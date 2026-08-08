user icon
icon
‹ Back to photos

F1Fernando Alonso Museum

Fernando Alonso Museum
1 / 49
  • Camera-
  • Picture size3650x5469 px
  • Focal length-
  • Aperture-
  • Shutter speed-
  • DateMay 19 2022

Formula One World Championship Museo y Circuito Fernando Alonso in Oviedo 19.05.2022. Formula 1 World Championship, Rd 6, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Spanish Grand Prix - Preparation Day - Barcelona, Spain XPB Images Barcelona Spain Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit de Catalunya Thursday May Spanish Spain Montmelo 19 05 5 2022

  • Fernando Alonso
  • Michael May