F1Formula 2 Belgium 2022

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- DateAug 28 2022
FIA Formula 2 Championship
Felipe Drugovich (BRA) MP Motorsport celebrates his second position on the podium.
28.08.2022. Formula 2 Championship, Rd 11, Feature Race, Spa-Francorchamps, Belgium, Sunday.
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Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Sunday - Spa-Francorchamps, Belgium
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