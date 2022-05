Nyck de Vries is weer een stapje dichterbij zijn Formule 1-debuut. Vrijdag is het nog niet voor het echie, want na een uurtje moet-ie de autosleutels alweer inleveren. Of zoals Nyck zelf zou zeggen: “Mijns inziens is het buitengewoon attent van een equipe met een uitmuntend resumé om de acterende titelhouder uit de elektrische autorensport met het bestaande F1-veld te laten wedijveren.”

Leuk voor Nyck, maar laten we wel wezen: de kans dat-ie aan een F1-weekend zou deelnemen werd tienduizendprocent groter na de invoer van die onervarenrijderregel. Vanaf nu moet ieder F1-team op twee vrijdagochtenden een coureur inzetten die twee of minder Grands Prix heeft gereden. Het heet een young driver session. Goed, Nyck is ‘al’ 27, maar ach, minder dan twee GP’s. Naar verluidt zijn ook Valentino Rossi (43) en Arie Luyendyk (68) reeds gepolst.

Die ambigue regel – het blijft natuurlijk wel F1 – is bedacht omdat verschillende jonge talenten meierden over gebrek aan instroom. Recentelijk werd F1-aanwas voornamelijk geleverd dankzij juniorteams en miljardairsstambomen. Voor een doodgewone jongen uit Uitwellingerga, ten tijde van zijn F2-titelwinst platzak en juniorrijder-af, twee bruggen te ver.

Het nieuws van de vrijdagrit van Nyck valt gelijktijdig met de zoveelste nee op Andretti’s nieuweteamrekest. Michael probeert al ruim een halfjaar voet aan Europese wal te zetten, maar zijn schip wordt telkens de F1-haven uitgebonjourd. Terwijl juist Andretti de reddingsboei kan zijn waar types als Nyck op wachten. Een oersimpele optelsom: als er meer teams rondrausen, zijn er ook meer wagens en dús meer rijders nodig.

Dat begrijpen de huidige teambazen ook, toch? Absoluut – ze zijn niet compleet geschift. Maar wel verrekte egoïstisch. Wolff en Horner gooien hun tegendraadse houding jegens Andretti op economische tekortdoening, maar een snelle rekensom leert dat de huidige F1-teams er pas per 2029 vijf schamele miljoentjes per jaar bij inschieten áls Andretti in 2025 mag debuteren. Iets met tweehonderd miljoen entreegeld.

Gezien de enorme bedragen waarmee gewerkt wordt is het portemonneeargument lariekoek. De echte reden is dat zij met zeggenschap – Wolff, Horner en Binotto – muiterij vrezen. Het huidige pak zit in de zak. Steiner buigt met Binotto mee, Krack en Capito met Wolff, Vasseur handelt met beiden en waar Horner gaat, gaat Tost. Naast de Grote Drie is enkel Szafnauer compleet onafhankelijk, want Brown is voornamelijk vocaal voor de bühne. Mooi overzichtelijk.

Het aannemen van de young driver session-wetgeving – noem het gerust de ‘kut, we hebben iemand nodig, heeft die baklap van een Nissany nog een licentie of slaan we dan écht een modderfiguur, ja oké, dan regelen we wel iemand anders’-regel – is het zoveelste broodje aap met dubbel beleg. Zolang de Grote Drie niet meebuigen met de lokroep van nieuwe teams, worden jongens als Nyck vakkundig de nek omgedraaid. Die onervarenrijderregel zorgt er juist voor dat het loont om hem zijn racedebuut te onthouden.

René Oudman