user icon
icon
‹ Back to photos

F1Italian Grand Prix 2022

Italian Grand Prix 2022
1 / 390
  • Camera-
  • Picture size3456x5184 px
  • Focal length-
  • Aperture-
  • Shutter speed-
  • DateSep 11 2022

Formula One World Championship Daniel Ricciardo (AUS) McLaren MCL36. 11.09.2022. Formula 1 World Championship, Rd 16, Italian Grand Prix, Monza, Italy, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Onida / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Italian Grand Prix - Race Day - Monza, Italy XPB Images Monza Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix Italy Italian Monza one Autodromo di Monza September Sunday 11 09 9 2022 Race Action Track

  • McLaren
  • Daniel Ricciardo