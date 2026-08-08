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F1F1 testing 2021 Abu Dhabi

F1 testing 2021 Abu Dhabi
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  • Camera-
  • Picture size3650x5469 px
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  • DateDec 15 2021

Formula One World Championship Guanyu Zhou (CHI), Alfa Romeo Racing 15.12.2021. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Wednesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Young Driver Young Drivers Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Wednesday Test Testing December 15 12 2021 Portrait

  • Paddy Driver
  • Alfa Romeo
  • Guanyu Zhou