Motor Racing - Formula One World Championship - Italian Grand Prix - Race Day - Monza, Italy
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Monza
Italy
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