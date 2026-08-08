F1F1 testing 2021 Abu Dhabi

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- DateDec 15 2021
Formula One World Championship
Guanyu Zhou (CHI), Alfa Romeo Racing
15.12.2021. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Wednesday.
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Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE
XPB Images
Abu Dhabi
Abu Dhabi
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