Ik ontvang graag complimentjes na een juiste voorspelling. Maar wie op schouderklopjes jaagt, moet ook mans genoeg zijn om fouten te erkennen. Na Zandvoort werd mij driemaal gevraagd wanneer Nyck de Vries zijn Formule 1-debuut zou maken. “Nooit”, zei ik onvermurwbaar – tot driemaal toe.

Woeps. Kwam die uitspraak als een boemerang terug. Voor je er erg in hebt, is Nyck de Vries niet alleen Formule 1-coureur, ook heeft hij WK-punten en verkiest men hem tot Drijver van de Dag. Sta je dan, met je boude voorspellingen. Op zich hoopgevend voor eenieder die weleens een baaldag, -week of -jaar heeft: het leven kan morgen zomaar een bijzondere wending krijgen.

Dat de autosportwereld een goede graadmeter voor veranderlijkheid is, bleek dit weekend andermaal. Niet alleen in F1, maar ook in IndyCar, waar een volledig uitgerangeerde Will Power uit de as is herrezen en pardoes – in een bizar competitief veld – kampioen blijkt. In de F3 won Victor Martins dankzij ruggensteun van capo Bruno Michel zijn verloren gewaande titel. En wat te denken van F2-kampioen Felipe Drugovich – mentaal geknakt na 2021, hard gewerkt in de winter en nu het glorieuze middelpunt.

Power, Martins en Drugovich ontvingen schouderklopjes voor hun prestaties. Verkijk je er niet op wat dat met een mens doet. Een gewone sterveling gaat al fladderen bij een handvol complimenten – moet je nagaan hoe een professioneel autocoureur zich voelt na een goede race die wereldwijd is uitgezonden. De zoektocht naar eergevoel is in de autosportwereld een gekwadrateerde versie van het aardse gemiddelde.

Daarbij is de Formule 1 het grootste podium. Schouderklopjes aldaar voel je driedubbel, omdat elk jochie ervan droomt om de koningsklasse te bereiken. Het liefst worden ze ook nog wereldkampioen. Dat laatste is voor weinigen weggelegd. Bijvoorbeeld niet voor Nyck de Vries, die ondanks alle schouderklopjes lovenswaardig nederig bleef.

Want laten we wel wezen: dit debuut kon op geen beter moment komen. Nyck werd de gevierde man van de Italiaanse Grand Prix in een wagen die daartoe, op Monza, in staat was. Vergelijk die prestatie nu alsjeblieft niet met Latifi, want van hem weten we al jaren dat-ie de rijvaardigheid van een zeeschildpad heeft. Bovendien: ook Sergey Sirotkin scoorde met een Williams op Monza.

Nyck zal een gelukzalig gevoel hebben en dat is volkomen terecht. Maar blijf reëel. In de Formule 1 is niets zeker. Daarom ben ik er, ondanks die bovengenoemde boemerang in mijn gezicht, niet gerust op. Alle schouderklopjes doen vermoeden dat Nyck de beste uitvinding sinds gesneden brood is, maar zonder de uitvalbeurten van Alonso en Ricciardo sta je met lege handen. Ik blijf erbij dat Nyck er goed aan doet om de Maserati-Toyota-tweetrapsraket boven een mogelijk F1-jaartje te stellen, omdat een elektrische- en endurancetoekomst in mijn opinie meer zoden aan de dijk zet dan een jaartje in de F1-middenmoot.

Maar goed, de F1-spotlight doet wonderen. Ga je zien dat Nyck die Williams in Singapore op het podium zet. Laat die boemerang nog maar een keer terugkomen.

René Oudman